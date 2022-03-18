ደንበኞች የኪራይ ገንዘብ በወቅቱ አለመክፈላቸው ተጨማሪ መኖሪያ ቤት ለመገንባት ጫና አሳድሯል – ድርጅቱ

ባህር ዳር፤ መጋቢት 9/2014 (ኢዜአ) የመኖሪያ እና የንግድ ኪራይ ቤት ደንበኞች የኪራይ ገንዘብ በወቅቱ ባለመክፈላቸው ተጨማሪ መኖሪያ ቤት ለመገንባት ጫና ማሳደሩን የአማራ ቤቶች ልማት ድርጅት አስታወቀ።
ድርጅቱ ከባለ ድርሻ፣ ከአጋር አካላትና ከደንበኞቹ ጋር የድርጅቱን አሰራር አስመልክቶ ዛሬ በባህር ዳር ከተማ ውይይት አካሂዷል።
የድርጅቱ ዋና ሥራ አስኪያጅ አቶ አበረ ሙጨ በወቅቱ እንዳሉት፤ ድርጅቱ በከተሞች እየተስተዋለ ያለውን የመኖሪያ ቤት እና የንግድ ቤቶችን ችግር ለመፍታተ እየሰራ ነው።
ቤቶችን ከማስተዳደር በተጨማሪ በመገንባትና በማስገንባት ለተጠቃሚዎች በኪራይ እና በሽያጭ እያስተላለፈ መሆኑንም ገልጸዋል።
ድርጅቱ ከኪራይ ቤቶች በሚያገኘው ገቢ እራሱን እያስተዳደረ ቢሆንም ደንበኞች በውላቸው መሰረት የኪራይ ገንዘብ በወቅቱ ባለመክፈላቸው ድርጅቱ እየተቸገረ መሆኑን ተናግረዋል።
“ሃብት የፈጠሩ ግለሰቦች ጭምር ቤቶችን መልቀቅ ሲገባቸው የራሳቸውን ቤት በሌላ ሰው ስም በማድረግና በማከራየት በመንግስት ቤት የሚኖሩበት ሁኔታ አለ” ብለዋል።
በተጨማሪም የኪራይ ቤቶችን ከህግ አግባብ ውጭ ለሦስተኛ ወገን በማስተላለፍ ቤቶችን ለመልቀቅ ያለመፈለግ ዝንባሌ ከፍተኛ መሆኑን ነው ዋና ስራ አስኪያጁ ያመለከቱት።
“እነዚህ ያልተገቡ ተግባራት ድርጅቱ ተጨማሪ ቤቶችን ለመገንባትና ለተጠቃሚዎች ለማድረስ በሚሰራው ሥራ ላይ ከፍተኛ ጫና አሳድሯል” ብለዋል።
በቀጣይ ችግሩን በህግ አግባብ ለመፍታት እንቅስቃሴ መጀመሩን ጠቁመው፣ የሚመለከታቸው ባለድርሻ አካላትም የችግሩን ስፋት ተገንዝበው ተገቢውን ትብብር እንዲያደርጉ ጠይቀዋል።
በቤቶች ሲገለገሉ ኖረው የተለያየ የማጭበርበር ስልት በመጠቀም ቤቶችን ወደ ሦስተኛ ወገን ለማስተላለፍ የሚሞክሩና ላለመልቀቅ ጥረት የሚያደርጉ አካላትን ስርዓት ማሲያዝ ያስፈልጋል ያሉት ደግሞ የአማራ ክለል የፕላንና ልማት ቢሮ ሃላፊ አቶ አንሙት በለጠ ናቸው።
ቤት ፈላጊ የከተማ ነዋሪዎችን ጥያቄ ለመመለስ በሚደረገው ርብርብ የድርጅቱ ሃላፊነት ብቻ ሳይሆን ሁሉም ባለድርሻ አካላት የድርሻቸውን እንዲወጡም አሳስበዋል።
በባህር ዳር ከተማ የድርጅቱ ቤት ደንበኛ ወይዘሮ መሸሻል መዘምር በሰጡት አስተያየት፤ “የድርጅቱ ቅሬታዎች እንዳሉ ሆኖ ቤቶቹን በመከታተልና በመቆጣጠር በኩል ክፍተት አለበት” ብለዋል።
እንደ ደንበኛዋ ገለጻ ፤ደርጅቱ ቤቶችን ተከታትሎ በማስጠገንና እድሳትን በማድረግ በኩል ክፍተት አለበት።
በቀጣይ ድርጅቱ የቤት ኪራያቸውን የማይከፍሉ ደንበኞችን በወቅቱ ተከታትሎ ከማስከፈል በተጨማሪ በክትትልና ቁጥጥር ቤቶቹ ያሉበትን ሁኔታ መፈተሽ እንዳለበትም ጠቁመዋል።
በውይይቱ ላይ የቤቶች ልማት ከፍተኛ አመራሮች፣ የፍትህ አካላት እና የኪቢያድ ደንበኞች ተሳትፈዋል።
የአማራ ቤቶች ልማት ድርጅት በአሁኑ ወቅት 3ሺህ 640 የንግድና የመኖሪያ ቤቶችን እያስተዳደረ እንደሚገኝ ተመልክቷል።