ቋሚ ኮሚቴው በደቡብ ክልል ወሳኝ ኩነቶችን ምዝገባ ላይ ያሉ ክፍተቶች ሊስተካከሉ እንደሚገባ አሳሰበ

ሀዋሳ ፤መጋቢት 13/2014 (ኢዜአ)፡ በደቡብ ክልል ወሳኝ ኩነቶችን ከመመዝገብ አንጻር በታችኛው መዋቅር የሚስተዋሉ ክፍተቶች ሊስተካከሉ እንደሚገባ የክልሉ ምክር ቤት የህግ ፍትህና መልካም አስተዳደር ጉዳዮች ቋሚ ኮሚቴ አሳሰበ።
በደቡብ ክልል በወሳኝ ኩነቶች ምዝገባ አፈጻጸምና ተግዳሮት ዙሪያ ዛሬ በሀላባ የምክክር መድረክ ተካሂዷል።
በዚህ ወቅት የቋሚ ኮሚቴው ሰብሳቢ ወይዘሮ ማነቴ መነዶ እንደገለፁት ፤ በክልሉ ከልደት፣ ጋብቻ፣ ፍቺና ሞት ጋር ተያይዞ የሚደረገው የወሳኝ ኩነት ምዝገባ ሂደት በሁሉም የክልሉ አካባቢዎች ወጥ በሆነ መልኩ እየተካሄደ አይደለም።
የምዝገባ ሂደቱ ስኬታማ እንዲሆን በክልል፣ ዞንና ልዩ ወረዳ የሚገኙ ምክር ቤቶች በየአካባቢያቸው ያለውን ሁኔታ በመገምገምና የመፍትሄ ሀሳቦችን በማሰቀመጥ ሊሰሩ እንደሚገባ አሳስበዋል።
ከጉዳዩ ጋር በተያያዘ የጉራጌ ዞን ምክር ቤቱ የወሳኝ ኩነት ጉዳይን ዋነኛ አጀንዳ በማድረግ ለውጥ ማምጣት እንደተቻለ ለአብነት ጠቅሰዋል።
በጌዴኦና ጎፋ ዞኖች የምዝገባው ሂደት በጥሩ ሁኔታ እየተካሄደ እንደሚገኝ ያመለከቱት ወይዘሮ ማነቴ፤ በሁሉም ዞኖች ልደት፣ጋብቻና ሞት እንዲመዘገብ መሰራት እንዳለበት አስገንዝበዋል።
የክልሉ ወሳኝ ኩነቶች ምዝገባ ኤጀንሲ ዋና ዳይሬክተር አቶ ተስፋዬ አጋፋሪ ፤የምዝገባ ሂደቱ በክልሉ 2 ሺህ 772 ቀበሌዎች እየተካሄደ እንደሚገኝና በዚህም ከ92 በመቶ በላይ ተደራሽ መደረጉን አስታውቀዋል።
ከአምስት ዓመት በኋላ ልደት፣ ጋብቻ፣ ፍቺና ሞት ጋር ተያይዞ የሚደረገው የወሳኝ ኩነት ምዝገባ ሂደት በሁሉም የክልሉ አካባቢዎች ተደራሽ ለማድረግ እየተሰራ መሆኑን ጠቁመው፤ ይህን ለማሳካት በአንዳንድ ዞኖች የሚስተዋሉ ክፍተቶችን ለማረም እየተሰራ ነው ብለዋል።
በቀበሌ ደረጃ የወሳኝ ኩነቶች ምዝገባ ጽህፈት ቤቶችን እንዲቋቋሙ ለአስፈጻሚዎችና አስተባባሪዎች ስልጠና የመስጠትና ተቋማዊ አደረጃጀት የመፍጠር ስራ መከናወኑን ገልጸዋል።
የመድረኩ ተሳታፊዎች በበኩላቸው፤ በየአካባቢያቸው ህብረተሰቡን በማስተባበር ወሳኝ ኩነቶች እንዲመዘገቡ ለመዝጋቢዎችና አስተባባሪዎች ተገቢውን ድጋፍ ለማድረግ ዝግጁ መሆናቸው ተናግረዋል።
በመድረኩ ላይ ከክልል እስከ ወረዳ ከሚገኙ ምክር ቤቶች የመጡ የቋሚ ኮሚቴ ሰብሳቢዎች ተሳትፈዋል።
በክልሉ የወሳኝ ኩነቶች ምዝገባ ከተጀመረበት 2009 ዓ.ም ጀምሮ እስካሁን 1 ነጥብ 5 ሚሊዮን በላይ ኩነቶችን መመዝገብ እንደተቻለ ከኤጀንሲው የተገኘው መረጃ ያመለክታል።