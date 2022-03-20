በአማራ ክልል 4 ነጥብ 1 ሚሊዮን ለሚሆኑ ሰዎች የኮቪድ-19 መከላከያ ክትባት ተሰጠ

ባህር ዳር፣ መጋቢት 11 ቀን 2014 (ኢዜአ) በአማራ ክልል 4 ነጥብ 1 ሚሊዮን ለሚሆኑ ሰዎች የኮቪድ -19 መከላከያ ክትባት መሰጠቱን የክልሉ ጤና ቢሮ አስታወቀ።
የቢሮው የክትባት ፕሮግራም አስተባባሪ አቶ ወርቅነህ ማሞ ለኢዜአ እንደገለጹት፤ የኮቪድ-19 ወረርሽኝን ለመከላከል የተቀናጀ የክትባት አገልግሎት እየተሰጠ ይገኛል።
በክልሉ ለ4 ነጥብ 6 ሚሊዮን ሰዎች የመከላከያ ክትባት ለመስጠት ታቅዶ እስካሁን 4 ነጥብ 1 ሚሊዮን ለሚሆኑ ሰዎች ክትባት መስጠት መቻሉን ገልጸዋል።
በምስራቅ አማራ በሚገኙ አምስት ዞኖች ከየካቲት 7 ቀን 2014 ዓ.ም ጀምሮ ለ10 ቀናት መሰጠቱን አስታውሰው፣ ከየካቲት 25 ቀን 2014 ዓ.ም ጀምሮ በምዕራብ አማራ ባሉ ዞኖች እየተሰጠ መሆኑን ገልጸዋል።
ክትባቱን ዘግይተው ከጀመሩት ምዕራብ ጎጃምና ሰሜን ሸዋ ዞኖች በስተቀር በሁሉም አካባቢዎች የክትባት ዘመቻው በአሁኑ ወቅት መጠናቀቁን ተናግረዋል።
በክልሉ ቀደም ሲል 400 ሺህ ለሚሆኑ የጤና ባለሙያዎችና ሌሎች ተጋላጭ የሆኑ የህብረተሰብ ክፍሎች እንዲከተቡ መደረጉን ከቢሮው የተገኘ መረጃ ያመለክታል።
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