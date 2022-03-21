ምርትን በማሸሽና በመደበቅ የተገኙ ከ23 ሺህ በላይ ነጋዴዎችና የንግድ ተቋማት ላይ እርምጃ ተወሰደ

አዳማ፤መጋቢት 12/2014(ኢዜአ) በክልሉ ምርትን በማሸሽና በመደበቅ የተገኙ ከ23 ሺህ በላይ ነጋዴዎችና የንግድ ተቋማት ላይ እርምጃ መውሰዱን የኦሮሚያ ክልል ንግድ ቢሮ አስታወቀ።
በአዳማ እየተካሄደ ባለው የጨፌ ኦሮሚያ መደበኛ ጉባኤ ላይ የቢሮው ሃላፊ ወይዘሮ ሐዋ አህመድ እንደገለጹት፤ እርምጃው የተወሰደው ባለፉት ሰባት ወራት ያለ ምክንያት ምርቱን በመደበቅና በማሸሽ ሰው ሰራሽ የዋጋ ንረት እንዲፈጠር ብሎም የንግድ ስርዓቱን እንዲዛባ ባደረጉት ላይ ነው።
በዚህም ከ23 ሺህ በላይ ነጋዴዎችና የንግድ ተቋማት ከ61 ሚሊዮን ብር በላይ እንዲቀጡ መደረጉን ጠቁመው፤ ከፍትህ አካላት ጋር በመተባበር ከ1 ዓመት እስከ 2 ዓመት የሚደርስ ቅጣት የተበየነባቸው እንደሚገኙ ተናግረዋል።
”የንግድ ስርዓቱን ለማዛባት የሚጥሩ የንግዱ ማህበረሰብ ላይ የምንወስደውን እርምጃ አጠናክረን እንቀጥላለን” ብለዋል።
የኑሮ ውድነቱን ለማቃለል በጊዜያዊነት ከሚወሰዱት እርምጃዎች ባሻገር ሌሎች አማራጮች ላይ በትኩረት እንደሚሰራ ጠቁመዋል።
የጨፌ አባላት በበኩላቸው፤ ህዝቡን እየፈተነ የሚገኘው የኑሮ ውድነት ችግር ለማቃለል በመንግሥት እየተወሰደ ያለው እርምጃ ተስፋ ሰጪ መሆኑን ገልጸዋል።