ሠራዊቱ በጠንካራ ህዝብ ደጀን በመታገዝ የአሸባሪውን ህወሓት አገር የማፍረስ ሴራ ማክሸፍ ችሏል–ሜጀር ጀነራል ተስፋዬ ወልደማሪያም

ቆቦ (ኢዜአ) መጋቢት11/2014–”መከላከያ ሠራዊቱ በጠንካራ የህዝብ ደጀን በመታገዝ በከፈለው የህይወት መስዋእትነት የአሸባሪውን ህወሓት አገር የማፍረስ ሴራ ማክሸፍ ችሏል” ሲሉ የ6ኛ ዕዝ ዋና አዛዥ ሜጀር ጀነራል ተስፋዬ ወልደማሪያም አስታወቁ።
ለ6ኛው ዕዝ የሀገር መከላከያ ሠራዊት አባላት የሜዳይ ሽልማትና የማዕረግ ዕድገት አሰጣጥ ሥነሥርዓት ዛሬ በሰሜን ወሎ ዞን ቆቦ ከተማ ተካሂዷል።
በሠራዊቱ የ6ኛ ዕዝ ዋና አዛዥ ሜጀር ጀነራል ተስፋዬ ወልደማሪያም በስነ ስርአቱ ላይ እንደገለጹት ሠራዊት የሀገርና የህዝብን ደህንነት ለመጠበቅ ሲል የህይወት መስዋዕትነት ጭምር ከፍሎ ግዳጁን በድል ተወጥቷል።
“ሠራዊቱ በጠንካራ የህዝብ ደጀን በመታገዝ በደምና በአጥንቱ አሸባሪው ህወሓት አገር ለማፍረስ የወጠነውን ሴራ በማክሸፍ ታሪክ የማይረሳውና ለጠላት ትምህርት የሰጠ ጀብድ ፈጽሟል” ሲሉም አክለዋል ።
ዕዙ በህልውና ዘመቻው ከሌሎች ዕዞች ጋር ተናቦ ከፍተኛ የጀግንነት ተጋድሎ መፈጸሙን አስታውሰው፤ “ዛሬ የተሰጠው የሜዳይ ሽልማትና የማረዕግ ዕድገት ለቀጣይ ግዳጅና ተልዕኮ ያነሳሳል” ብለዋል።
ህወሓት ወረራ በፈጸመባቸው አካባቢዎች በንጹሀን ላይ ጭምር ግፍና መከራ ማድረሱን አውስተዋል።
ህብረተሰቡ ከጸጥታ መዋቅሩ ጎን በመሆን አሸባሪው ቡድን እንዲደመሰስ ከፍተኛ መስዋትነት መክፈሉን ተናግረዋል።
እንደ ዋና አዛዡ ገለጻ በሽብር ቡድኑ ዳግም መሰል የጥፋት ተግባር እንዳይከሰት ሠራዊቱ በቴክኖሎጂ የታገዘ ዝግጅት እያደረገ ነው።
የደቡብ ዕዝ ዋና አዛዥ ሌትናል ጀነራል ሰለሞን ኢተፋ በበኩላቸው “6ኛው ዕዝ ከሌሎች የመከላከያ ሠራዊት ዕዞችና የህብረተሰብ ክፍሎች ጋር በቅንጅት ኢትዮጵያን ከመፍረስ ታድጓል” ብለዋል።
መከላከያ ሠራዊቱ ለፀሐይ፣ ለብርድ፣ ለዝናብና ለጨለማ ሳይበገር አሸባሪውን ህወሓት ድባቅ በመምታት ህዝብና ሀገርን መታደጉን አስረድተዋል።
የትግራይ ህዝብ አሸባሪው ህወሓት እንደማይጠቅመው ተገንዝቦ ከሠራዊቱና ከሌሎች ክልሎች ወንድም ህዝቦች ጎን ሊሰለፍና የጥፋት ቡድኑን በቃህ ሊለው እንደሚገባ አስገንዝበዋል።
“የትግራይ ህዝብ በሽብር ቡድኑ ጭቆናና በደል ተማሮ ወደ አጎራባች ክልሎች እየተፈናቀለ ነው” ያሉት ዋና አዛዡ፣ አጎራባች አካባቢዎች በኢትዮጵያ የእንግዳ አቀባበል ተቀብለው ችግሩን በጋራ ማለፍ እንደሚገባቸው አመልክተዋል።
“የሞቀ ቤት ንብረታቸውን ትተው እየሸሹ ያሉት ሰላምና ፍትህ ፍለጋ መሆኑን ሁላችንም ተረድተን ማገዝና አንድነታችንን መጠበቅ ይገባናል” ብለዋል።
የሽብር ቡድኑ ከጥፋቱ አልማር ብሎ ህብረተሰቡን በማደናገር አሁንም ለዳግም ጥፋትና ወረራ እየተነሳ መሆኑን ሌትናል ጀነራል ሰለሞን ጠቁመው፤ ህዝቡ አምሮ እንዲታገለው አሳስበዋል።
“ዛሬ ለሠራዊቱ አባላት በታላቅ ክብር የተሰጠው እውቅናና ሽልማት ለቀጣይ ግዳጅ የሚያነሳሳ ነው” ያለችው ደግሞ የሜዳይ ሽልማት የተበረከተላት ወታደር ሙሉ አበበ ናት።
“የሃገሬንና የህዝቤን ሰላምና ደህንነት በዘላቂነት ለማረጋገጥ ሌት ተቀን እሰራለሁ፤ ሀገሬን ከተጋረጠባት የመፍረስ አደጋ በመታደጌም እኮራለሁ” ስትል ተናግራለች።
በስነስርአቱ ላይ ላይ የተለያዩ ክልሎችን ጨምሮ በህልውና ዘመቻው የተሻለ አስተዋጽኦ ላበረከቱ የሠራዊቱ አባላት፣ ግለሰቦች፣ ተቋማት፣ ባለሀብቶችና ሌሎችም አካላት ዕውቅናና ምስጋና ተሰጥቷል።
በመርሀ ግብሩ ላይ የመከላከያ ሰራዊት ከፍተኛ አመራሮች፣ የፌደራልና የተለያዩ ክልሎች ተወካዮች እና ባለድርሻ አካላት ተሳትፈዋል።