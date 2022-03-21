በኑሯችን ላይ ጫና እያሳደረ ላለው የምርትና የሸቀጥ ዋጋ መናር መፍትሄ ሊበጅለት ይገባል

ጂንካ ፣ መጋቢት 12/2014 (ኢዜአ) በየዕለቱ በሚስተዋለው የምርትና የሸቀጥ ዋጋ መናር በኑሯችን ላይ ከፍተኛ ጫና እያሳደረ በመሆኑ መፍትሄ ሊበጅለት ይገባል ሲሉ በደቡብ ኦሞ ዞን የጂንካ ከተማ ነዋሪዎች ጠየቁ።
አስተያየታቸውን ለኢዜአ ከሰጡት የጂንካ ከተማ ነዋሪዎች መካከል ወይዘሮ ሀይማኖት አህመድ በዕለት ፍጆታ ምርቶች ላይ በየጊዜው በሚስተዋለው የዋጋ ጭማሪ በኑሯቸው ላይ ጫና ፈጥሮባቸዋል።
ከሳምንታት በፊት ዋጋው 580 ብር የነበረው 5 ሊትር ዘይት በአንድ ሳምንት ጊዜ ውስጥ ከ850 ብር በላይ እየተሸጠ መሆኑን ጠቅሰዋል።
ከዚህ ቀደም መንግስት ዘይትና መሰል የፍጆታ ምርቶችን በድጎማ ሲያቀርብ እንደነበር አስታውሰው፣ አሁን ምርቶች ከመጥፋታቸው ባለፈ ሲገኙም ዋጋቸው በመናሩ በህዝብ ላይ ምሬት እየፈጠረ መሆኑን ገልጸዋል።
ሸቀጦች ላይ እየተስተዋለ ያለው የዋጋ ጭማሪ አነስተኛ ገቢ ላለው ሰው ከባድ በመሆኑ መንግስት መፍትሄ ሊያበጅለት እንደሚገባ አመልክተዋል።
የኢንዱስትሪ ምርቶችና ሸቀጦች ላይ የሚስተዋለው የዋጋ ጭማሪ ከጊዜ ወደ ጊዜ አሳሳቢ ደረጃ ላይ ደርሷል” ያሉት ደግሞ ወይዘሮ ካሰች ወልዴ የተባሉ የከተማዋ ነዋሪ ናቸው።
የዋጋ ንረቱ በኑራቸው ላይ ጫና በማሳደሩ መቸገራቸውን ተናግረዋል ።
በአቋራጭ ለመክበር የሚፈልጉ ስግብግብ ነጋዴዎች ሸቀጦችን በመደበቅ የኑሮ ውድነቱ እንዲባባስ እያደረጉ በመሆኑ መንግስት እርምጃ እንዲወስድ ጠይቀዋል።
“በመጋዝን ውስጥ ዕቃ በማከማቸትና እጥረት በመፍጠር ያለአግባብ የዋጋ ጭማሪ የሚያደርጉና ህብረተሰቡን የሚያማርሩ ነጋዴዎች እንዳሉ ሁሉ በሀቀኝነት ህብረተሰቡን የሚያገለግሉ ነጋዴዎችም አሉ” ያሉት ደግሞ በጂንካ ከተማ በሸቀጣሸቀጥ ጅምላ ማከፋፈል ስራ የተሰማሩ አቶ ሰኢድ ሙሐመድ ናቸው።
“በንግድ ስርዓቱ በሚስተዋለው የስርዓት አልበኝነት ተግባር እኛም ተቸግረናል” ያሉት አቶ ሰኢድ፣ በአዲስ አበባ መርካቶም ሆነ ሌሎች ከተሞች ለሚገዙት ዕቃ ከከፈሉበት ትክክለኛ ዋጋ በታች ደረሰኝ እንደሚቆረጥላቸው ተናግረዋል።
