በባህር ዳር ከተማ በህገ ወጥ መንገድ የተከማቸ ከ700 ጀሪካን በላይ የምግብ ዘይት በቁጥጥር ስር ዋለ

ባህር ዳር መጋቢት 13/2014(ኢዜአ) ከባህር ዳር ከተማ በህገ ወጥ መንገድ ተከማችቶ የቆየ ከ700 ጀሪካን በላይ የምግብ ዘይት ከተጠርጣሪዎች ጋር በቁጥጥር ስር ማዋሉን ፖሊስ አስታወቀ።
የምግብ ዘይቱ ከነተጠርጣሪዎቹ መቆጣጠር የተቻለው ህብረተሰቡ በሰጠው ጥቆማ መሰረት በተደረገ ክትትል መሆኑን በከተማ አስተዳደሩ የግሸ ዓባይ ክፍለ ከተማ ሁለተኛ ፖሊስ ጣቢያ የሙስና ወንጀል ምርመራ ክፍል ሃላፊ ምክትል ኢንስፔክተር ፈለቀ ያለው ገልጸዋል።
ድርጊቱ የተፈጸመው በግሽ ዓባይ ክፍለ ከተማ ቀበሌ 12 ውስጥ መሆኑን የተናገሩት ኢንስፔክተሩ ተጠርጣሪዎቹ መጋቢት 12 ቀን 2014 ዓ.ም ሌሊት የዘይት ምርቱን ከመጋዝን በተሽከርካሪ ጭነው መዳረሻው ወዳልታወቀ ቦታ ለማሸሽ ሲሞክሩ እንደተደረሰባቸው አስረድተዋል።
በዚህም የተገኘው የምግብ ዘይት ከ700 በላይ ባለ 20፣ ባለ 3 እና ባለ 5 ሊትር የ”ፌቤላ” እና “ኡመር” የተሰኙ መሆናቸውንም አመልክተዋል።
በተጨማሪም ብዛት ያለው ኩንታል ስኳር አብሮ መያዙንና ተጠርጣሪዎቹም ጉዳያቸው በህግ እንደሚታይ አስታውቀዋል።
ያለአግባብ ለመበልጸግ የሚሰሩ ህገ-ወጥ ነጋዴዎች የፍጆታ ምርቶችን በመደበቅና በማሸሽ የሚያደርጉትን ድርጊት ለመከላከል በተቀናጀ አግባብ እየተሰራ መሆኑንም ምክትል ኢንስፔክተር ፈለቀ ተናግረዋል።
የግሽ ዓባይ ክፍለ ከተማ የንግድ ጽህፈት ቤት ሃላፊ አቶ ጌታቸው ዓብይ በበኩላቸው ፤ የዋጋ ንረቱ ከተከሰተ ጊዜ ጀምሮ የዋጋ አረጋጊ ግብረ ሃይል ተቋቁሞ እየተሰራ መሆኑን ገልጸዋል።
“ከነጋዴዎች ጋር በተደረገ ውይይት ግብረ ሃይሉ ባወጣው የዋጋ ትመና ምርቶችን ለመሸጥ ስምምነት ላይ ቢደረስም ስግብግብና ለህዝብ ደንታ የሌላቸው ህገ ወጥ ነጋዴዎች ድርጊታቸውን ወደ ሌሊት በመቀየር ችግር መፍጠራቸውን አመልክተዋል።
“በህገ ወጥ መንገድ ተደብቆ ሲዘዋወር የተያዘው የምግብ ዘይትና ስኳርም በተመጣጣኝ ዋጋ ለተጠቃሚው ማህብረሰብ እንዲከፋፈል ይደረጋል” ብለዋል።
ህገ-ወጥ ነጋዴዎችን ተከታትሎ ለህግ የማቅረቡ ስራ ተጠናክሮ እንደሚቀጥል ገልጸው፤ ህብረተሰቡ ህገወጦችን ለማጋለጥ ትብብሩን አጠናክሮ እንዲቀጥልም መልዕክት አስተላልፈዋል።