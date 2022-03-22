መንግስት ከህዝቡ ጋር በመቀናጀት የክልሉን ሰላምና ደህንነት ለማረጋገጥ እየሰራ ነው – ዶክተር ይልቃል ከፋለ

ባህር ዳር፣ መጋቢት 13 ቀን 2014 (ኢዜአ) መንግስት ከህዝቡ ጋር ተቀናጅት የክልሉን ሰላምና ደህንነት በዘላቂነት ለማረጋገጥ እየሰራ ነው ሲሉ የአማራ ክልል ርዕሰ መስተዳደር ዶክተር ይልቃል ከፋለ አስታወቁ።
የህዝብ ተወካዮችና የክልል ምክር ቤት አባላት ህዝቡ እንዲፈቱለት ያነሳቸውን ጥያቄዎች ለክልሉ አስፈፃሚ አካላት በማቅረብ ዛሬ የጋራ ውይይት አካሂደዋል።
ርዕሰ መስተዳደሩ ዶክተር ይልቃል ከፋለ እንደገለጹት፤ አሸባሪው ህወሃት ክልሉን በከፊል በወረራ በያዘበት ወቅት በፈፀመው የንብረት ዝርፊያና ውድመት ህዝብ ለከፋ ችግር ተጋልጧል።
አሁንም በአሸባሪው ህወሃት አስተባባሪነት የቅማንት፣ የሸኔናና የጉምዝ ፅንፈኛ ኃይሎች ግንባር ፈጥረው እየተንቀሳቀሱ እንደሚገኙ ጠቁመዋል።
”እነዚህን ፅንፈኛ ኃይሎችና በአንዳንድ የክልሉ አካባቢዎች የጎበዝ አለቆች ነን” የሚሉ አካላትን ስርዓት ለማስያዝ መንግስት እያደረገ ያለውን ጥረት ህዝቡ ከጎን ሆኖ ሊያግዝ እንደሚገባም አስገንዝበዋል።
አንድ አቋም በመያዝ እነዚህን ሃይሎች መዋጋት ከተቻለ የህዝብን ሰላምና ደህንነት ማረጋገጥ እንደሚቻልም አስረድተዋል።
ተጀምረው ያላለቁ የመንገድ፣ የውሃ፣ የመስኖ ፕሮጀክቶችና ሌሎች የማህበራዊ አገልግሎት መስጫ ተቋማት በቀጣይ እልባት እንዲያገኙ የክልሉ መንግስት በትኩረት እንደሚሰራ ተናግረዋል።
እያጋጠመ ያለውን የኃይል አቅርቦትና የመብራት መቆራረጥ ችግሮችን ለመፍታት በቀጣይ 22 የመብራት ማከፋፈያ ንዑስ ጣቢያዎችን ለመገንባት ዕቅድ መያዙን ጠቁመዋል።
በመንግስት ተቋማት የሚስተዋሉ የአገልግሎት አሰጣጥ ችግሮችን ለመመፍታት አመራሩ ችግሩን ለይቶ እርምጃ እንዲወስድ አቅጣጫ መቀመጡን አመልክተዋል።
ከተለያዩ ክልሎች ተፈናቅለው በክልሉ የሚገኙ ዜጎች ወደቀዬአቸው በሚመለሱበት ሁኔታ ላይ ከየክልሎቹ አመራሮች ጋር የጋራ ውይይት መደረጉንና መግባባት መደረሱን አብራርተዋል።
በጦርነቱ የደረሰውን ውድመት መልሶ ለመገንባትና ጉዳት የደረሰባቸውን ዜጎች ለማቋቋም ከፍተኛ ሃብት እንደሚያስፈልግ ገልጸው፤ የምክር ቤት አባላት ባለሃብቶችን በማስተባበር ተገቢውን ዕገዛ እንዲያደርጉ ጠይቀዋል።
የክልሉ ምክር ቤት አፈ ጉባኤ ወይዘሮ ፋንቱ ተስፋዬ በበኩላቸው ህዝቡ የሚያነሳቸው ጥያቄዎች እንዲፈቱ በቅንጅት እንደሚሰራ ተናግረዋል።
”የኑሮ ውድነት ህዝቡን እንዲማረር አድርጓል” ያሉት አፈ ጉባኤዋ፤ ችግሩን ለመፍታትም በቁርጠኝነት ተጋግዘንና ተደጋግፈን ልንሰራ ይገባል ብለዋል።
የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት አባላት በፌዴራል መንግስት ሊፈቱ የሚችሉ ጉዳዮች እንዲፈቱ አስፈላጊውን ትግል ማድረግ እንደሚጠበቅባቸው ገልጸዋል።
በህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት የፕላን፣ በጀትና ፋይናንስ ጉዳዮች ቋሚ ኮሚቴ ሰብሳቢና የአማራ ክልል የፓርላማ አባላት አስተባባሪ አቶ ደሳለኝ ወዳጆ በበኩላቸው የህዝብ ተወካዮችና የክልል ምክር ቤት አባላት ከመረጠን ህዝብ ጋር ባደረግነው ውይይት ህዝቡ በርካታ የልማትና የመልካም አስተዳደር ችግሮች እንዲፈቱለት ጥያቄ አቅርቧል ብለዋል።
ጥያቄዎቹ ደረጃ በደረጃ እንዲፈቱ አስፈፃሚውን አካል በመከታተልና በመቆጣጠር የተቀናጀ ጥረ እንደሚያደርጉም አስታውቀዋል።