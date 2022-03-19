የተጀመሩ ነባርና አዲስ የልማት ፕሮጀክቶችን በማጠናቀቅ ህዝቡን ተጠቃሚ ለማድረግ እየተሰራ ነው-አቶ ኡሞድ ኡጁሉ

ጋምቤላ፣ መጋቢት 10/2014(ኢዜአ) በጋምቤላ ክልል የተጀመሩ ነባርና አዲስ የልማት ፕሮጀክቶችን በማጠናቀቅ ህዝቡን ተጠቃሚ ለማድረግ በትኩረት እየተሰራ መሆኑን የክልሉ ርዕሰ መስተዳድር አቶ ኡሞድ ኡጁሉ አስታወቁ።
ርዕሰ መስተዳድሩን ጨምሮ የክልሉ ከፍተኛ የስራ ኃላፊዎች በጋምቤላና በኢታንግ ወረዳዎች በመገንባት ላይ የሚገኙ የመስኖ ፕሮጀክቶችን ጎብኝተዋል።
ርዕሰ መስተዳድሩ በዚሁ ጊዜ እንዳሉት በክልሉ በመገንባት ላይ የሚገኙ ነባርና አዲስ ፕሮጀክቶች ተጠናቀው ለታለመላቸው አገልግሎት እንዲውሉ አስፈላጊው የክትትልና ድጋፍ ስራዎች እየተከናወኑ ነው።
ፕሮጀክቶችን እንደ ካሁን በፊቱ መጀመር ብቻ ሳይሆን በተያዘላቸው የጊዜ ሰሌዳ በማጠናቀቅ ህዝቡን ተጠቃሚ ለማድረግ በትኩረት እየተሰራ መሆኑን ተናግረዋል።
በተለይም በዘንድሮው ዓመት የተጀመሩ አራት የመስኖ ፕሮጀክቶች በተያዘላቸው የጊዜ ሰሌዳ እንዲጠናቀቁ አስፈላጊው ክትትልና ድጋፍ እየተደረገ እንደሚገኝና የፕሮጀክቶች አፈፃፀም በመልካም ሂደት ላይ መሆኑን በመስክ ምልከታው ማረጋገጣቸውን ገልጸዋል።
ከለውጡ በፊት በክልሉና በፌዴራል መንግሥት ያልተጠናቀቁ ፕሮጀክቶች ያለባቸውን ችግር በጥናት በመለየት ተጠናቀው ለአገልግሎት እንዲበቁ ለማብቃት እየተሰራ መሆኑንም ርዕሰ መስተዳድሩ ጠቁመዋል።
የክልሉ እርሻና ተፈጥሮ ሀብት ቢሮ ኃላፊ አቶ አጃክ ኡጃላ በክልሉ “ከ380 ሚሊዮን ብር በሚበልጥ ወጪ በመገንባት ላይ ከሚገኙት ስምንት አዲስና ነባር የመስኖ ፕሮጀክቶች መካከል ሰባቱን በተያዘው በጀት ዓመት ለማጠናቀቅ እየተሰራ ነው” ብለዋል።
ፕሮጀክቶቹ ተጠናቀው ወደ ስራ ሲገቡም ከ1 ሺህ 300 ሄክታር በላይ መሬት በማልማት ከአራት ሺህ የሚበልጡ አርሶ አደሮችን ተጠቃሚ ያደርጋሉ ብለዋል።
የአችዋ አነስተኛ መስኖ ፕሮጀክት ተቋራጭ ዋና ስራ አስኪያጅ አቶ ኡጁለ አደይ ለፕሮጀክቱ ከተያዘለት የስምንት ወር የጊዜ ሰሌዳ ቀድሞ ለማጠናቀቅ እየተሰራ መሆኑንና የፕሮጀክቱ አፈፃፀም 72 በመቶ መድረሱን ገልጸዋል።
የፕሮጀክቱን ግንባታ በተጀመረ በሶስት ወር ውስጥ 73 በመቶ መድረሱን የገለጹት ደግሞ የኢለይ ኡቾይ አነስተኛ መስኖ ፕሮጀክት ተቋራጭ ዋና ስራ አስኪያጅ አቶ ቢንያም አወል ናቸው።
በቀጣይ ሶስት ወራት ፕሮጀክቱን ሙሉ በሙሉ አጠናቀው ለማስረከብ እየተሰራ መሆኑን ተናግረዋል።