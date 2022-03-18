የህልውና ዘመቻውን በማገዝና የክልሉን ሰላም በማረጋገጥ ውጤታማ ተግባር ተከናውኗል- አቶ ርስቱ ይርዳው

ሀዋሳ፤ መጋቢት 9/2014 (ኢዜአ)፡ የህልውና ዘመቻውን በማገዝና የክልሉን ህዝብ ሰላምና ደህንነትን በማረጋገጥ ረገድ ውጤታማ ተግባር መከናወኑን የደቡብ ክልል ርዕሰ መስተዳድር አቶ ርስቱ ይርዳው አስታወቁ ፡፡
የክልሉ ምክር ቤት 6ኛ ዙር 1ኛ ዓመት የስራ ዘመን 1ኛ መደበኛ ጉባኤ በሀዋሳ እየተካሄደ ነው፡፡
በጉባኤው የክልሉን የ2014 ግማሽ ዓመት እቅድ አፈጻጸም ሪፖርት ያቀረቡት ርዕሰ መስተዳድር አቶ ርስቱ ይርዳው በበጀት ዓመቱ የሀገር ህልውናን ማስከበርና የክልሉን ሰላም ማረጋገጥ ቀዳሚ ተግባር ተደርጎ መከናወኑን ተናግረዋል፡፡
ይሄም የህልውና ዘመቻው በስኬት እንዲጠናቀቅ በማገዝና የክልሉን ሰላም በማረጋገጥ የዜጎችን ደህንነት ለማስጠበቅ ማስቻሉን ጠቁመዋል።
በህልውና ማስከበር ዘመቻው መላው የክልሉ ህዝብ አኩሪ ተግባር መፈጸሙን የገለጹት ርዕሰ መስተዳድሩ፤ የክልሉ ህዝብ የጠላት ሃይልን ለመፋለም ልጆቹን መርቆ ወደ ግምባር ከመላክ ጀምሮ ከ1 ነጥብ 4 ቢሊየን ብር በላይ የተለያዩ ድጋፎችን ማድረጉን ተናግረዋል፡፡
የክልሉን ሰላም በማስጠበቅ የዜጎችን ደህንነት ለማረጋገጥ የተለያዩ ተግባራት መከናወናቸውን ገልጸው በግጭት አፈታትና ወንጀል መከላከል ህብረተሰቡን ያሳተፈ ስራ መሰራቱን ተናግረዋል።
ባጋጠሙ ችግሮች ላይ የህግ ማስከበር ስራ መከናወኑን አመልክተዋል።
በክልሉ አንዳንድ አካባቢዎች ቀደም ብሎ የተከሰቱና ሙሉ በሙሉ ያልተፈቱ የፀጥታ ችግሮችን ለመፍታት በተደረገ ጥረት የየብሔረሰቡ ባህላዊ የእርቅ ስርዓት ከፍተኛ ሚና መጫወቱንም ገልጸዋል፡፡
የመኸር እርሻ ስራዎችን በትጋት በመፈጸምና የመስኖ አቅምን በመጠቀም ምርታማነትን ለማሳደግ ርብርብ መደረጉን የጠቆሙት ርዕሰ መስተዳደሩ፤ በ2013/14 ምርት ዘመን የመኸር ወቅት በአዝርዕትና በሆሊቲካቸር ዓመታዊ ሰብሎች ከ1 ሚሊየን 34 ሺህ ሄክታር በላይ መሬት በማልማት ከ58 ሚሊየን 492 ሺህ ኩንታል ምርት መገኘቱን ገልጸዋል፡፡
በበጀት ዓመቱ የመጀመሪያ ዙር በጋ መስኖ ከ234ሺ ሄክተር በላይ መሬት ላይ የተለያዩ አትክልትና ፍራፍሬዎችን ለማልማት ታቅዶ 204 ሺህ ሄክታር መሬት በዘር መሸፈኑን ተናግረዋል፡፡
