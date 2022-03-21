የአፋር ክልል ህዝብ በልማቱም መስክ ድሉን መድገም አለበት- ርዕሰ መስተዳድር አወል አርባ

ሠመራ፤ መጋቢት 12/2014 (ኢዜአ) የአፋር ክልል ህዝብ ከመከላከያ ሠራዊት ጎን በመሰለፍ ሀገሩን ከአሸባሪው ህወሃት ጥቃት በመመከት ያስመዘገበውን ድል በልማቱም መስክ መድገም እንዳለበት የክልሉ ርዕሰ መስተዳድር አወል አርባ ተናገሩ ።
ርዕስ-መስተዳድሩ የክልሉን የ6 ወራት አፈጻጸም ሪፖርት ዛሬ ለተጀመረው የክልሉ ምክር ቤት ጉባኤ ባቀረቡበት ወቅት፤ የህወሃት ሽብር ቡድኑ የሀገሪቱን ገቢና ወጪ የትራንስፖርት ኮሪደር ለመቆጣጠር በክልሉ የተለያዩ አካባቢዎች ላይ ጥቃት በመክፈት በርካታ ሙከራዎችን ማድረጉን ገልጸዋል።
ይሁንና የክልሉ መንግስት ህዝቡን አደራጅቶ ከመከላከያ ሠራዊት ጎን በመሰለፍ የሽብር ቡድኑን ፍላጎት በማክሸፍ ውጤታማ ስራ ተከናውኗል ብለዋል።
“ህዝቡ ሴት ወንድ ሳይል ባለው መሳሪያ በመታገዝ በክብሩና በንብረቱ ላይ የመጣበትን ጠላት ፊት ለፊት ተጋፍጦ ድል አድርጓል ሲሉ ተናግረዋል።
ርዕሰ መስተዳድሩ “ትውልዱ የውጭና የውስጥ ጠላቶች በሀገሩ ክብርና ሉአላዊነት ላይ የሰነዘሩትን ጥቃት በብቃት በመመከት የአያቶቹን አኩሪ ታሪክ ደግሟል”ነው ያሉት።
የክልሉ መንግስት በጦርነት ውስጥ ቢሆንም ከ7 ሺህ ሄክታር በላይ መሬት በስንዴ እንዲለማ ማድረጉንም ጠቁመዋል።
ክልሉ በቀጣይም ያለውን ሰፊ የመሬትና የውሃ ሃብት ወደ ልማት በማስገባት ሀገራዊ የስንዴ ፍላጎትን ለመሸፍን በሚደረገው ጥረት የድርሻውን ይወጣል ብለዋል።
የአፋር ህዝብ ድሉን በልማቱ መስክ በመድገም ለራሱና ለሀገሩ ሁለንተናዊ የብልጽግና ከፍታ የመሪነት ሚናውን የመወጣት ሃላፊነት እንዳለበት ተናግረዋል።
በክልሉ በግብርናው መስክ የተሰማሩ አካላት በዓመት ሶስት ጊዜ የማምረት ምቹ ሁኔታን በመጠቀም በስንዴ ልማት ላይ ውጤት በማስመዝገብ ሀገርን ከፍ የሚያደርግ ተግባር እንዲያከናውኑ መልዕክት አስተላልፈዋል ርዕሰ መስተዳድሩ።