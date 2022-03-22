የግብር ከፋዮችን አገልግሎት አሰጣጥ በሚመለከት ወረቀት አልባ የሃሳብ መቀበያ ቴክኖሎጂ ይፋ ሆነ

አዲስ አበባ መጋቢት 13/2014 /ኢዜአ/ የገቢዎች ሚኒስቴር የመካከለኛ ግብር ከፋዮች ቅርንጫፍ ፅህፈት ቤት የግብር ከፋዮችን አገልግሎት አሰጣጥ በሚመለከት ወረቀት አልባ የሃሳብ መቀበያ ቴክኖሎጂ ይፋ አደረገ።
የፅህፈት ቤቱ ዋና ስራ አስኪያጅ ያሬድ ፍቃደ፤ አዲሱ ቴክኖሎጂ የግብር ከፋዮችን የአገልግሎት አሰጣጥ የተመለከቱ አስተያየቶችን የሚቀበል መሆኑን ገልጸዋል።
በርካታ ተገልጋዮችን የሚያስተናግድ ግብር ሰብሳቢ ተቋም በመሆኑ ተገልጋዮች የሚያነሷቸው ቅሬታዎች መኖራቸውን አስታውሰዋል።
በወረቀት የሚሰጡ አስተያየቶች ያልተሟሉ፣ ተዓማኒነት የሚጎድላቸው በመሆናቸው ደግሞ ለተገልጋዮች እርካታ ውስንነት እንደነበረው ተናግረዋል።
በመሆኑም የቴክኖሎጂው ስራ መጀመር እነዚህን ችግሮች ከመፍታት በተጨማሪ ዘርፈ ብዙ ጠቀሜታ ይኖረዋል ብለዋል።
አዲሱ ቴክኖሎጂ ተገልጋዮች በቅርንጫፍ ፅህፈት ቤቱ በአካል በመገኘት በድምፅ አስተያየታቸውን እንዲሰጡ የሚያስችላቸው መሆኑንም ገልጸዋል።
በተጨማሪም ቴክኖሎጂው ሲም ካርድ የሚጠቀም መሆኑንና ይህም ተገልጋዩ ባለበት ቦታና በመረጠው ጊዜ የፅሁፍ፣ ድምፅና ምስል ጥቆማዎችንና አስተያየቶችን ማድረስ የሚያስችል እንደሆነ አስረድተዋል።
አዲሱ ቴክኖሎጂ መረጃዎችን ለረጅም ጊዜ ማስቀመጥ የሚያስችልና ተዓማኒነት ያለው መሆኑ ተገልጿል።
በአመት ሁለት ጊዜ በሚደረጉ የተገልጋይ እርካታ ዳሰሳ ጥናቶች የምክክር መድረኮች እንዲሁም ጥቆማ የሚቀርብበት ክፍል መኖሩን ገልፀዋል።
በ09 33 59 95 35 አለበለዚያም መጨረሻውን 39 በማድረግ ተገልጋዮች ያላቸውን አስተያየትና ጥቆማዎች በቴሌግራም፣ ኢሞና ቮይስሜል ማድረስ የሚችሉ መሆኑንም ጠቁመዋል።