ግብርናው እየተካሄደው ላለው ኢኮኖሚ እድገትና በምግብ ራስን ለመቻል የሚደረገው ጥረት እንዲፈጠን በቴክኖሊጂ አጠቃቀም፣በመስኖ ልማትና የኩታ ገጠም አስተራረስ ዘዴን ወደ ሁሉም አርሶአደሮች ለማዳረስ በትኩረት መሰራቱን ገልጸዋል፡፡
ርዕሰ መስተደድሩ በኢኮኖሚያዊ ማህበራዊ ፓለቲካዊ ዘርፎች ያለፉትን ስድስት ወራት አፈጻጸም ሪፖርት ያቀረቡ ሲሆን በድክመት የታዩ ጉዳዮችንና ትኩረት የሚሹትንም ለምክር ቤት አባላት አቅርበዋል፡፡
የምክር ቤቱ ዋና አፈጉባኤ ወይዘሮ ፋጤ ሰርሞሎ በጉባኤው መክፈቻ ላይ ባስተላለፉት መልዕክት ጉባኤው ኢትዮጵያ የህልውና ዘመቻውን በድል በተወጣችበትና ብልጽግና ፓርቲ ጉባኤውን በስኬት ባጠናቀቀበት ወቅት የሚደረግ በመሆኑ ልዩ ያደርገዋል ብለዋል፡፡
ምክር ቤቱ ባለፉት ስድስት ወራት ከህዝብ የተሰጠውን አደራ በአግባቡ ለመወጣት ባደረገው ጠንካራ የክትትልና ቁጥጥር ስራ የአስፈጻሚ መስሪያ ቤቶችን ተግባራት መገምገሙን ተናግረዋል፡፡
በክልሉ የተመደበውን ውስን ሃብት በአግባቡ በመጠቀም የተሰራው ስራ የተሻለ መሆኑን ጠቁመው፤ “ከህዝቡ ፍላጎትና ጥያቄ አንጻር አለመጣጣሞች በመኖራቸው በተለይ በመሰረት ልማት ስራዎች ላይ ቅድሚያ የሚሰጣቸውን ለይቶ መስራት በቀጣይ ትኩረት ይደረግባቸዋል” ብለዋል።
በግብርናው መስክ ባለፉት ስድስት ወራት የተከናወኑ ተግባራት አበረታች መሆናቸውን የገለጹት አፈ-ጉባኤዋ “በክልሉ ባልተለመደ መልኩ እየተካሄደ ያለው የበጋ መስኖ ስንዴ ልማት መጠናከር አለበት” ብለዋል፡፡
“በግብርናው መስክ የተገኘውን ውጤት ቀጣይነት ለማረጋገጥ በዘርፉ ከግብዓት አቅርቦትና ቴክኖሎጂ አጠቃቀም ጋር የተያያ ዙ ውስንነቶችን በመቅረፍ ምርማታመነትን ለማሻሻል በሚረዱ መፍትሄዎች ላይ ጉባኤው በትኩረት መወያየት አለበት” ብለዋል፡፡
የፕሮጀክትና የማህበራዊ አገልግሎት መሰረተ ልማት ግንባታ ላይ የሚታዩ ክፍተቶችን ማረምና የኑሮ ውድነቱን ለማረጋጋት አምራቾች፣ ነጋዴዎችና ሸማቾች ጋር በቅንጅት መስራት እንደሚገባ ተናግረዋል፡፡
ምክር ቤቱ በርዕሰ መስተዳድሩ በቀረቡ ዝርዝር የ2014 ግማሽ ዓመት አፈጻጻም ሪፖርት ላይ ውይይት እያደረገ ነው፡፡
የክልሉ ምክር ቤት ባለፉት ስድስት ወራት የአስፈጻሚ መስሪያ ቤቶችን ተግባራት በጠንካራ የክትትልና ቁጥጥር ስርዓት መገምገሙም ተመልክቷል ፡፡