በፊንፊኔ ዙሪያ ዞን የተለያዩ ከተሞች የመብራት መጠቀሚያ ካርድ ብልሽት የገጠማቸው ነዋሪዎች አገልግሎት ለማግኘት መቸገራቸውን ገለጹ

አዲስ አበባ መጋቢት 13/2014(ኢዜአ) በኦሮሚያ ክልል ፊንፊኔ ዙሪያ ዞን የተለያዩ ከተሞች የመብራት መጠቀሚያ ካርድ ብልሽት የገጠማቸውና በተለያየ ምክንያት የጠፋባቸው ነዋሪዎች የኤሌክትሪክ አገልግሎት ለማግኘት መቸገራቸውን ገለጹ።
አገልግሎት ከማጣታቸው በተጨማሪ ለከፍተኛ ወጭ እና እንግልት አየተዳረጉ መሆኑንም ተናግረዋል።
የመብራት ሃይል አገልግሎት ለማግኘት ወደ ድስትሪክት ቅርንጫፍ ጽህፈት ቤቱ ቢመላለሱም መፍትሄ አመላካችም ይሁን ሰሚ ማጣታቸውን ነዋሪዎቹ በምሬት ገልጸዋል።
በሳንሱሲ አካባቢ የሚኖረው ወጣት ምስጋናው ፋንታ፤ የመብራት ካርዱ ከተበላሸበት ሁለት አመት እንደሆነው አስታውሶ ለችግሩ መፍትሄ የሚሰጠው አካል ባለማግኘቱ ለከፍተኛ ወጭ እየተዳረገ መሆኑን ተናግሯል።
የድርጅቱን ካርድ በመጠቀም የኤሌክትሪክ ሃይል ለማግኘት ለአንድ ጊዜ የትራንስፖርት ጉዞ ብቻ ከ70 ብር በላይ በመክፈል ወደ መብራት ሃይል ጽህፈት ቤት በመመላለስ ለችግርና እንግልት መዳረጉን አስረድቷል።
በአካባቢው በርካታ ነዋሪዎች በዚህ ጉዳይ ተመሳሳይ ችግር ገጥሟቸው ለችግር መዳረጋቸውን የኢዜአ ሪፖርተር በስፍራው ተገኝቶ አረጋግጧል።
በቡራዩ ከተማ ነዋሪ የሆኑት አቶ ጸጋዬ ረታ፤ ካርዳቸው ከጠፋባቸው ጊዜ ጀምሮ በመብራት ችግር በአስቸጋሪ ሁኔታ ውስጥ እየኖሩ መሆኑን ተናግረዋል።
በአካባቢው በርካታ ነዋሪዎች በተመሳሳይ ሁኔታ ውስጥ መኖራቸው እየታወቀ ችግሩን የሚፈታ አካል አለመኖሩ እንዳሳዘናቸው ገልጸዋል።
ወይዘሮ አሰለፈች በላይ የኬላ አካባቢ ነዋሪ ሲሆኑ ካርዳቸው በመበላሸቱ ተመሳሳይ ችግር ገጥሟቸው መማረራቸውን ይናገራሉ፡፡
በኢትዮጵያ ኤሌክትሪክ አገልግሎት የኦሮሚያ ዲስትሪክት የኮሙኒኬሽን ስራ አስኪያጅ አቶ ጫላ ቦንሳ፤ ነዋሪዎች ያነሱት ችግር መኖሩን ገልጸውልናል።
የችግሩ መንስኤ ግን ለመጠባበቂያ በስቶክ ተቀምጦ የነበረው ካርድ በማለቁ ሌላ ካርድ ለማስመጣት ሂደት ላይ ስላለን ነው ብለዋል።
አገልግሎት ያቆሙት ካርዶች ለመጀመሪያ ጊዜ ወደ አገር ውስጥ የገቡ መሆናቸውን ጠቅሰው ለችግሩ መፍትሄ እስኪሰጥ ድረስ በየዲስትሪክቱ የሚገኙ የተቋሙን ካርዶች በመጠቀም ህብረተሰቡ አገልግሎት እንዲያገኝ እየተደረገ መሆኑን ተናግረዋል፡፡
በቅርቡም የተወሰነ ካርድ ወደ ስራ ለማስገባት ጥረት እየተደረገ እንደሚገኝና ችግሩን በዘላቂነት ለመፍታት በጥረት ላይ ነን ብለዋል።
በመልእክታቸውም ህብረተሰቡ የሚጠቀምበት ካርድ በአያያዝ ችግር እንዳይበላሽ ጥንቃቄ ያድርግ ሲሉ አስገንዝበዋል፡፡