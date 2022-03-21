የንግድ ዘርፍ ላይ የሚታየው ሙስና እና ብልሹ አሰራር ተባብሷል

መጋቢት 12 ቀን 2014 (ኢዜአ) በኢትዮጵያ የንግዱ ዘርፍ ላይ የሚታየው ሙስና እና ብልሹ አሰራር ከጊዜ ወደ ጊዜ እየጨመረ መምጣቱን የፌዴራል የሥነ ምግባርና ፀረ ሙስና ኮሚሽን ገለጸ።
ኮሚሽኑ ‘የንግድ ዘርፍ አገልግሎት አሰጣጥ ማነቆ የወለደው ሙስና እና ብልሹ አሰራር’ በሚል መሪ ሃሳብ ከዘርፉ ተዋናዮች ጋር ተወያይቷል።
በመድረኩ የቀረበ የውይይት መነሻ ፅሁፍ ፖለቲካዊ፣ ኢኮኖሚያዊና ማህበራዊ እንቅስቃሴዎች ላይ የሚታየው ግልጽነት ማጣት፣ ብልሹ አሰራርና ተቋማዊ የአሰራር ግድፈት በኢትዮጵያ የንግድ ዘርፍ ላይ ሙስና እና ብልሹ አሰራር ከጊዜ ወደ ጊዜ እንዲባባስ ማድረጉን አመላክቷል።
በመሆኑም ያለውን የገበያ አሻጥር ለመለየት እና ለመፍታት ሁሉን ዓቀፍ የተቀናጀ ተሳትፎ ወሳኝ መሆኑን ጠቁሟል፡፡
የፌደራል የሥነ ምግባርና የፀረ-ሙስና ኮሚሽነር ዶክተር ሳሙኤል ኡርቃቶ፤ የዛሬው ውይይትም የችግሩን ስፋትና ውስብስብነት በመገንዘብ የጋራ መፍትሄ ለማበጀት የተካሄደ መሆኑን ጠቅሰዋል።
በኢትዮጵያ የንግድ ዘርፍ ላይ ሙስና እና ብልሹ አሰራር አሳሳቢ እየሆነ መምጣቱን የተናገሩት ኮሚሽነሩ፤ በዚህ ወንጀል ውስጥ የሚሳተፉትን በጥንቃቄ በመለየት የህግ ተጠያቂ የማድረግ ስራ ይከናወናል ብለዋል።
ህግንና ስርአትን የማይከተሉ የዘርፉ ተዋናዮችን ተጠያቂ ማድረግ ጊዜ ሊሰጠው እንደማይገባም አስገንዝበዋል።
ሌብነትና ብልሹ አሰራርን በመከላከል በኩል ኮሚሽኑ በልዩ ትኩረት የሚሰራ መሆኑንም ዶክተር ሳሙኤል አረጋግጠዋል።
የድሬዳዋ ንግድ ፅህፈት ቤት ሃላፊ አቶ አሚኑ ጠሃ፤ የግብይት እንቃስቃሴዎች ውስጥ ያለውን ማነቆ ለመፍታት ሁላችንም መታገል ይኖርብናል ብለዋል።
በዘርፉ የስነ ምግባር ችግር ያለባቸው ሙያተኞች፣ ደላሎችና ነጋዴዎች የሚፈጥሩትን አሉታዊ ጫና ለመከላከል ህብረተሰቡ፣ መንግስትና ታማኝ ነጋዴዎች በትብብር መስራት እንደሚጠበቅባቸው ተናግረዋል።
የአዲስ አበባ ነጋዴዎች ማህበር ፕሬዚዳንት ወይዘሮ ዘሀራ መሀመድ፤ በበኩላቸው የንግድ ብልሽቱ ሁላችንንም የሚጎዳ በመሆኑ ህጋዊና ፍትሃዊ የንግድ ሰንሰለት እንዲኖር በጋራ መስራት አለብን ብለዋል።
በተለያዩ ምርቶች ላይ ያልተገባ የዋጋ ጭማሪ ባለማድረግ ነጋዴዎች ማህበራዊ ግደታቸውን ሊወጡ እንደሚገባም አመልክተዋል።