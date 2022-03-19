ሚኒስቴሩ በአፋር ክልል በአሸባሪው ህወሃት ለተፈናቀሉ ወገኖችና ለተቋማት ድጋፍ አደረገ

ሠመራ፤ መጋቢት 10 /2014 (ኢዜአ) የትራንስፖርትና ሎጀስቲክ ሚኒስቴር በአፋር ክልል በአሸባሪው የህወሃት ቡድን ለተፈናቀሉ ወገኖችና የተጎዱ ተቋማትን ለማቋቋም የሚግዝ ከ2 ነጥብ 7 ሚሊዮን ብር በላይ የሚገመት ድጋፍ አደረገ።
ድጋፉ ምግብ ነክ እንዲሁም ኮምፒውተር ጨምሮ ልዩ ልዩ የቢሮ መገልገያ ቁሳቁስ ነው።
የአፋር ክልል ርዕሰ መስተዳድር አቶ አወል አርባ ድጋፉን ዛሬ በተረከቡበት ወቅት ፤ የሽብር ቡድኑ የሀገሪቱን ወጪና ገቢ ንግድ ለማስተጎጓል በተደጋጋሚ ጥረት ቢያደርግም ሀገር ወዳዱ የአፋር ህዝብ ከመከላከያ ሰራዊት ጎን በመሰለፍ ማክሸፍ መቻሉን አውስተዋል።
እሰከ ጡረተኛ ድረስ ሁሉም ኢትዮጵያዊያን ከአፋር ህዝብ ጎን መቆም ለተገኘው ድል ወሳኝ ሚና ማበርከታቸውን ጠቅሰዋል።
የተለያዩ ሚኒስቴር መስሪያ ቤቶችና የክልል መንግስታትም ያልተቆጠበ ድጋፍ ማድረጋቸውን አንስተዋል።
የትራንስፖርትና ሎጀስቲክ ሚኒስቴር ከዚህ በፊትም ድጋፍ ማድረጉን ያስታወሱት አቶ አወል፤ የዛሬ ድጋፍ በወሳኝ ወቅት የተደረገ በመሆኑ ምስጋና ይገባዋል ብለዋል።
የትራንስፖርትና ሎጀስቲክ ሚኒስትር ዴኤታ አቶ በርኦ ሀሰን በበኩላቸው፤ መስሪያ ቤታቸው በአፋርና አማራ ክልሎች በአሸባሪው ለተገዱ ወገኖች የሰብአዊ ድጋፍ ለማድረግ በትኩረት እየሰራ መሆኑን ተናግረዋል።
ዛሬ በአፋር ክልል ጉዳት የደረሰባቸውን ወገኖችና የተጎዱ ተቋማትን ለማቋቋም እንዲያግዝ የሚኒስቴሩ ተጠሪ ተቋማትና ከደረቅ ጭነት ተሸከርካሪ ማህበራት የተሰባሰበ ድጋፍ ይዘው መምጣታቸውን ገልጸዋል።
ምግብ ነክ እንዲሁም ኮምፒውተር ጨምሮ ልዩ ልዩ የቢሮ መገልገያ ቁሳቁስ የሆነው ድጋፉ ከ2 ነጥብ 7 ሚሊዮን ብር በላይ የሚገመት መሆኑን ጠቅሰው፤ የመልሶ ማቋቋም ሂደቱ እስኪጠናቀቅ ድረስ የድርሻቸውን እንደሚወጡ አስታውቀዋል።
ድጋፍ ካደረጉት መካከል የድንበር ተሻጋሪ ደረቅ ጭነት ማህበራትና ድርጅቶች ተወካይ ዶክተር ወርቅነህ ዳኘው ፤ የስራ ዘርፋቸው ከክልሉ ህዝብ ጋር ጥብቅ ቁርኝት ያለው መሆኑን ጠቅሰው፤ በዚህ አስቸጋሪ ወቅት ከህዝብ ጎን በመቆም አጋርነታችንን ማሳየት ግዴታ አለብን ብለዋል።
ከ1 ነጥብ 2 ሚሊዮን ብር በላይ የሚገመት ምግብ ነክ ድጋፍ በድንበር ተሻጋሪ ደረቅ ጭነት ማህበራትና ድርጅቶች የተደረገ ነው ብለዋል።
በቀጣይም የወደሙ መሠረተ ልማቶችን መልሶ በመገንባት ተግባር ላይ በንቃት ለመሳተፍ ዝግጁ መሆናቸውንም ገልጸዋል።