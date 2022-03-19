መጋቢት 10 ቀን 2014 (ኢዜአ) የሚኒስትሮች ምክር ቤት ኢትዮጵያ ለገጠር የፋይናንስ ስርዓት ማሻሻያ ፕሮግራም የፈረመችው የ245 ሚሊዮን ብር የብድር ስምምነት እንዲጸድቅ ለሕዝብ ተወካዮች ምክር ቤት አስተላለፈ።
ምክር ቤቱ ዛሬ ባደረገው አምስተኛ መደበኛ ስብስባ የተለያዩ ውሳኔዎች ማሳለፉን የጠቅላይ ሚኒስትር ጽህፈት ቤት በማህበራዊ ትስስር ገጹ ያወጣው መረጃ ያመለክታል።
ምክር ቤቱ ከተወያየባቸው ጉዳዮች መካከል ለገጠር የፋይናንስ ሥርዓት ማሻሻያ ፕሮግራም ምዕራፍ እንዲውል ከዓለም አቀፍ የግብርና ልማት ፈንድ ጋር በተፈረመው የብድር ስምምነት ላይ ነው፡፡
የ245 ሚሊዮን ብር ብድሩ ከኢትዮጵያ የብድር ስትራቴጂ ጋር የተጣጣመ መሆኑንና ጥቅም ላይ ባልዋለው የብድሩ ገንዘብ ላይ ብቻ በዓመት እስከ 0 ነጥብ 5 በመቶ የሚደርስ የግዴታ ክፍያ ሊከፈልበት እንዲሁም 0 ነጥብ 75 በመቶ የአገልግሎት ክፍያ የሚከፈልበት መሆኑን በማረጋገጥ ምክር ቤቱ ስምምነቱ እንዲጸድቅ ለሕዝብ ተወካዮች ምክር ቤት እንዲተላለፍ መወሰኑን አስታውቋል።
ኢትዮጵያን እናልማ፣ እንገንባ፣ እንዘጋጅ
ሀገርን በዘላቂነት እናልማ
የፈረሰውን አብልጠን እንገንባ
ለማንኛውም ፈተና እንዘጋጅ