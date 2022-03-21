ወደ ውጭ ከተላኩ ምርቶች ከ199 ሚሊዮን ዶላር በላይ ተገኘ

ባህር ዳር ፤ መጋቢት 12/2014(ኢዜአ) በአማራ ክልል ባለፉት ሰባት ወራት ወደ ውጭ ከተላኩ የተለያዩ ምርቶች ከ199 ሚሊዮን ዶላር በላይ መገኘቱን የክልሉ ንግድና ገበያ ልማት ቢሮ አስታወቀ።
የውጭ ምንዛሪ ገቢው የተገኘው ከተላኩ የግብርና፣ኢንዱስትሪ፣ ማዕድንና ማኑፋክቸሪንግ ምርቶች መሆኑን በቢሮው የአጠቃላይ የውጭ ግብይት አስተባባሪ አቶ አንተነህ ዓለሙ ለኢዜአ ተናግረዋል።
በዚህም ዘንድሮ ወደ ውጭ ከሚላኩ ምርቶች 448 ነጥብ 1 ሚሊዮን ዶላር ገቢ ለማስገባት ከታቀደው ውስጥ እስካሁን በተደረገው ጥረትም 44 ነጥብ 5 በመቶ ማከናወን መቻሉን አስረድተዋል።
ወደ ውጭ የሚላኩ ምርቶች በየዓመቱ እያደገ መሆኑን ያመለከቱት አስተባባሪው፤ በተለይ የግብርናው ዘርፍ ክልሉ በአስቸጋሪ ሁኔታ ውስጥም ሆኖ መልካም አፈጻጸም እንዳለው ገልጸዋል።
ከተላኩት የግብርና ምርቶች የቅባት እህል ከፍተኛውን ድርሻ መያዙን ጠቅሰው፤ በአጠቃላይ ከተላከው ምርት ውስጥም የግብርና ዘርፍ 179 ነጥብ 5 ሚሊዮን ዶላር እንደሚሸፍን አመላክተዋል።
ሰሊጥ፣ ቦለቄ፣ አኩሪ አተር፣አቮካዶ፣ አበባ፣ የጨርቃጨርቅና የማዕድን ምርቶች ወደ ውጭ ከተላኩት ውስጥ እንደሚገኙበት ጠቅሰው፤ በአውሮፓ፣እስያና አፍሪካ ያሉ የተለያዩ ሀገራት ደግሞ ምርቶቹ የተላከባቸው መሆኑን አስታውቀዋል።
የተገኘው የውጭ ምንዛሪ ገቢም ካምናው ተመሳሳይ ወቅት ጋር ሲነጻጸር የ10 በመቶ ቅናሽ እንዳለው ጠቁመው፤ ለዚህም ምክንያቱ ክልሉ በህልውና ዘመቻ ውስጥ በመቆየቱ እንደሆነ ተናግረዋል።
አሁን ላይ በክልሉ አንፃራዊ ሰላም የሰፈነ ከመሆኑ ጋር ተያይዞ በቀሪዎቹ ወራት የእቅዱን ሙሉ በሙሉ ለማሳካት ርብርብ በመደረግ ላይ እንደሚገኝ አስተባባሪው አብራርተዋል።
”የውጭ ንግዱ እንዲጠናከር መንግስት ለዩኒየኖች ብድር በማቅረብ ረገድ ከፍተኛ ድጋፍ እያደረገ ነው” ያሉት ደግሞ የራስ ጋይንት ዩኒየን ስራ አስኪያጅ አቶ መልካሙ ፈንታሁን ናቸው።
በመንግስት ዋስትና ከዓባይ ባንክ የ70 ሚሊዮን ብር ብድር ተመቻችቶላቸው 40 ሺህ ኩንታል ነጭ ቦሎቄ መግዛታቸውን ገልጸዋል።
በሀገሪቱ በተፈጠረው ወቅታዊ ሁኔታ የውጭ ንግዱ ተቀዛቅዞ መቆየቱን አስታውሰው፤ አሁን ላይ ምቹ ሁኔታ በመፈጠሩም ሁለት ሺህ 400 ኩንታል ነጭ ቦሎቄ ወደ ፈረንሳይ ተልኳል ብለዋል።
የምርት አቅርቦት ችግር ባለመኖሩም ተጨማሪ ምርት በመላክ የታቀደውን ለማሟላት እየተሰራ መሆኑን ተናግረዋል።
የፀሐይ ዩኒየን የምርት ክፍል ሃላፊ አቶ ፋሲል መኳንንት በበኩላቸው፤ በክልሉ በነበረው ወቅታዊ የፀጥታ ችግር ምክንያት ካቀዱት አንጻር ዝቅተኛ ምርት መግዛታቸውን አስረድተዋል።
ዘንድሮ 141 ሺህ ኩንታል ሰሊጥ ከአምራቹ ለመግዛት አቅደው እስካሁን 12 ሺህ ኩንታል መግዛታቸውን ጠቅሰው፤ ከተገዛው ምርት ውስጥም ከአንድ ሺህ ኩንታል በላይ ለአምባሰል ንግድ ስራዎች ማስረከባቸውን ገልጸዋል።