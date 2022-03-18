የምክክር መድረኩ ልዩነትን በማጥበብ ዘላቂ መፍትሄ ለማምጣት አጋዥ ነው

ሆሳዕና ፤ መጋቢት 9/2014 (ኢዜአ) ለማካሄድ የታሰበው ሀገራዊ ምክክር ልዩነቶችን በማጥበብ ዘላቂ መፍትሄ ለማምጣት የሚያግዝ በመሆኑ ለስኬታማነቱ ሁሉም ዜጋ አስተዋጽኦ ማድረግ እንዳለበት የዋቸሞ ዩኒቨርሲቲ የፖለቲካል ሳይንስ ምሁራን ተናገሩ።
ዜጎች በምክክሩ ለሀገር እድገትና ተጠቃሚነት ፋይዳ በሌላቸው ጉዳዮች ላይ ጊዜያቸው ከማባከን ይልቅ በኢትዮጵያ መጻኢ ተስፋ ላይ ማተኮር እንዳለባቸው ተመልክቷል።
በዩኒቨርሲቲው የፖለቲካል ሳይንስና ዓለም አቀፍ ጉዳዮች ትምህርት ክፍል መምህር አቶ ሙሉዓለም ኃይለማርያም እንዳሉት፤ ምክክሩ እንዲካሄድ በመንግስት እየተደረገ ያለው ጥረት ታላቅ እርምጃ ነው።
ብሔራዊ ምክክሩ የኢትዮጵያን የቀደመ ጠንካራ አንድነት ለመመለስ ፋይዳው የጎላ በመሆኑ ሁሉም ራሱን ለውይይት ዝግጁ ማድረግ እንዳለበት ተናግረዋል።
በተለይ ላለፉት 27 ዓመታት በብሔር ላይ ባተኮረ የፖለቲካ እሳቤ ሲፈጸም የነበረው ሴራ በዜጎች መካከል ልዩነቶች እንዲሰፉ ምክንያት ሆኖ መቆየቱን አውስተዋል።
በዚህም የማህበረሰቡ የመተባበር፣ የመከባበርና ተቻችሎ የመኖር እሴቶች በተለያየ መንገድ መሸርሸራቸውን አቶ ሙሉዓለም አመላክተዋል።
“በርካታ የሚያግባቡንና አንድ የሚያደርጉን ነገሮች እያሉ ባለፉት ዓመታት ልዩነቶቻችንን በሚያጎሉ ጥቃቅን አጀንዳዎች ላይ እና ከእኛነት ይልቅ የእኔነት ስሜት ላይ እንድናተኩር ተደርጓል” ብለዋል።
ይህ ሴራ የሀገሪቱ ሀብት በውስን አካላት እጅ እንዲወድቅና ለዝርፊያ እንዲዳረግ ምቹ አጋጣሚ ከመፍጠር ባለፈ ሥራ አጥነትና መሰል ችግሮችን ማበራከቱንም ገልጸዋል።
በኢትዮጵያዊያን የጋራ ተጋድሎ ለውጥ መምጣቱን ጠቅሰው፤ ለውጡ በተፈለገው ልክ እንዲሄድና በህዝቦች መካከል የነበረው ጠንካራ አንድነት እንዲመለስ ሀገራዊ ምክክሩ ወሳኝ መሆኑን አስረድተዋል።
“መድረኩ ችግሮቻችንን በስፋት ተመልክተን ልዩነትን ለማጥበብና ዘላቂ መፍትሄ ለማምጣት ጠቀሜታው ከፍተኛ በመሆኑ ሁሉም ለስኬታማነቱ አስተዋጾ ማድረግ አለበት” ብለዋል።
በዩኒቨርሲቲው የፖለቲካል ሳይንስና ስነ ሰብ ኮሌጅ ኃላፊ ረዳት ፕሮፌሰር ኤፍሬም አሀዱ፤ ባለፉት ዘመናት የሚያለያዩ አጀንዳዎች ጎልተው እንደነበር ገልጸዋል።
ይህም በህዝብ መካከል እንዲሁም ከመንግስት ጋር ባለው ግንኙነትም ሰፊ ልዩነት በመፍጠር ቅራኔ ማምጣቱን ጠቅሰዋል።
ረዳት ፕሮፌሰር ኤፍሬም እንዳመለከቱት፤ ለውጡን በጠንካራ መሰረት ላይ በማቆም የተፈለገውን ሀገራዊ መግባባትና አንድነት ለማምጣት የመንግስትና ህዝብ መተማመን ወሳኝ ነው።
ጠንካራ ሀገር ለመገንባት ሰሚ ያጡ የህዝብ ቅራኔዎችና አለመግባባቶችን በነባሩ እሴቶች መሰረት መለየት እንደሚገባ ጠቁመው፣ ችግሮችን በውይይት ለመፍታት ሀገራዊ ምክክሩ ወሳኝ መሆኑን ተናግረዋል።
“ለልዩነቶቻችን መስፋፋት መሰረታዊ የሆኑ ችግሮች ላይ በማተኮር ዘላቂ መፍትሄ እንዲመጣ ህዝብን ያሳተፈ ስራ መስራት ይገባል” ሲሉ አስተያየት ሰጥተዋል።
ዜጎች በምክክሩ መድረኩ ለሀገር እድገትና ተጠቃሚነት ፋይዳ በሌላቸው ጉዳዮች ላይ ጊዜያቸው ከማባከን ይልቅ በኢትዮጵያ መጻኢ ተስፋ ላይ ማተኮር እንዳለባቸው አመልክተዋል።
አብሮነትና ሰላምን ማጠናከር ከተቻለ፣ መንግስትና ህዝብ ከተቀናጁ የዜጎችን ተጠቃሚነት ከማረጋገጥ ባለፈ ለሌሎች መትረፍ እንደሚቻል ነው ምሁሩ የገለጹት።
ለዚህም ሀገራዊ ምክክሩ ከፍተኛ አሰተዋጽኦ እንደሚኖረው በመረዳት ዜጎች ለስኬታማነቱ ጠንካራ ተሳትፎ ማድረግ እንዳለባቸው ተናግረዋል።
በኢትዮጵያ ሊካሄድ የታሰበው ሀገራዊ መድረክ ሁሉን አካታች የሆነ ሠላምና ሀገረ መንግስት ግንባታ ላይ ያተኩረ እንደሆነ፣ ለዚህም ነጻና ገለልተኛ ተቋም ማቋቋሚያ አዋጅና የሚመሩ የ11 ኮሚሽነሮች ሹመት በኢፌዴሪ የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት በቅርቡ መጽደቁ ይታወቃል።