“ይህ ለምን ይሆናል ብለን ስንጠይቅ ‘ዕቃ የለም፤ ካልፈለክ ተው’ የሚል ምላሽ ይሰጠናል፤ በዚህ ምክንያት ደረሰኙ ላይ ባለው ዋጋ ህብረተሰቡን ማስተናገድ ስላልቻልን ቁጥጥር ከሚያደርጉ አካላት ጋር መግባባት አልቻልንም” ሲሉ አስረድተዋል።
በገበያ ማዕከላት በደረሰኝ ላይ የሚፈፀመውን ማጭበርበር መንግስት ተቆጣጥሮ እንዲያስቆም ጠይቀው ድርጊቱ ነጋዴው ዋጋ እንዲጨምር ዋንኛ ምክንያት መሆኑን ጠቁመዋል።
የጂንካ ከተማ አስተዳደር ንግድና ገበያ ልማት ጽህፈት ቤት ኃላፊ አቶ ዘሪሁን ከበደ ስለጉዳዩ ተጠይቀው በሰጡት ምላሽ በኑሮ ውድነት ላይ ነዋሪዎች ያነሱት ቅሬት አግባብ መሆኑን ገልጸዋል።
“ሰው ሰራሽ የምርት እጥረት በመፍጠር ያላግባብ የዋጋ ጭማሪ የሚያደርጉ ነጋዴዎች መበራከታቸው የኑሮ ውድነቱ እንዲባባስ አድርጓል” ብለዋል።
ችግሩ ዘርፈ ብዙ ምክንያት ቢኖረውም በዜጎች ህይወት ላይ የጎላ ጫና እያሳደረ በመሆኑ ክትትልና ቁጥጥር በማድረግ ህገወጦችን ስርዓት ለማስያዝ እየተሰራ መሆኑን አመልክተዋል።
ከተማ አስተዳደሩ ችግሩን ለመፍታት ግብረሀይል በማቋቋም በየደረጃው ቁጥጥር ከማድረግ ባለፈ በአጥፊዎች ላይ እርምጃ እየወሰደ መሆኑን ተናግረዋል።
ባለፈው ሳምንት በ360 የንግድ ድርጅቶች ላይ ክትትልና ቁጥጥር መደረጉን ገልጸው፣ በቁጥጥር ስራው ያለአግባብ የዋጋ ጭማሪ ባደረጉ 66 ድርጅቶች ላይ የማሸግ እርምጃ መወሰዱን ገልጸዋል።
በተደጋጋሚ ምክር ተሰጥቷቸው ከድርጊታቸው ያልተቆጠቡ ነጋዴዎችን ወደ ህግ ለማቅረብ እየተሰራ መሆኑን ጠቁመዋል።
በመንግሥት ድጎማ የሚቀርቡ የፍጆታ ዕቃዎች ላይ የሚስተዋለው እጥረት መንስኤው የፍጆታ ዕቃዎች ስርጭቱ በ2003 ዓ.ም በነበረው የከተማው ህዝብ ቁጥር ልክ በመሆኑ ክፍተት መፍጠሩን ተናግረዋል።
“በወቅቱ የከተማው ህዝብ 21ሺህ እንደነበረና በአሁኑ ወቅት ቁጥሩ ከ50 ሺህ በላይ በመሆኑ አቅርቦቱ ከፍላጎቱ ጋር ሊጣጣም አልቻለም” ብለዋል።
በቀጣይ ችግሩ እንዲቃለል ከሚመለከተው አካል ጋር በመሆን ድጋሚ የፍላጎት ዳሰሳ ጥናት ለማካሄድ እየተሰራ መሆኑን አመልክተዋል።
ሸማቾችን ከሕብረት ሥራ ዩኒየኖች ጋር በቀጥታ በማስተሳሰር ምርቶችን በተመጣጣኝ ዋጋ የሚያቀርቡበት ሁኔታ ለማመቻቸት እየተሰራ መሆኑን ሀላፊው አስታውቀዋል።