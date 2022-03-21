ረቂቅ ህጉ የኢትዮጵያን ጥቅምና ሉዐላዊነት የሚገዳደር በመሆኑ የተቃውሞ ድምጻችንን ልናሰማ ይገባል- ምሁራን

ጂንካ፤መጋቢት 12/2014 (ኢዜአ) ኤች አር 6600 ረቂቅ ህግ የኢትዮጵያን ጥቅም የሚጎዳና ሉዑላዊነቷን የሚገዳደር በመሆኑ ተፈጻሚ እንዳይሆን መላው ኢትዮጵያዊያን የተቃውሞ ድምፃችንን ልናሰማ ይገባል ሲሉ የጂንካ ዩኒቨርስቲ ምሁራን አስገነዘቡ ።
በጉዳዩ ዙሪያ ከኢዜአ ጋር ቆይታ ያደረጉ ምሁራኑ “አሜሪካ ልታጸድቅ ያሰበችው ኤች አር 6600 የተሰኘው ረቂቅ ህግ ተፈጻሚ እንዳይሆን ኢትዮጵያዊያን በያለንበትና በምንችለው ሁሉ አደባባይ በመውጣት የተቃውሞ ድምጻችንን ልናሰማ ይገባል” ብለዋል ።
የጂንካ ዩኒቨርስቲ የፌዴራሊዝምና የአካባቢያዊ አስተዳደር መምህር አንዷለም ግርማ ኤች አር 6600 አሜሪካ በዲሞክራሲ፣ በሰብአዊ መብት ጥሰትና ሰላምና መረጋጋት ለማስፈን በሚል ሰበብ ጥቅሟን ለማስከበር በሀገራት ላይ ከምትጥላቸው የተናጠል ማዕቀቦች አንዱ መሆኑን አመልክተዋል።
ኢትዮጵያዊያን የአሜሪካን ሴራ እንደ ቲዊተር ባሉ የበይነ መረብ ትስስሮች በማጋለጣቸውና የ#በቃ Nomore ዘመቻ ሌሎች አገራትም ትግሉን እንዲቀላቀሉ ማነሳሳቱን አስታውሰዋል ።
“ዘመቻው የኢትዮጵያን እጅ ለመጠምዘዝ ለሚፈልጉ ሀገራት ምኞታቸውን እንዳይሳካ የሚያደርግና ኢትዮጵያ ጫናዎችን የምትቋቋም ሀገር መሆኗን ያስገነዘበ መሆኑን ተከትሎ ሌላ የማንበርከኪያና ማሸማቀቂያ መንገድ በመፈለግ HR 6600 ረቂቅ ሕግ ተግባራዊ እንዲደረግባት ጥረቶች እየተደረጉ ነው” ሲሉ ጠቁመዋል ።
ረቂቅ ህጉ አሜሪካ በኢኮኖሚው መስክ ለኢትዮጵያ የፋይናንስ ድጋፍ እንዳታደርግ ሌሎች የዓለም የገንዘብ ድርጅት(IMF)ና ዓለም ባንክ ያሉ ዓለም አቀፍ የፋይናንስ ድርጅቶች ለኢትዮጵያ ብድርና እርዳታ እንዳይሰጡ ጭምር ጫና እንደሚያሳድር መሆኑን አመልክተዋል።
“ኢትዮጵያ የጦር መሳሪያዎችን ከነመለዋወጫዎቻቸው እንዳትገዛ ክልከላ ማድረግና መሳሪያውን የሚሸጡ አገራት በሕግ ተጠያቂ መሆን እንዳለባቸው የሚደነግገው ረቂቅ ህጉ የሀይል ሚዛናችንን ለማዛባትና እጃችንን ለመጠምዘዝ ያለመ ነው” ሲሉም አክለዋል ።
