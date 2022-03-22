የብሔርና የባህል ብዝኃነት አስተዳደር ላይ ትኩረት ያደረገ መጽሃፍ ለንባብ በቃ

አዲስ አበባ መጋቢት 13/2014 /ኢዜአ/ በአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ የሕግ ትምህርት ቤት የተዘጋጀ የብሔርና የባህል ብዝኃነት አስተዳደር ላይ ትኩረት ያደረገ በእንግሊዘኛ ቋንቋ የተጻፈ መጽሃፍ ለንባብ በቃ።
መጽሃፉም አነስተኛ ቁጥር ያላቸው ብሔረሰቦችና ማኅበረሰቦች ያሏቸውን ቋንቋ፣ ባህል፣ ኃይማኖትና ሌሎች መለያዎች እንዴት ማስጠበቅ እንደሚችሉ ትኩረት ያደርጋል ተብሏል።
እነዚህ የኅብረተሰብ ክፍሎች አብላጫ ቁጥር ካላቸው ብሔሮች ጋር ሲኖሩ እነዚህን ማንነቶችና መብቶች እንዴት ማስጠበቅ እንደሚችሉም የመፍትሄ ኃሳብ እንደሚያቀርብ ተጠቁሟል።
መጽሃፉ በክልልና ከዚያ በታች ባለ የአስተዳደር አደረጃጀት፤ ማንነትና መብቶች እንዴት ይከበራሉ?፣ የኢፌዴሪ ሕገ-መንግሥትና የክልል ሕገ-መንግሥታት ምን ይላሉ? የሚሉት ጉዳዮች ዳሷል።
በሌላ ከኢትዮጵያ ጋር ተመሳሳይ የብሔርና የባህል ብዝኃነት ያላቸው አገራት የሚገጥሟቸውን ችግሮች እንዴት እየፈቷቸው እንደሚገኝ በመጽሃፉ መመላከቱ ተገልጿል።
መጽሐፉም ሕግና ፖሊሲ ለሚያወጡ አካላት በግብዓትነት እንደሚያገለግል የተገለጸ ሲሆን በዝግጅት ሂደቱ ላይ የአገር ውስጥና የውጭ አገራት ምሁራን ተሳትፈዋል ተብሏል።
በአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ የሕግና አስተዳደር ትምህርት ቤት ዲን ዶክተር ጌታቸው አሰፋ፤ መጽሐፉ የማንነት አስተዳደርን በተመለከተ በሕግና በአተገባበር ያሉ ጉድለቶችን ዳሷል ብለዋል።
በመጽሐፉም አብላጫ ቁጥር ባላቸው ብሔሮች ውስጥ የሚኖሩ ሌሎች ማኅበረሰቦች በደል ቢደርስባቸው በምን መልኩ ምላሽ ይሰጣቸዋል የሚሉ ጉዳዮችን በስፋት መነሳቱን ጠቁመዋል።
በአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ የሕግና አስተዳደር ትምህርት ቤት ኃላፊ ዶክተር ብሩክ ኃይሌ፤ መጽሐፉ የራሳቸው ብሔረሰቦች ከሆነ ክልል ውጭ ሲኖሩ የግልም ሆነ የቡድን መብቶቻቸውን ተግባራዊ ማድረግ የሚያስችሉ አማራጭ ሃሳቦች መቅረባቸውን ተናግረዋል።
በአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ የሕግና አስተዳደር ትምህርት ቤት የሰብዓዊ መብቶች ማዕከል መምህር ዶክተር ክርስቶፍ ቫን ደር ቤከን፤ በመጽሐፍ የተዳሰሱ ጉዳዮች ኢትዮጵያ ለማካሄድ በዝግጅት ላይ ላለችው አገራዊ ምክክር በሕገ-መንግስትና ሌሎች ሕጎች ሪያ ለሚነሱ ጉድለቶች ግብዓት ይሰጣል ብለዋል።
“Alternative Approaches to Ethno-cultural Diversity Management at Sub-national Level. Ethiopia in Comparative Perspectives” በሚል ርዕስ ተጽፎ ለንባብ የበቃው ይኸው መጽሐፉ በሰባት ምዕራፍ የተዋቀረ ሲሆን 262 ገፆችም አሉት።