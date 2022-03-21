በክልሉ ተፈናቃይ ወገኖችን መልሶ ለማቋቋም መንግስታዊ ያልሆኑ ድርጅቶች ድጋፍ እንዲጠናከር ተጠየቀ

አሶሳ፤ መጋቢት 12 / 2014 (ኢዜአ ) በቤኒሻንጉል ጉሙዝ ክልል ተፈናቃይ ወገኖችን መልሶ ለማቋቋም በሚደረገው ጥረት መንግስታዊ ያልሆኑ ድርጅቶች ድጋፋቸውን እንዲያጠናከሩ ተጠየቀ፡፡
በክልሉ ለተፈናቃይ ወገኖች ከ15 ሚሊዮን ብር በላይ ወጪ የሚካሄድ የጊዜያዊ መጠለያ ግንባታ ፕሮጀክት ተጀምሯል፡፡
በፕሮጀክቱ ማስጀመሪያ ሥነ-ሥርዓት ላይ የክልሉ አደጋ ስጋት እና ስራ አመራር ኮሚሽን ኮሚሽነር አቶ ታረቀኝ ታሲሳ እንደገለጹት በክልሉ ከፍተኛ ቁጥር ያላቸው ተፈናቃዮች በጊዜያዊ መጠለያ እና በግለሰቦች ቤት ተጠግተው ይኖራሉ።
መንግስት ከባለድርሻ አካላት ጋር በጋራ ከማቀድ ጀምሮ ለተፈናቃዮች የእለት ደራሽ ድጋፍ እያቀረበ መሆኑን ጠቁመው፤ ”ጊዜያዊ መጠለያ ለመስራት የተጀመረው ፕሮጀክትም የዚሁ ማሳያ ነው” ብለዋል።
አለም አቀፍ የስደተኞች ተቋም /አይ.ኦ.ኤም/ እና አክሽን ፎር ዘ ኒዲ ኢን ኢትዮጵያ በተባሉ መንግስታዊ ያልሆኑ ድርጅቶች ድጋፍ የሚካሄደው ፕሮጀክት ከ15 ሚሊዮን ብር በላይ በጀት እንደተመደበለት ገልጸዋል፡፡
ፕሮጀክቱ በመተከል እና ካማሺ ዞኖች እንዲሁም ማኦ ኮሞ ልዩ ወረዳዎች እንደሚካሄድ አስታውቀዋል።
በክልሉ ተፈናቃይ ወገኖችን ለማቋቋም የተደረገው ጥረት የሚበረታታ ነው ያሉት አቶ ታረቀኝ ፤ከተፈናቃዮች ቁጥር አንጻር ችግሩን መፍታት እንዲቻል መንግስታዊ ያልሆኑ ድርጅቶች ድጋፋቸውን አጠናክረው እንዲቀጥሉ ጠይቀዋል።
የአክሽን ፎር ዘ ኒዲ ኢን ኢትዮጵያ የአሶሳ የመስክ ስራዎች አስተባባሪ አቶ መላኩ ጉተማ በበኩላቸው፤ ተፈናቃይ ወገኖችን መደገፍ የመንግስት ብቻ ሳይሆን መንግስታዊ ያልሆኑ ድርጅቶችም ሃላፊነት ነው ብለዋል።
ድርጅቱ ለዜጎች ያለውን አጋርነት ለማሳየት ታስቦ ድጋፉ መደረጉን ተናግረዋል።
ድርጅቱ ከዚህ ቀደም ከመተከልና አዊ ዞኖች ለተፈናቀሉ ከ2 ሺህ ለሚበልጡ ዜጎች በመጀመሪያ ዙር የቤት ቁሳቁስ፣ አልባሳት እና ሌሎችንም ድጋፎች ማቅረቡን አስታውሰው፤ ተፈናቃዮቹ ወደ ቀደመ ኑሯቸው እስኪመለሱ ድጋፉ ተጠናክሮ እንደሚቀጥል አስታውቀዋል፡፡
በክልሉ ከ2011 ዓ.ም. ጀምሮ በተከሰተ ግጭት ከ400 ሺህ በላይ ሰዎች መፈናቀላቸውን ከክልሉ አደጋ ስጋት እና ስራ አመራር ኮሚሽን የተገኘው መረጃ ያመለክታል።