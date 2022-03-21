በአዲስ አበባ በስድስት ወራት ውስጥ ቆሻሻን ወደ ኃብትነት በመቀየር 73 ሚሊዮን ብር ተገኝቷል

መጋቢት 12/2014 (ኢዜአ) በተያዘው ዓመት የመጀመሪያዎቹ ስድስት ወራት የተጣሉ ቆሻሻዎችን ለፋብሪካዎች በማቅረብ 73 ሚሊዮን ብር መገኘቱን የአዲስ አበባ ከተማ የጽዳት አስተዳደር ኤጀንሲ ገለፀ።
በኤጀንሲው የመልሶ መጠቀምና ኡደት ዳይሬክተር ካሳሁን ጸጋዬ፤ በከተማው ቆሻሻን ወደ ኃብትነት ለመቀየር የተለያዩ ተግባራት ሲያከናውን መቆየቱን ጠቁመዋል።
በተለይም በበጀት ዓመቱ የመጀመሪያ ስድስት ወራት ከ395 በላይ ወጣቶች ቆሻሻን ወደ ኃብትነት ለመቀየር ባካሔዱት ተግባራት 73 ሚሊዮን ብር ገቢ መገኘቱን ጠቁመዋል።
ገቢው የተገኘው በመዲናዋ የወዳደቁ የላስቲክ ውጤቶችን፣ ወረቀቶችንና ጀሪካኖችን በመሰብሰብ መልሶ ለሚጠቀሙ ፋብሪካዎች በማቅረብ መሆኑንም ነው የገለጹት።
አሁን ላይ ቆሻሻ ወረቀት በኪሎ አስር ብር፣ የወዳደቁ የላስቲክ ውጤቶች በኪሎ ዘጠኝ ብር ጥቅም የማይሰጡ ጀሪካኖች ደግሞ በኪሎ እስከ 30 ብር እየተሸጡ መሆኑን ተናግረዋል።
ጎን ለጎንም የተለያዩ የወዳደቁ ተረፈ ምርቶችን በዋናነት ወደ ቻይናና ጣልያን በመላክ ባለፈው ዓመት ጊዜ ውስጥ እስከ 10 ሚሊዮን ብር ለማግኘት እንደተቻለ ጠቁመዋል።
ዘርፉም ከቅርብ ጊዜ ወዲህ ትልቅ የኃብት ምንጭና የሥራ እድል እየሆነ መምጣቱን ገልጸው ኅብረተሰቡ ቆሻሻን ወደ ኃብት በመቀየር ግንዛቤውን ማሳደግ አለበት ብለዋል።
ኤጀንሲውም የተለያዩ የግንዛቤ ማስጨበጫ ሥራዎች እየሰራ መሆኑን በመጠቆም።
”ቆሻሻ በአግባቡ ተለይቶ ከተቀመጠ ትልቅ ኃብት ነው ያሉት ኃይሬክተሩ ቆሻሻ ያላግባብ የሚጣል ከሆነ ለጤና ጠንቅ ነው” ብለዋል።
ተቋማትና ግለሰቦቹ የሚያስወግዱትን ተረፈ ምርቶች ወይም ቆሻሻን ለይተው በዘርፉ ለተሰማሩ ወጣቶች የገቢ ምንጭ ለመፍጠር እንደሚያስችል ገልጸዋል።
ዘርፉ ለዜጎች የሥራ እድል ከመፍጠር አልፎ የውጭ ምንዛሪ ገቢን ለማሳደግ የሚደረገውን ጥረትም ያግዛል ብለዋል።
በተያዘው ዓመት መጨረሻ ከዘርፉ 150 ሚሊዮን ብር ለማግኘት ታቅዶ እየተሰራ መሆኑን ጠቁመዋል።