የሐረሪ ክልል በዘንድሮው አረንጓዴ አሻራ መርሃ ግብር 3 ሚሊዮን ችግኞች ለመትከል ዝግጅት እያደረገ ነው

ሐረር ፤ መጋቢት 10 ቀን 2014 (ኢዜአ) የሐረሪ ክልል በዘንድሮ የአረንጓዴ አሻራ የልማት መርሃ ግብር 3 ሚሊዮን ችግኞችን ለመትከል አቅዶ ዝግጅት እያደረገ መሆኑ ተገለጸ።
የክልሉ ምክትል ርዕሰ መስተዳድርና የግብርና ቢሮ ሃላፊ ወይዘሮ ሚስራ አብደላ በክልሉ የተለያዩ ችግኝ ጣቢዎች ውስጥ እየተዘጋጁ የሚገኙትን ችግኞች እና ሌሎች የግብርና ስራዎችን ዛሬ በመስክ ጎብኝተዋል።
በጉብኝቱ ወቅት ወይዘሮ ሚስራ እንደተናገሩት፤በክልሉ እንደ ዓምናው ሁሉ ዘንድሮም በአረንጓዴ አሻራ መርሃ ግብሩ የአካባቢን የአየር ሁኔታ የሚያሻሽልና ህብረተሰቡን ተጠቃሚ የሚያደርጉ ጥምር የደን ችግኞች ይተከላሉ።
እንዲሁም የአካባቢውን ማህበረሰብ ፍላጎት መሰረት ያደረጉና እየተመናመኑ የሚገኙ የፍራፍሬ ችግኞችን የማዘጋጀት ስራ እየተከናወነ መሆኑን ጠቅሰዋል።
የአርሶ አደሩ የምግብ ዋስትናን ለማረጋገጥ የሚረዱ 100 ሺህ የተሻሻሉ የአቦካዶ ዝርያዎችን የማዳቀል ስራ እየተከናወነ መሆኑንም ጠቁመዋል።
በአጠቃላይ በክልሉ በዘንድሮ የአረንጓዴ አሻራ መርሃ ግብር 3 ሚሊየን ችግኞች ለመትከል ታቅዶ ዝግጅት እየተደረገ እንደሚገኝ ገልጸዋል።
ባለፉት ጊዜያት በክልሉ የተተከሉ ችግኞችን በባለቤትነት በመንከባከብ ውጤታማ እንዲሆኑ ከማድረግ አንጻር ክትትል እየተደረገ መሆኑን ነው ያመለከቱት።
እንደ ወይዘሮ ሚስራ ገለጻ፤ ክልሉ የሚታወቅበት የሐረር ቡናን ወደ ቀድሞ ልማቱ ለማምጣት እየተሰራ ነው።
በአሁኑ ወቅትም በችግኝ ጣቢያዎች 80 ሺህ የቡና ችግኝ የማፍላት ስራ እየተካሄደ እንደሚገኝ አብራርተዋል።
በዛሬው የመስክ ጉብኝት በአረንጓዴ አሻራ ዝግጅት እና በሌሎች የግብርና ስራዎች ላይ የሚታዩ ክፍተቶችን በፍጥነት ለማረም እና ጠንካራ ጎኖችን ለማጎልበት እድል የፈጠረ መሆኑን ገልጸዋል።
በክልሉ ባለፈው ዓመት በአረንጓዴ አሻራ ከተተከሉ 2 ነጥብ 8 ሚሊየን ችግኞች ውስጥ 70 በመቶው መጽደቁም ተመልክቷል።
በመስክ ጉብኝቱ ላይ ሌሎችም የክልሉ አመራሮች ተሳትፈዋል።