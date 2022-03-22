”ባዮስለሪ” የተፈጥሮ ማዳበሪያ ለግብርና ምርት ጥራትና የምርት መጨመር የተሻለ አማራጭ ሆኗል

አዲስ አበባ መጋቢት 13/2014(ኢዜአ) ”ባዮሰለሪ” የተሰኘው የተፈጥሮ ማዳበሪያ ምርትን በስፋትና በጥራት ለማምረት የተሻለ አማራጭ መሆኑን አርሶ ደሮች ተናገሩ።
“ባዮስለሪ” ከባዮጋዝ ተረፈ ምርት የሚዘጋጅ የተፈጥሮ ማዳበሪያ ሲሆን ለምርታማነት ከፍተኛ አስተዋፅኦ እንደሚያበረክት ባለሙያዎች ይናገራሉ፡፡
የተፈጥሮ ማዳበሪያው በርካታ ንጥረ ነገሮችን በውስጡ የያዘ ሲሆን ለግብርና ምርታማነት ከፍ ያለ ጠቀሜታ የሚሰጥና እንደ ተፈጥሯዊ ማዳበሪያ የሚወሰድ ነው፡፡
የአፈርን ለምነትና ደህንነት በማስጠበቅ በአንድ የእርሻ መሬት ላይ የተለያዩ ምርቶችን ለማምረት እንዳስቻላቸው አርሶ አደሮቹ ተሞክሯቸውን አካፍለዋል።
የግብርና ሚኒስቴርም የባዮስለሪ ቴክኖሎጂን በሁሉም የአገሪቱ አካባቢዎች ተደራሽ ለማድረግ የሚያስችል የአጠቃቀም መመሪያ በማዘጋጀት ወደ ስራ መግባቱ ተገልጿል፡፡
ቴክኖሎጂው ወደ ስራ ከመግባቱ በፊት በተለያዩ የአገሪቱ አካባቢዎች በሙከራ ደረጃ ተግባራዊ ተደርጎ ውጤታማ መሆኑ ተነስቷል፡፡
”ባዮስለሪ”የተፈጥሮ ማዳበሪያ ለማዘጋጀት የእንስሳት ፍግ፣ ተረፈ ምርት፣ ቅጠላ ቅጠል እና አመድን በውኃ አንድ ላይ በመደባለቅ ከአንድ ሳምንት እስከ አንድ ወር አፈር ውስጥ በመቅበር እንዲብላላ ይደረጋል።
ማዳበሪያው የሚቀበረው ለአፈርና ለተክሎች የማይጠቅመውን ጋዝ ለማስወገድ ታስቦ ነው፡፡
ድብልቅ ማዳበሪያውን ለእርሻ በተዘጋጀ መሬት ላይ በመርጨት ዘር የሚዘራ ሲሆን ይህም የአፈሩ ለምነት ተጠብቆ የተሻለ ምርት ለማግኘት የሚያስችል መሆኑ መመሪያው ይፋ በተደረገበት ወቅት ተገልጿል።
የተፈጥሮ ማዳበሪያውን በማዘጋጀት የተጠቀሙ አርሶ አደር ሰይድ ሙሃመድ፣ ሸዋዬ ሰብስቤ እና ሲሳይ ተፈራ የተባሉ አርሶ ደሮች በጥራትና በብዛት የተሻለ ምርት ማግኘት መቻላቸውን ይገልጻሉ።
ከዚህ ባለፈ የእርሻ መሬታቸው ለምነት መሻሻሉንና በአመት ከአንድ ግዜ በላይ የተለያዩ ምርቶችን በማምረት ተጠቃሚ ለመሆን በመቻላቸው ምርጫቸው መሆኑን አስረድተዋል።
በግብርና ሚኒስቴር የአፈር ለምነት ማሻሻያ ዳይሬክተር አቶ ተፈራ ሰለሞን፤ ቴክኖሎጂውን በሁሉም የአገሪቱ አካባቢዎች ተደራሽ ለማድረግ እየተሰራ መሆኑን ተናግረዋል፡፡
ለዚህም ሚኒስቴሩ “ኤ.ኤስ.ኤን.ቪ” ከተሰኘ የኔዘርላንድስ የልማት ድርጅት ጋራ በመሆን የአጠቃቀም መመሪያ አዘጋጅቶ ወደ ስራ ገብቷል ብለዋል።
በቀጣይ የአጠቃቀም መመሪያውን በሁሉም የአገሪቱ አካባቢዎች ተደራሽ በማድረግ አርሶ አደሮች የተፈጥሮ ማዳበሪያውን በማምረት እንዲገለገሉበት ይደረጋልም ነው ያሉት።
ለሁሉም የአፈር አይነት ተስማሚ የሆነ የተፈጥሮ ማዳበሪያ ለማምረት የሚያስችል በመሆኑ እንደ አገር የተጀመረውን በምግብ ራስን የመቻል እቅድ ለማሳካት እንደሚያግዝም ታምኖበታል።