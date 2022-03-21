የጅማ ዩኒቨርስቲ ሁለተኛ ዲግሪ ተማሪዎች የጤና ኬላ ገነቡ

ጅማ ፣ መጋቢት12/2014(ኢዜአ) የጅማ ዩኒቨርስቲ የጤና ኢንስቲትዩት የሁለተኛ ዲግሪ ተማሪዎች በማህበረሰብ አቀፍ ትምህርት የጤና ኬላ ገነቡ።
የኢንስቲትዩቱ 21 ተማሪዎች በጅማ ከተማ ቦሳ ኪቶ ቀበሌ ያስገነቡትን የጤና ኬላ ዛሬ አስመርቀዋል ።
የግንባታው አስተባባሪ አቶ ተመስገን ግርማ ለኢዜአ እንደገለጹት ተማሪዎች ከጅማ ጤና ኢንስቲትዩት፣ ከባለሀብቶችና ከህብረተሰቡ የገንዘብና የቁሳቁስ ድጋፍ በማሰባሰብ ጤና ኬላውን አስገንብተዋል ።
ለጤና ኬላው ግንባታ በጥሬ ገንዘብና በአይነት ከ2 ሚሊዮን ብር በላይ ወጭ መደረጉን ተናግረዋል።
“ከኢንስቲትዩቱ ከ15 የጤና ትምህርት ክፍሎች የተውጣጡት ተማሪዎች ግንባታውን በአንድ ወር ጊዜ ውስጥ ማጠናቀቃቸው ደግሞ ሌላው ለግንባታው ዘርፍ አርአያ የሚሆንና የሚያበረታታ ነው” ብለዋል።
ተማሪዎቹ ጤና ኬላውን ገንብተው በህክምና መሳሪያዎች ከማደራጀት በተጨማሪ ከጅማ ጤና ጽህፈት ጋር በመተባበር በጤና ኬላው ሁለት ባለሙያዎች እንዲመደቡ ማድረጋቸውንም አቶ ተመስገን አስታውቀዋል።
የጅማ ዩኒሸርሲቲ የአስተዳደርና የተማሪዎች አገልግሎት ምክትል ፕሬዝዳንት ዶክተር ቀነኒሳ ለሚ የጅማ ዩኒቨርሲቲ ባለው ማህበረሰብ አቀፍ የትምህርት መርሐግብር የህብረተሰቡን ችግሮች የሚፈቱ ተግባራት እያከናወነ መሆኑን ተናግረዋል።
ዩኒቨርስቲው የህብረተሰቡን ችግሮች ሲፈታ መቆየቱን አውስተው፣ “የጤናው ዘርፍ ተማሪዎች የገነቡት የጤና ኬላ የዚሁ ጥረት አካል ነው” ብለዋል።
የዩኒቨርሲቲው ተማሪዎች አንደ ጥናት ዘርፋቸው የንግድ ሼዶች፣ ድልድዮች ፣ መጸዳጃ ቤቶች ፣ ትምህርት ቤቶችና መሰል ተቋማትን ገንብተው ለአገልግሎት ማዋላቸውን አስታውቀዋል።
የጅማ ከተማ ጤና ጽህፈት ቤት ሃላፊ ወይዘሮ ሂንዲያ መሐመድ በበኩላቸው የጤና ኬላው “ለአካባቢው እናቶችና ህጻናት ጤና ትልቅ ትርጉም አለው” በአጭር ጊዜ ውስጥ ተገንብቶ የተመረቀው ጤና ኬላ ህብረተሰቡን በማስተባበር በርካታ ችግሮችን መፍታት እንደሚቻል ማሳያ ነው ብለዋል።