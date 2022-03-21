ክልሉ የልዩ ፍላጎት የትምህርት ዕድልን ለማስፋት እየሰራ መሆኑን ገለጸ

መጋቢት 12 / 2014 (ኢዜአ ) የኦሮሚያ ክልል ትምህርት ቢሮ የልዩ ፍላጎት ትምህርት ዕድልን ለማስፋት የተለያዩ ተግባራት እያከናወነ መሆኑን ገለጸ።
የኦሮሚያ ክልል ትምህርት ቢሮ ምክትል ኃላፊ አቶ ኤፍሬም ተሰማ ለኢዜአ እንደተናገሩት ዕድሉን ለማስፋት የተለያዩ ስራዎች እየተሰሩ ነው።
የልዩ ፍላጎት ትምህርት ዕድል ማየት ለተሳናቸው፣ የመስማት ለተሳናቸው፣ የአዕምሮ እድገት ውስንነት ላለባቸውና የመማር ፍጥነታቸው የዘገየ ህጻናትና ታዳጊዎችን ታሳቢ ያደረገ ዕድል መሆኑን ጠቅሰዋል።
በተለይ የአዕምሮ እድገት ውስንነት ላለባቸው ዜጎች የተለየ የትምህርት ቤት ባለመኖሩ በርካታ ቁጥር ያላቸው ዜጎች ትምህርት እያገኙ አይደሉም ይላሉ።
ማየትና መስማት የተሳናቸው ዜጎች ግን በተወሰነ መልኩም ቢሆን የትምህርት ዕድል እያገኙ መሆኑን ጠቁመዋል።
በዚህም በሰበታ፣ በባኮና በደምቢዶሎ ልዩ ፍላጎት ለሚሹ ትማሪዎች ትምህርት እየሰጡ ያሉ ማዕከላት እንዳሉም አንስተዋል።
የክልሉ መንግስት የእነዚህን ዜጎች እኩል ተጠቃሚነት ለማረጋገጥ የተለያዩ ስራዎች እየሰራ መሆኑን ተናግረዋል።
በተጨማሪም በለገጣፎ-ለገዳዲ ከተማ በግንባታ ላይ የሚገኘው የዲቦራ ፋውንዴሽን ሁለገብ የአዕምሮ ዕድገት ውስንነት ማዕከል ግንባታ በቢሮው ድጋፍ እየተደረገለት ይገኛል ብለዋል።
በጥቅሉ በክልሉ ከ91 ሺህ በላይ ዜጎች የልዩ ፍላጎት የትምህርት ዕድል እያገኙ መሆኑንም ነው የገለጹት።
ኃላፊው ሁሉም ባለድርሻ አካላት ልዩ ድጋፍ የሚሹ ዜጎችን በቅርበት ሊደግፍ ይገባል ሲሉም ጠይቀዋል።
የክልሉ መንግስት ትምህርትን ለሁሉም ዜጋ ለማድረስ የክልሉ መጠነ ስፊ ስራዎችን እየሰራ እንደሚገኝም ገልጸዋል።