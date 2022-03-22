የምክር ቤት አባላት የወከለንን ህዝብ አደራ ልንወጣ ይገባል – አፈ ጉባኤ ፋንቱ ተስፋዬ

ባህር ዳር፤ መጋቢት 13/2014(ኢዜ) የምክር ቤት አባላት አስፈጻሚውን አካል በመከታተልና በመቆጣጠር የወከለንን ህዝብ አደራ ልንወጣ ይገባል ሲሉ የአማራ ክልል ምክር ቤት አፈ ጉባኤ አሳሰቡ ።
ከአማራ ክልል ለህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት የተመረጡ የፓርላማ አባላትና የክልል ምክር ቤት አባላት በየተመረጡበት የምርጫ ክልል ሲያካሄዱ የቆዩት የመራጭ ተመራጭ ውይይቶች ማጠቃለያ መድረክ በባህር ዳር ከተማ እየተካሄደ ነው።
በመድረኩ ላይ የምክር ቤቱ አፈ ጉባኤ ፋንቱ ተስፋዬ እንዳሉት፤ ህዝብ ያነሳቸው አንገብጋቢ የልማትና መልካም አስተዳደር ጥያቄዎች በተቀናጀ አግባብ እንዲፈቱ በጋራ መስራት ይገባል።
በመራጭ ተመራጭ መድረኮች ህብረተሰቡ እንዲፈቱለት ያነሳቸውን የመሰረተ ልማትና ሌሎች ጥያቄዎች በየደረጃው በሚገኙ አስፈፃሚ አካላት መፍታት እንዳለባቸውም ተናግረዋል።
“ለዚህም ተመራጮች የወከለንን ህዝብ አደራ ለመወጣት ከመቼውም ጊዜ በላይ ትኩረት ሰጥተን መስራት ይገባናል” ብለዋል።
ህዝቡ ካነሳቸው የማህበራዊ፣ የኢኮኖሚያዊ እና የመልካም አስተዳደር ችግሮች መካከል በፌደራልና በክልል መንግስት የሚፈቱትን ለይቶ የጋራ ትግል ማድረግም እንዲሁ።
በመድረኩ ላይ የክልሉ ርዕሰ መስተዳደር ዶክተር ይልቃል ከፋለ፣ የህዝብ ተወካዮችና የክልል ምክር ቤቶች አባላት እንዲሁም አስፈፃሚ አካላት እየተሳተፉ እንደሚገኙ ኢዜአ ከባህርዳር ዘግቧል።