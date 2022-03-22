በቤኒሻንጉል ጉሙዝ ክልል ሃላፊነታቸውን በአግባቡ ባልተወጡ 577 የብልጽግና ፓርቲ አመራርና አባላት ላይ እርምጃ ተወሰደ

አሶሳ፣ መጋቢት 13 ቀን 2013 (ኢዜአ) ሃላፊነታቸውን በአግባቡ ባልተወጡ 577 አመራርና አባላት ላይ የተለያየ እርምጃ መወሰዱን የብልጽግና ፓርቲ የቤኒሻንጉል ጉሙዝ ክልል ጽህፈት ቤት አስታወቀ፡፡
የጽህፈት ቤቱ ሃላፊ አቶ ኢስሃቅ አብዱልቃድር ለኢዜአ እንደገለጹት፤ ፓርቲው በቅርቡ በሃገር አቀፍ ደረጃ ያካሄደውን አንደኛ ጉባኤ ተከትሎ በክልሉ ጥልቅ ግምገማ አድርጎ ሃላፊነታቸውን በአግባቡ ያልተወጡ አመራሮችና አባላት ላይ ከሃላፊነት ከማንሳት ጀምሮ የተለያየ እርምጃ ተወስዷል።
በግምገማውም ከቀበሌ ጀምሮ በወረዳ፣ በዞን እና በክልል ደረጃ ሃላፊነታቸውን በአግባቡ ባልተወጡ 577 የፓርቲው አመራርና አባላት ላይ እርምጃ መወሰዱን አስታውቀዋል፡፡
አመራርና አባላቱ ላይ እርምጃ የተወሰደው በክልሉ ለፓርቲው መተዳደሪያ መሠረት የሆነውን ህብረብሔራዊ አንድነትን ከማስጠበቅ ይልቅ የህዝብን ጥቅም በመጻረር መንቀሳቀሳቸው እንደሆነ አቶ ኢስሃቅ ጠቅሰዋል፡፡
በዚህም ከሃላፊነት ማንሳት፣ በከባድ እና ቀላል ማስጠንቀቂያ፣ ሙሉ በሙሉ ከአመራርነት ተነስተው ባለሙያ ሆነው እንዲሰሩ የተመደቡ መኖራቸውን አመላክተዋል፡፡
የፓርቲውን መዋቅር የማጥራት እርምጃው በዚህ እንደማያበቃ እና በተከታታይ ጠንካራ ግምገማዎች እንደሚቀጥል ሃላፊው አስታውቀዋል፡፡
በክልሉ በጥፋት ተላላኪዎች የሚፈጸመውን ጥቃት ሙሉ በሙሉ ማቆም እና የኑሮ ውድነቱን ማስቀረት የቀጣይ ቁልፍ ጉዳዮች እንደሆኑም ጠቁመዋል፡፡
እነዚህን ችግሮች ከህብረተሰቡ ጋር ተቀራርቦ ለመፍታት ከነገ ጀምሮ ለሶስት ተከታታይ ቀናት ከክልል እስከ ቀበሌ ደረጃ ህዝባዊ የውይይት መድረኮች እንደሚካሄዱም ገልጸዋል።
የውይይት መድረኮቹ በከፍተኛ አመራሮች ጭምር እንደሚመሩ አቶ ኢስሃቅ ለኢዜአ ተናግረዋል፡፡