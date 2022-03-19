የቱሪዝም ዘርፍ አገልግሎት ማደግ ለሀገር ሃብት የመልካም ገፅታ ግንባታ መሰረት ነው

መጋቢት 10 ቀን 2014 (ኢዜአ) በቱሪዝም ዘርፍ የሚሰጠው የላቀ አገልግሎት ለሀገር ሃብት የመልካም ገፅታ ግንባታ መሰረት መሆኑን የሥራና ክህሎት ሚኒስትር ዴኤታ ንጉሱ ጥላሁን ገለጹ።
የቱሪዝም ማሰልጠኛ ኢንስቲትዩት ለ53ኛ ጊዜ በሆቴልና ቱሪዝም ዘርፍ ያሰለጠናቸውን 124 ተማሪዎች አስመርቋል።
በመርሃ ግብሩ ላይ በመገኘት መልእክት ያስተላለፉት የሥራና ክህሎት ሚኒስትር ዴኤታ ንጉሱ ጥላሁን፤ ኢትዮጵያ ካላት እምቅ የቱሪዝም ሃብት ተጠቃሚ እንድትሆን የዘርፉ ባለሙያዎች ብቃት ወሳኝነት እንዳለው ገልጸዋል።
በመሆኑም የዘርፉ ባለሙያዎች የሚሰጡት አገልግሎት ለሀገር ሃብት የመልካም ገፅታ ግንባታ መሰረት በመሆኑ ባለሙያዎችን በብዛትና በብቃት ማፍራት ይጠይቃል ብለዋል።
ለዚህ ደግሞ ከቱሪዝም ማሰልጠኛ ኢንስቲትዩት የሚመረቁ ወጣቶች የላቀ ሚና ይጠበቅባቸዋል ነው ያሉት።
በአሥር ዓመቱ የሥራ ዕድል ፈጠራ ፍኖተ ካርታ ልዩ ትኩረት ከተሰጣቸው ዘርፎች መካከል የሆቴልና ቱሪዝም ዘርፍ አንዱ መሆኑንም አንስተዋል።
በመሆኑም “ተመራቂዎች የምታበረክቱት ሙያ ለቱሪዝም ዘርፉ የላቀ አገልግሎት ብሎም ኢትዮጵያን ይበልጥ በዓለም የሚያስተዋውቅ ሊሆን ይገባል” ሲሉ መልእክታቸውን አስተላልፈዋል።
የቱሪዝም ማሰልጠኛ ኢንስቲትዩት ዋና ዳይሬክተር አስቴር ዳዊት፤ በግማሽ ምዕተ ዓመት ተቋሙ በዘርፉ ከ200 ሺህ በላይ ሰልጣኞችን ማስመረቁን አስታውሰዋል።
በዛሬው እለትም ለ53ኛ ጊዜ በሆቴልና ቱሪዝም ዘርፍ ያሰለጠናቸውን 124 ተማሪዎች ማስመረቁን ገልጸዋል።
ተመራቂዎቹ የኢትዮጵያን እንግዳ ተቀባይነት ባህል ተላብሰው በአገልግሎትም፣ በማስተዋወቅም የአገራቸው አምባሳደር ሆነው እንዲሰሩ አሳስበዋል።
ከእለቱ ተመራቂዎች መካከል ያነጋገርነው ወጣት ዳዊት ለሜታ ባገኘው እውቀት አገሩን ለማገልገልና ለዘርፉ እድገት ለመስራት ዝግጁ መሆኑን ገልጿል።
ተመራቂ ተማሪዎቹ በምግብና መጠጥ መስተንግዶ፣ በውጭ ምግብ ዝግጅት፣ በእንግዳ አቀባበል፣ በአስጎብኝነትና በሌሎች ሙያ ዘርፎች መሰልጠናቸውም ተገልጿል።