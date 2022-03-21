በክልሉ ብልጽግና ፓርቲ በቅርቡ ባካሄደው ጉባኤ ላይ ባሳለፋቸው ውሳኔዎችና አቋሞች ላይ የሚመክር ህዝባዊ የዉይይት መድረክ ሊካሄድ ነው

መጋቢት 12 ቀን 2014 (ኢዜአ) በሀረሪ ክልል ብልጽግና ፓርቲ በቅርቡ ባካሄደው የመጀመሪያ ጉባኤ በመከረባቸዉ እና ባሳለፋቸው ውሳኔዎችና አቋሞች ላይ የሚመክር ህዝባዊ የዉይይት መድረኮች ከመጋቢት 14 ቀን 2014 ዓ.ም እንደሚካሄድ የሀረሪ ክልል ብልፅግና ፓርቲ ጽ/ቤት ገለጸ።
የሀረሪ ክልል ብልፅግና ፓርቲ ጽ/ቤት ኃላፊ አቶ አብዱጀባር መሀመድ በሰጡት መግለጫ እንደገለጹት ብልጽግና ፓርቲ በቅርቡ ባካሄደው ጉባኤ በመከረባቸዉ ዉሳኔዎቸ ፣ አቋሞች እና ቀጣይ አቅጣጫዎች ላይ የተለያዩ የህብረተሰብ ክፍሎች የሚሳተፉባቸዉ የዉይይት መድረኮች በክልሉ በሁሉም ወረዳዎች ይካሄዳል።
“የህዝብ ዉይይት መድረኩ ጉባኤው የመከረባቸዉ መሠረታዊ ጉዳዮችን ህዝቡ እንዲገነዘባቸዉና እንዲያዳብራቸዉ ያስችላል” ብለዋል።
በተጨማሪም መድረኩ በብልፅግና ፓርቲ ጉባኤ በተላለፉ ውሳኔዎች ተፈፃሚነት የክልሉ ህዝብ የበኩሉን ሚና እንዲጫወት ያግዛል ብለዋል።በሚካሄዱ የውይይት መድረኮች ከህዝቡ የሚነሱ ሃሳቦችን በመውሰድ በቀጣይ ፓርቲው የሚሰራቸውን ሥራዎች አቅጣጫ ለማስቀመጥ ከፍተኛ አስተዋጽዎ እንዳለውም ጠቁመዋል።
ከህዝብ ጋር የሚካሄዱ የውይይት መድረኮችን በጉባኤው የተመረጡ የብልጽግና ፓርቲ ስራ አስፈፃሚ ኮሚቴ አባላት፣ የማዕከላዊ ኮሚቴ አባላትና በየደረጃው ያሉ አመራሮች የሚመሩት መሆኑም ገልጸዋል።
የክልሉ ህዝብ የዉይይት መድረኩ የተሳካ እንዲሆን ንቁ ተሳትፎ እንዲያደርግ ጥሪ አስተላልፈዋል።