የዩኒቨርሲቲ የህግ ተማሪዎች በንድፈ-ሐሳብ ያገኙትን እውቀት በፍርድ ቤቶች በተግባር እንዲያዳብሩ እየተደረገ ነው

መጋቢት 10 ቀን 2014 (ኢዜአ) የዩኒቨርሲቲ የህግ ተማሪዎች በንድፈ- ሐሳብ ያገኙትን እውቀት በተግባር እንዲያዳብሩ ለማስቻል በፍርድ ቤቶች የተግባራዊ ልምምድ እድሎች እንዲያገኙ እየተደረገ መሆኑን የፌዴራል ጠቅላይ ፍርድ ቤት ፕሬዝዳንት መዓዛ አሸናፊ ገለጹ።
ጠቅላይ ፍርድ ቤቱ ላለፉት ሦስት ወራት ለዩኒቨርሲቲ የህግ ትምህርት ተማሪዎች የተማሩትን ትምህርት በተግባር የሚፈትሹበትን እድል የመፍጠር እና የማማከር አገልግሎት ሲሰጥ ቆይቷል።
በዛሬው እለትም በአጠቃላይ በመርሃ-ግብሩ ሲሳተፉ ለቆዩ የህግ ተማሪዎች እና ዳኞች ሰርተፊኬት እና እውቅና ተሰጥቷል።
የፌዴራል ጠቅላይ ፍርድ ቤት ፕሬዝዳንት መዓዛ አሸናፊ፤ ፍርድ ቤቱ በርካታ የለውጥ ሥራዎችን በማከናወን ላይ መሆኑን ገልጸዋል።
በህግና በፍርድ ቤቶች ሚና ዙሪያ ለህዝብ ግንዛቤ የመፍጠር ጉዳይ አንዱ መሆኑን ጠቅሰው፤ በዚህ ረገድ በተለይም የህግ ተማሪዎች ተግባራዊ ልምምድ እንዲያገኙ እድል ተፈጥሯል ብለዋል።
የህግ ተማሪዎች ተግባራዊ ልምምድ በፍርድ ቤቶች የአስተዳደር ሥራ፣በውሳኔ አሰጣጥ እና ሌሎችም ከጽንሰ- ሐሳብ ባለፈ የተግባር እውቀት እንዲኖራቸው እድል የሚፈጥር መሆኑን ገልጸዋል።
ለዚህም ወደ ፍርድ ቤቶች እንዲቀርቡ በማድረግ የተሻለ ግንዛቤ እንዲኖራቸው በማስቻልም ትልቅ ሚና እንዳለው አብራርተዋል።
ለህግ ተማሪዎች የማማከር አገልግሎት የመስጠት እና ተግባራዊ ልምምድ እንዲያገኙ የማድረግ ሥራ በቀጣይ ለሌሎች ዩኒቨርሲቲ ተማሪዎች ለመስጠት መታቀዱን ጠቁመዋል።
በየትምህርት ተቋማት ውስጥ የፍትህ ክበባትን ለማቋቋም የሚያስችሉ ሥራዎች እየተሰሩ እንደሚገኙም ፕሬዝዳንቷ ገልጸዋል።
የሰብአዊ መብቶች ኮሚሽን ምክትል ኮሚሽነር ራኬብ መሰለ፤ የዩኒቨርሲቲ ተማሪዎች በሰብአዊ መብቶች ዙሪያ ሐሳባቸውን እንዲለዋወጡ የሚችሉበት መድረኮች የማመቻቸት ሥራዎች እየተሰሩ መሆኑን ገልጸዋል።
በዚህም ተማሪዎች የሰብአዊ መብት ርዕሰ ጉዳዮችን በመዳሰስ ሐሳባቸውን እያነሱ እንዲወያዩና እንዲከራከሩ በማድረግ ስለ ፍርድ ሂደት የተሻለ ግንዛቤ እንዲኖራቸው ያስችላል ብለዋል።
በመርሃ-ግብሩ ሲሳተፉ የቆዩ ተማሪዎችም ፕሮግራሙ በህግ እና ፍትህ ሂደት ውስጥ ተማሪዎች የሚኖራቸው ሚና እንዲጎለብት ያግዛል ብለዋል።