የአሜሪካ አካሄድ የኢትዮጵያን ሉዓላዊነት ብሎም የሁለቱን አገራት ታሪካዊ ግንኝነት ያላከበረና በቀጣይም የሚያላላ ስለመሆኑ ያመለከቱት መምህር አንዷለም መላው ኢትዮጵያዊያን ረቂቅ ህጉ ተፈጻሚ እንዳይሆን ተቃውሟችንን ልናጠናክር ይገባል” ሲሉ አስገንዝበዋል።
“ረቂቅ ህጉ አሜሪካ ከዚህ ቀደም ከጣለቻቸው ማዕቀቦች የሚበልጥና ኢትዮጵያን በእጅጉ የሚጎዳ ነው” ያሉት ደግሞ የጂንካ ዩኒቨርስቲ የምጣኔ ሀብት መምህርና ተመራማሪ እስራኤል በረከት በበኩላቸው “አሜሪካ ተቆርቋሪ ለመምሰል የምታደርገውን ሴራ መገንዘብ ይገባል” ብለዋል
አሜሪካ ያረቀቀችው ረቂቅ ሕግ ሰላም፣ዴሞክራሲና መረጋጋት ማምጣት የሚል ስያሜ ያለው ቢሆንም በውስጡ የያዛቸው ሀሳቦች በተቃራኒው ኢትዮጵያን የሚጎዱ መሆናቸውን አመልክተዋል።
በብድር ክልከላ፣ የፋይናንስ እርዳታ ዕግድ፣ የብድር ክፍያ ማራዘሚያ ክልከላ፣ የገንዘብ ልውውጥ ላይ ገደብ ማበጀት፣ ከፋይናንስ ዘርፍ ጋር የሚያያዙ የቴክኒክ ድጋፎችንና የመሳሰሉትን የሚያስቀር እንደመሆኑ በሀገሪቱ ሰፊ የሆነ የበጀት ጉድለት ሊያስከትል እንደሚችል ተናግረዋል ።
የውጭ ቀጥተኛ ኢንቨስትመንትንና ጥሬ ዕቃ አስገብተው ማምረት ላይ የተሰማሩ ኢንዱስትሪዎችና ኢንተርፕራይዞች ላይ አሉታዊ ተፅእኖ ሊያሳድር እንደሚችል ተናግረዋል።
ረቂቅ ህጉ በአገሪቱ ኢኮኖሚ ላይ የሚያሳድረውን ተፅእኖ ለመቋቋም መንግስትና ህዝብ በተደራጀ አግባብ በአገር በቀል ኢኮኖሚ ላይ ትኩረት ማድረግ እንደሚገባ አሳስበዋል ።
በግብርናው መስክ የተጀመሩ የውጭ ምርቶችን በአገር ውስጥ የመተካት ስራዎች በሌሎችም ዘርፎች ተጠናክረው መቀጠል እንዳለባቸው አስገንዝበዋል ።
ረቂቅ ህጉ በአሁኑ ሰዓት በሂደት ላይ ያለ በመሆኑ እንዳይፀድቅ ማድረግ እንደሚቻል የተናገሩት የምጣኔ ሀብት መምህርና ተመራማሪው እስራኤል በረከት “ኢትዮጵያዊያን በአንድነት በመነሳት የተቃውሞ ድምጻችን የምናሰማበት ወቅት ነው” ሲሉ አመልክተዋል ።
ረቂቅ ህጉ በኢትዮጵያ ሕዝብ ኑሮና የኢኮኖሚ እንቅስቃሴ ላይ ከፍተኛ ጫና የሚያሳድር በመሆኑ ሁሉም ኢትዮጵያዊያንና በውጭ የሚኖሩ የዲያስፖራዎች በበቃ Nomore ዘመቻ ያሳዩትን መነሳሳት ረቂቅ ህጉ ተፈጻሚ እንዳይሆን ድምጻቸውን በማሰማት ሊደግሙ እንደሚገባ አስገንዝበዋል ።
“በተለይ ምሁራን በአገሪቱ ያሉ ተጨባጭ እውነታዎችን መሠረት በማድረግ ረቂቅ ህጉ እንዳይፀድቅ ለማድረግ ምንችለው ሁሉ ርብርብ ልናደርግ ይገባል” ሲሉ አመልክተዋል።