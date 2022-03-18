መጋቢት 9/ 2014(ኢዜአ) የብልጽግና ፓርቲ በመተዳደሪያ ደንቡ ባስቀመጠው አግባብ መሰረት ምርጫ በማካሄድ ጠንካራ የአመራር አደረጃጀት መፍጠር ችሏል ሲሉ የፓርቲው ሥራ አስፈጻሚ ኮሚቴ አባል አቶ ተስፋዬ በልጂጌ ገለጹ።
የፓርቲው አመራሮች ኢትዮጵያን ወደ ተሻለ ነገ ለማሻገር በቁርጠኝነት እንደሚሰሩም ነው ያረጋገጡት፡፡
የፓርቲው ሥራ አስፈጻሚ ኮሚቴ አባል አቶ ተስፋዬ በልጂጌ ከኢዜአ ጋር ባደረጉት ቆይታ፤ የብልጽግና ፓርቲ በቅርቡ ያካሄደው የከፍተኛ አመራሮች ምርጫ ፍትሃዊ፣ አሳታፊና የፓርቲውን ውስጠ ዴሞክራሲያዊ ሥርዓት ያረጋገጠ ነው ብለዋል።
ፓርቲው ያካሄደው የምርጫ ሥርዓት “የጉባኤ ፕሬዚደም ሳይሰየም የተካሄደ ነው” በማለት በአንዳንድ አካላት የሚነሳው ትችት የፓርቲውን አሰራር እንዲሁም የጉባኤውን አጠቃላይ ሂደት ካለመረዳት የመነጨ መሆኑን ነው የጠቆሙት።
በፓርቲው መተዳደሪያ ደንብ አንቀጽ 16 ንኡሰ አንቀጽ 3 መሰረት፤ ጉባኤውን የሚመሩት ፕሬዝዳንትና ምክትል ፕሬዝዳንቶች ናቸው ይላል።
ያም ሆኖ ከዚህ ቀደም ፓርቲው ሁለት ምክትል ፕሬዝዳንቶች ስላልነበሩት የፓርቲው ጽህፈት ቤት ኃላፊ ጉባኤውን በማስፈቀድ መድረክ እንዲይዙ መደረጉን ጠቁመዋል።
ይህ የሆነውም ፓርቲውን የሚመሩ፣ የሚያስተባብሩ መሆናቸውን ከግምት በማስገባት ጉባኤው የተሳካ እንዲሆን ለማስቻል ነው ብለዋል።
ይህንንም ተከትሎ በፓርቲው መተዳደሪያ ደንብ አንቀጽ 16 መሰረት የፓርቲው ፕሬዝዳንት፣ ምክትል ፕሬዝዳንትና የፓርቲው የጽህፈት ቤት ኋላፊ ፕሪዚደም መያዛቸውን ተናግረዋል።
በመድረኩ ላይ የተሰየሙትም ጉባኤው ሙሉ ይሁንታ በማግኘት መሆኑንም ነው አቶ ተስፋዬ የገለጹት።
በተጨማሪ የምርጫ ቦርድ ታዛቢዎች በጉባኤ መገኘታቸውን ጠቁመው፤ አጠቃላይ ሂደቱ ዴሞክራሲያዊ፣ ሁሉን አሳታፊና ፍትሃዊ በሆነ መልኩ መጠቀናቁን አረጋግጠዋል።
በጉባኤው የተመረጡ የፓርቲው ከፍተኛና መካከለኛ አመራሮች አሁን አገሪቱ የገጠማትን ችግር ለማሻገርና ለውጡን ከግብ ለማድረስ በትጋት ይሰራሉ ብለዋል።
በተለይም አሁን ላይ በአገሪቱ የሚስተዋለውን የጸጥታ ችግር እልባት በመስጠት በኢትዮጵያ ዘላቂ ሰላምና ደኅንነት ለማረጋገጥ እንደሚሰሩም ነው የገለጹት።
በዜጎች ላይ የሚደረሰውን ኢ-ሰብዓዊ ጉዳቶችን ለመቀነስም ፓርቲው ቁርጠኛ መሆኑን ተናግረዋል።
አሁን ላይ የሕዝቡ አንገብጋቢ ጥያቄ የሆነውም የኑሮ ውድነት በአጭር፣ በመካከለኛና በረዥም ጊዜ እቅድ ለመፍታትና ጠንካራ ምጣኔ ኃብታዊ እርምጃ ለመውሰድ ፓርቲው አቅጣጫ ማስቀመጡን ጠቁመዋል።
በመንግሥት አገልገሎት አሰጣጥ ላይ የሚስተዋለውን ሌብነትና ብልሹ አሰራርን በመታገል እንዲሁም ለህዝቡ ቀልጣፋ የመንግሥት አገልግሎት ሥርዓት ለመዘርጋት እንደሚሰራም አረጋግጠዋል፡፡
በኢትዮጵያ በተለያዩ የፖለቲካ ኃይሎችና በኅብረተሰብ ክፍሎች መካከል ብሔራዊ መግባባት ለመፍጠር የተቋቋመው አገራዊ የምክክር ኮሚሽን የተሳካ ተግባር እንዲያከናውን የብልጽግና ፓርቲ የበኩሉን ድርሻ ይወጣል ብለዋል።
በተጓዳኝም ከህዝቡ የሚነሱ ሃሳቦችን በመውሰድ በቀጣይ ፓርቲው የሚሰራቸውን ሥራዎች አቅጣጫ ለማስቀመጥ እንዲረዳው ከተለያዩ የኅብረተሰብ ክፍሎች ጋር ውይይት እንደሚደረግም ገልጸዋል።
ከ11 ሚሊዮን በላይ አባላት ያለው ብልጽግና ፓርቲ ከሕዝቡ ጋር በሚያደርገው ውይይት ኅብረተሰቡ ንቁ ተሳታፊ እንዲሆን የፓርቲው ሥራ አስፈጻሚ ኮሚቴ አባል አቶ ተስፋዬ ጥሪ አቅርበዋል።