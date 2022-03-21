መጋቢት 12/2014 (ኢዜአ) የተፈጥሮ ማዳበሪያ ለማምረት የሚያስችል “ባዮስለሪ” የተሰኘ ቴክኖሎጂ አጠቃቀም መመሪያ ይፋ ሆነ፡፡
ባዮስለሪ ቴክኖሎጂ ከባዮ-ጋዝ ማብላያ የሚገኝ ምርት ሲሆን፤ ለተፈጥሮ ማዳበሪያነት በመዋል የአፈር ለምንትን ለመጠበቅ ያግዛል፡፡
የግብርና ሚኒስቴር እና “ኤ.ኤስ.ኤን.ቪ” የተሰኘ የኔዘርላንድስ የልማት ድርጅት በጋራ በመሆን ይህን ቴክኖሎጂ በሁሉም የአገሪቱ አካባቢዎች ተደራሽ ለማድረግ የሚያስችል የአጠቃቀም መመሪያ አዘጋጅተው ዛሬ ይፋ አድርገዋል፡፡
በግብርና ሚኒስቴር የአፈር ለምነት ማሻሻያ ዳይሬክተር አቶ ተፈራ ሰለሞን ቴክኖሎጂው ወደ ስራ ከመግባቱ በፊት በተለያዩ የአገሪቱ አካባቢዎች በሙከራ ደረጃ ተግባራዊ ተደርጎ ውጤት ማስመዝገብ መቻሉን አንስተዋል፡፡
ቴክኖሎጂው ለሁሉም የአፈር አይነት ተስማሚ የሆነ የተፈጥሮ ማዳበሪያ ማምረት እንደሚችልም ነው ያነሱት፡፡
በዚህም የምርት ምጣኔን ከፍ ማድረግ ይቻላል ነው ያሉት፡፡
በቀጣይ የአጠቃቀም መመሪያውን በሁሉም የአገሪቱ አካባቢዎች ተደራሽ በማድረግ አርሶ አደሮች የተፈጥሮ ማዳበሪያ በማምረት እንዲገለገሉበት ይደረጋል ብለዋል፡፡