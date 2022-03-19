ምክር ቤቱ ከ679 ሚሊዮን ብር በላይ ተጨማሪ በጀት አፀደቀ

ሀዋሳ፤ መጋቢት 10 /2014 (ኢዜአ) የደቡብ ክልል ምክር ቤት ጉባኤ ከ679 ሚሊዮን ብር በላይ ተጨማሪ በጀት በማፅደቅ ተጠናቀቀ።
የደቡብ ክልል ምክር ቤት በሃዋሳ ከተማ ለሁለት ቀናት ያካሄደውን 6ኛ ዙር አንደኛ ዓመት የስራ ዘመን አንደኛ መደበኛ ጉባኤውን 679 ሚሊዮን ብር በላይ የተጨማሪ በጀት በማፅደቅ ዛሬ አጠናቋል።
ምክር ቤቱ 679 ሚሊዮን 77 ሺህ 375 ብር ተጨማሪ በጀት በአብላጫ ድምፅ ያጸደቀው በቀረበለት የክልሉ መንግሥት የ2014 በጀት ዓመት ተጨማሪ የበጀት ረቂቅ አዋጅ ላይ በስፋት ከተወያየ በኋላ ነው።
የክልሉ ፋይናንስ ቢሮ ኃላፊ አቶ ተፈሪ አባተ እንዳብራሩት ምክር ቤቱ ያጸደቀው በጀት ለተጀመሩ የልማትና የመልካም አስተዳደር ስራዎች ማስፈጸሚያ የሚውል ነው።
በምክር ቤቱ የጸደቀው ይኸው ተጨማሪ በጀት በክልሉ የበጀት ጫናን የሚያቃልል እንደሆነም ተጠቁሟል።
ከዚህም ባሻገር ምክር ቤቱ የትምህርት ኮሌጆችን ለማስተዳደር በቀረበው ረቂቅ አዋጅ ላይ በስፋት ተወያይቶ በሙሉ ድምፅ አጽድቋል።
የደቡብ ክልል ምክር ቤት በሁለት ቀን ውሎው በአምስት አጀንዳዎች ላይ መወያየቱንና የተለያዩ ሹመቶች መስጠቱን ተዘግቧል።