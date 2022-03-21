ስልጠናው ህዝብ የሰጠንን ውክልና በአግባቡ እንድንወጣ ያግዘናል – የምክር ቤት አባላት

ባህር ዳር ፤ መጋቢት 12/2014 (ኢዜአ) ስልጠናው የወጡ ህጎችን አተገባበር በመከታተልና በመቆጣጠር ህዝብ የሰጣቸውን ውክልና በአግባቡ ለመወጣት እንደሚያግዛቸው የአማራ ክልል ምክር ቤት አባላት ተናገሩ ።
ለክልል ምክር ቤት አባላት የተዘጋጀ የአቅም ቅንባታ ስልጠና ዛሬ በባህር ዳር ከተማ ተጀምሯል።
ከስልጠናው ተሳታፊዎች መካከል ከበለሳ ምርጫ ክልል የተወከሉት አቶ ደስታው ጌትነት በተለይ ለኢዜአ እንደገለጹት፤ ከህዝቡ ጋር ተቀራርበው ማህበራዊ፣ ኢኮኖሚያዊና ፖለቲካዊ ችግሮቹን ለመፍታት እንደሚያግዛቸው በመረዳት ለስልጠናው ተዘጋጅተዋል።
በህዝቡ ዘንድ የሚነሱ አንገብጋቢ ችግሮችና የልማት ጥያቄዎችን በመለየት በቀጣይ መፍትሄ እንዲሰጣቸው ለማድረግ የጎላ ጠቀሜታ እንደሚኖረው በመገንዘብ በንቃት እንደሚሳተፉም ተናግረዋል።
በተለይ አሸባሪው ህወሃትና የውጭ ኃይሎች ሀገራችንን ለማፍረስ ሌት ተቀን እየሰሩ ባለበት በዚህ ወቅት ከመረጠን ህዝብ ጋር ተቀራርበን ከመቸውም ጊዜ በበለጠ መስራት ይጠበቅብናል ብለዋል።
የሚወጡ ህጎችን አፈፃፀም በመከታተልና በመቆጣጠር የመረጠንን ህዝብ ከድህነትና ኋላ ቀርነት ለማላቀቅ የተጀመረው ስልጠና ተጨማሪ አቅም እንደሚፈጥርላቸው ገልጸዋል።
”በአሰራር ሂደት ሊገጥሙን የሚችሉ ችግሮችን ለይተን እንድንፈታ የሚያስችል ስልጠና ነው” ያሉት ደግሞ ከምስራቅ ጎጃም ዞን ጎዛምን ምርጫ ክልል የተወከሉት ወይዘሮ መሰሉ ሞትባይኖር ናቸው።
የተሻለ እውቀት ባላቸው ባለሙያዎች እየተሰጠን ያለው ስልጠና እኛ የተሟላ እውቀት ኖሮን ወደታች በምንወርድበት ጊዜ የተጣለብንን ኃላፊነት በአግባቡ እንድንወጣ ጠቃሚ ሆኖ አግኝቸዋለሁ ሲሉ ተናግረዋል።
ይህም ችግሬን ሊፈቱልኝ ይችላል ብሎ አምኖ የመረጠኝ ህዝብ ያሉበትን ችግሮች ለይቼ ለምክር ቤት በማቅረብ እንዲፈቱለት ኃላፊነቴን ለመወጣት ጠንክሬ ሌት ተቀን እንድሰራ ያግዘኛል ብለዋል።
የክልሉ ምክር ቤት አፈ ጉባኤ ወይዘሮ ፋንቱ ተስፋዬ በበኩላቸው፤ ስልጠናው የምክር ቤት አባላትን አቅም በማሳደግ የህዝብ ውክልና በአግባቡ እንዲወጡ ለማስቻል የተዘጋጀ መሆኑን ገልጸዋል።
ምክር ቤቱ ቀደም ሲል ”ከጀስቲስ ፎር ኦል ኢትዮጵያ” ጋር በመተባበር በሀገራዊ ምክክር፣ በህግ አወጣጥ፣ ክትትልና ቁጥጥርና በፌዴራሊዝም ፅንሰ ሃሳብ ላይ ያተኮረ ስልጠና በሶስት ዙር እንዲያገኙ መደረጉንም አስታውሰዋል።
ዛሬ የተጀመረው የአቅም ግንባታ ስልጠናም በተለያዩ ርዕሰ ጉዳዮች ላይ አተኩሮ እየተሰጠ ያለው ተመራጭ የምክር ቤት አባላት ህዝብ የጣለባቸውን ኃላፊነት በአግባቡ እንዲወጡ ለማገዝ መሆኑን ተናግረዋል።
እንዲሁም የምክር ቤት አባላት እርስ በእርስ ይበልጥ እንዲተዋወቁና በየአካባቢው ያሉ የህዝብ ጥያቄዎች ላይ ተመሳሳይ አረዳድና ዕኩል ትግል ማድረግ እንዲችሉ ታስቦ መዘጋጀቱን አስረድተዋል።
ስልጠናውም በህግ አወጣጥና ክትትል፣ በዲሞክራሲና የህግ የበላይነት፣ በፐብሊክ ፋይናንስ ማኔጅመንትና በበጀት ቀመር ላይ ያተኮረ መሆኑን አመልክተዋል።
ስልጠናው ምክር ቤቱ ከክልሉ ገንዘብ ቢሮ ጋር በመተባበር ያዘጋጀው መሆኑ ተመልክቷል።