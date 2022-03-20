ሌብነትን አምርሮ በመታገል ለህዝብ ጥያቄዎች ምላሽ መስጠት ይገባል–አቶ ኡሞድ ኡጁሉ

ጋምቤላ (ኢዜአ) መጋቢት 11/2014—ሌብነትን አምርሮ በመታገል በክልሉ ህዝብ ለሚነሱ የልማትና የመልካም አስተዳድር ጥያቄዎች ምላሽ ለመስጠት ጠንክሮ መስራት እንደሚገባ የጋምቤላ ክልል ርዕሰ መስተዳድር አቶ ኡሞድ ኡጁሉ አሳሰቡ።
ርእሰ መስተዳደሩ፤ የምክር ቤት አባላት በኑሮ ውድነትና በብልሹ አሰራር ችግሮች ላይ ትኩረት በማድረግ ሊሰሩ እንደሚገባም አሳስበዋል።
በጋምቤላ ከተማ በመካሄድ ላይ ያለው የክልሉ ምክር ቤት 1ኛ የሥራ ዘመን 1ኛ መደበኛ ጉባኤ ዛሬም ቀጥሏል።
የክልሉ ርዕሰ መስተዳድር አቶ ኡሞድ እጁሉ እየተካሄደ ባለው የክልሉ ምክር ቤት ጉባኤ ላይ እንዳሉት ሌብነትና ብልሹ አሰራሮችን አምርሮ በመታገል ለህዝብ የልማትና የመልካም አስተዳደር ጥያቄዎች ምላሽ ለመስጠት ጠንክሮ መስራት ይገባል።
በተለይ ከግዥ፣ ከልማት ፕሮጀክቶችና ከጨረታ አፈጻጸምና ሌሎችም ጋር ተያይዞ የሚታየውን የሌብነት ተግባር አምሮ መታገል እንደሚገባ አሳስበዋል።
በአሁኑ ወቅት በከፍተኛ ሁኔታ እያሻቀበ ያለውን የኑሮ ውድነት ለመግታት የግብርና ልማት ሥራዎችን ከማጠናከር በተጨማሪ ስግብግብ ነጋዴዎችን ለመቆጣጠር ሁሉም አቋም መያዝ እንዳለበት አስገንዝበዋል።
በክልሉ ባለፉት ስድስት ወራት በገበያ ተኮር የግብርና ምርቶች ልማትና በገቢ አሰባሰብ ላይ የተሻለ አፈፃፀም መመዝገቡን የገለጹት ርዕሰ መስተዳድሩ፣ በተለይ በቡና፣ በቅመማ ቅመምና በሻይ የግብርና ምርቶች የተሻለ ውጤት መመዝገቡን አመልክተዋል።
በምርት ዘመኑ 30ሺህ 582 ቶን የቡና ምርት ለመሰብሰብ ታቅዶ 35 ሺህ 873 ቶን መሰብሰቡን ጠቁመው ከቡና ምርቱ ከ134 ሚሊዮን ዶላር በላይ የውጭ ምንዛሬ ሊገኝ እንደሚችል ገልጸዋል።
የክልሉን የገቢ አቅም በማሳደግ በኩል የተሻለ አፈጻጸም እንደነበር ጠቁመው፣ በግማሽ በጀት ዓመቱ 583 ሚሊዮን 515 ሺህ ብር ለመሰብሰበ ታቅዶ 607 ሚሊዮን 634 ሺህ ብር መሰብሰቡን ተናግረዋል።
ገቢው ካለፈው ተመሳሳይ ወቅት ጋር ሲነፃፀር የ169 ሚሊዮን ብር ብልጫ እንዳለው አመልክተዋል።
በሌሎች የማህበራዊና ኢኮኖሚያዊ ዘርፎች አበረታች ሥራዎች መከናወናቸውን ጠቁመው፣ የፕሮጀክቶች አፈጻጸም አሁንም ብዙ ትኩረትን እንደሚጠይቅ አስገንዝበዋል።
ከምክር ቤቱ አባላት መካከል አቶ ፍጹም ብርሃኑ የኑሮ ውድነትን ለማረጋጋት የሚያስችሉ ሥራዎች እየተከናወኑ ቢሆንም ውጤት ስላልመጣ የተጠናከረ ስራ መሰራት እንዳለበት ጠቁመዋል።
አቶ ፍጹም አክለው ” ከለውጡ በፊት የነበሩ የሌብነትና የብልሹ አሰራር ችግሮችን ያስቀጠሉ አመራሮች አሉና አመራር የማጥራቱ ሂደት ሊጠናከር ይገባል” ብለዋል።
ምከር ቤቱ በትናንት ውሎው የክልሉን ግማሽ ዓመት የልማትና የመልካም አስተዳደር አፈጻጸም ሪፖርት አዳምጦ ያጸደቀ ሲሆን በዛሬው እለትም በሌሎች ጉዳዮች ላይ እየመከረ ይገኛል።