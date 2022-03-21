የአዕምሮ እድገት ውስንነት ያለባቸው ሕጻናትን በአካቶ ትምህርት ይበልጥ ተደራሽ ማድረግ ይገባል

መጋቢት 12 ቀን 2014 (ኢዜአ) የአዕምሮ እድገት ውስንነት ያለባቸው ሕጻናትን በአካቶ ትምህርት ይበልጥ ተደራሽ ለማድረግ ሁሉም ባለድርሻ አካላት በትኩረት እንዲሰራ ኢዜአ ያነጋገራቸው የህጻናቱ ወላጆች ጥሪ አቀረቡ፡፡
ፍቅር ኢትዮጵያ የአእምሮ እድገት ውስንነት ብሔራዊ ማህበር በዓለም ለ11ኛ ጊዜ በኢትዮጵያ ደግሞ ለ7ኛ ጊዜ የሚከበረውን የአእምሮ እድገት ውስንነት ቀንን በወዳጅነት አደባባይ አክብሯል፡፡
እለቱም “የአእምሮ እድገት ውስንነት ያለባቸው የህብረተሰብ ክፍሎችን በሁሉም የልማት እና የእድገት ዘርፎች በማካተት አካታች ማህበረሰብ እንገንባ” በሚል መሪ ሃሳብ ነው የተከበረው፡፡
ኢዜአ በመርሃ-ግብሩ ላይ በመገኘት ያነጋገራቸው የአእምሮ እድገት ውስንነት ያለባቸው ህጻናት ቤተሰቦች፤ በኢትዮጵያ የአእምሮ እድገት ውስንነት ያለባቸው ህጻናትን አካተው የሚያስተምሩ ትምህርት ቤቶች ቁጥር አነስተኛ መሆኑን ይናገራሉ፡፡
በዚህም በርካታ የአዕምሮ ዕድገት ውስንነት ያለባቸው ሕጻናት ከትምህርት ገበታ ውጪ እየሆኑ ነው ብለዋል፡፡
በመሆኑም ሁሉም ባለድርሻ አካላት እነዚህን ህጻናት በአካቶ ትምህርት ይበልጥ ተደራሽ ለማድረግ በትኩረት እንዲሰራ ጥሪ አቅርበዋል፡፡
የፍቅር ኢትዮጵያ የአእምሮ እደገት ውስንነት ብሔራዊ ማህበር ፕሬዝዳንት ምህረት ንጉሴ በበኩላቸው፤ የአእምሮ እድገት ውስንነት ያለባቸው ሕጻናት በተለያዩ ዘርፎች በማካተት ረገድ ውስንነቶች መኖራቸውን ተናግረዋል፡፡
አካታች ማህበረሰብ መፍጠር የአገር ልማትና የህብረተሰብ መስተጋብርን ለማጎልበት ከፍተኛ ሚና እንዳለው ጠቅሰው፤ ከዚህ አኳያ ሁሉም ባለድርሻ አካላት የበኩላቸውን ሚና እንዲወጡ ጥሪ አቅርበዋል፡፡
ማህበሩ የአእምሮ እድገት ውስንነት ያለባቸው ህጻናትን በተለያዩ ዘርፎች እንዲካተቱ የሚጠበቅበትን ኃላፊነት እንደሚወጣም አረጋግጠዋል፡፡
ፍቅር ኢትዮጵያ የአእምሮ እድገት ውስንነት ብሔራዊ ማህበር ከተመሰረተ 29 ዓመታት ማስቆጠሩን ከማህበሩ ያገኘነው መረጃ ያመላክታል፡፡