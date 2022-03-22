በድሬዳዋ በ5 ነጥብ 5 ሚሊዮን ብር ለሚገነባ የኩላሊት ዕጥበት ማእከል የመሠረት ድንጋይ ተቀመጠ

ድሬዳዋ መጋቢት 13/2014 (ኢዜአ) በድሬዳዋ በ5 ነጥብ 5 ሚሊዮን ብር ወጪ ለሚገነባ የኩላሊት እጥበት የሕክምና ማዕከል የመሠረት ድንጋይ ተቀመጠ።
በሳቢያን አጠቃላይ ሆስፒታል ለሚገነባው ማእከል የመሰረት ድንጋይ ያስቀመጡት የድሬዳዋ አስተዳደር ከንቲባ ከድር ጁሃር ናቸው።
ከንቲባው በወቅቱ እንዳሉት በኩላሊት ሕመም የሚሰቃዩ የህብረተሰብ ክፍሎች ቁጥር ከጊዜ ወደ ጊዜ እየጨመረ ነው።
በአስተዳደሩ በሚገኙ የመንግስት ጤና ተቋማት ሕክምናውን መስጠት ባለመጀመሩ አቅም የሌላቸው ሰዎች ለከፍተኛ ችግር እየተዳረጉ መሆኑን ተናግረዋል።
አስተዳደሩ ችግሩን ለመፍታት በሆስፒታሉ የኩላሊት እጥበት ሕክምና ማዕከል ለማስገባት የመሰረት ድንጋይ ማስቀመጡን ገልጸዋል።
ከንቲባ ከድር እንዳሉት ማዕከሉ የሚገነባው ባለሃብቶችን እንዲሁም በውጭና በአገር ውስጥ የሚገኙ ኢትዮጵያዊያንን በማስተባበር ነው።
“የድሬዳዋ ናሽናል ሲሚንቶ አክሲዮን ማህበር” ለሕክምና ማዕከሉ ግንባታ 5 ነጥብ 5 ሚሊዮን ብር ወጪ በማድረግ ለህዝቡ ያለውን አጋርነት በተግባር ማረጋገጡን ገልጸዋል።
በተጨማሪም “አኳ ኡኖ” የተባለ የውሃ አምራች ፋብሪካ የሕክምና አገልግሎቱን ለመስጠት የሚያስችሉ 10 የኩላሊት ማጠቢያ ማሽኖችን ገዝቶ ወደ አገር ውስጥ እያስገባ መሆኑን ከንቲባ ከድር ተናግረዋል።
“መንግስት፣ ህብረተሰቡና ባለሃብቱ ተቀናጅተንና ተደምረን ከሰራን የማንፈታው ችግር የለም” ሲሉም ከንቲባው ገልጸዋል።
የድሬዳዋ ናሽናል ሲሚንቶ አክሲዮን ማህበር የህዝብ ግንኙነት ኃላፊ አቶ ወንድወሰን ንጉሴ በበኩላቸው ፋብሪካው ማህበራዊ ችግሮችን ለመፍታት በቁርጠኝነት እየሰራ መሆኑን ገልጸዋል።
“የኩላሊት እጥበት ማዕከል በመገንባት አቅም የሌላቸውን ለመርዳት እየተደረገ ያለውን ጥረት በመደገፋችን ኩራት ይሰማናል” ያሉት አቶ ወንድወሰን ፣ ፋብሪካው በሶማሌና በኦሮሚያ ክልሎች በድርቅ ለተጎዱ ወገኖች 2 ሚሊዮን ብር ድጋፍ ማድረጉን ጨምረው ተናግረዋል።
“የድሬዳዋ ጤና ቢሮ ኃላፊ ወይዘሮ ለምለም በዛብህ በበኩላቸው “በኩላሊት ሕመም የሚሰቃዩ ሰዎች ቁጥር በየጊዜው እየጨመረ ነው” ብለዋል፣
ከፍለው ለመታከም አቅም የሌላቸው ሰዎችም ለሚታከሙበት ገንዘብ በጎዳና ላይ መለመን የተለመደ ተግባር መሆኑን ገልጸዋል።
ዛሬ የመሰረት ድንጋይ የተቀመጠለት ማዕከል ግንባታው አልቆ አገልግሎት መስጠት ሲጀምር ከድሬዳዋና አካባቢው በቀን ለ20 ህሙማን በነጻ አገልግሎት እንደሚሰጥ ተናግረዋል።
በቅርቡ በበጎ ፍቃደኛ ወጣቶችና በአስተዳደሩ ከንቲባ አስተባባሪነት ለኩላሊት እጥበት ማዕከል ግንባታ በተዘጋጀ የገቢ ማሰባሰቢያ መርሃ ግብር ላይ በአገር ውስጥና በውጭ አገራት የሚገኙ ኢትዮጵያዊያን 4 ነጥብ 2 ሚሊዮን ብር እንዲሁም በ ‹ጎ ፈንድ ሚ› በተዘጋጀው የገቢ ማሰባሰቢያ ተግባር 26 ሺህ 600 የአሜሪካን ዶላር መሰብሰቡ ተመላክቷል።
በዕለቱ ከንቲባ ከድርን ጨምሮ ከፍተኛ አመራሩ በድሬዳዋ የግል ሆስፒታል ተገኝተው የኩላሊት እጥበት ህክምና እየተሰጣቸው ያሉ ህሙማንን ጠይቀዋል።