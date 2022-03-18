አሳሳቢ ደረጃ ላይ የሚገኘውን የትምህርት ጥራት ለማሻሻል ሁለንተናዊ ንቅናቄ ያስፈልጋል

ጅማ፣ መጋቢት 09 ቀን 2014 (ኢዜአ) አሳሳቢ ደረጃ ላይ የሚገኘውን የኢትዮጵያን የትምህርት ጥራት ለማሻሻል ሁለንተናዊ ንቅናቄ እንደሚያስፈግ የትምህርት ሚኒስትሩ ፕሮፌሰር ብርሃኑ ነጋ ገለጹ።
በመማር ማስተማር ጉዳዮች ዙሪያ ከጅማ ዩኒቨርሲቲ መምህራንና ሠራተኞች ጋር ዛሬ የተወያዩት የትምህርት ሚኒስትሩ፤ ችግሩን ለመፍታት ከትምህርት ማህበረሰቡ ጋር ተቀራርቦ በመነጋገር ሁለንተናዊ ንቅናቄ መፍጠር የግድ እንደሆነም አስገንዝበዋል።
የአገሪቱ የትምህርት ጥራት ችግር እጅግ አሳሳቢ መሆኑን ያመለከቱት ፕሮፌሰር ብርሃኑ ነጋ፤ ሦስተኛ ክፍል ከገቡ ተማሪዎች ውስጥ 65 በመቶ የሚሆኑት ማንበብ የማይችሉ መሆናቸው በጥናት ውጤቶች መመላከቱን ገልጸዋል።
ችግሮቹን በመለየት መፍትሄ ለማምጣት ከትምህርት ማህበረሰቡ ጋር ተቀራርቦ መነጋገር ተገቢ እንደሆነ ጠቅሰዋል።
ከሀገሪቱ ትምህርት ቤቶች አብዛኞቹ ደረጃቸውን ያልጠበቁ መሆናቸውንም አንስተዋል።
በሀገሪቱ 47 ዩኒቨርሲቲዎች ባለፉት ስድስት ወራት በተደረገ ምልከታ ለትምህርት ጥራት መጓደል አራት መሰረታዊ መንስኤዎች ተለይተዋል ያሉት ሚኒስትሩ፤ ተቋማትን በማስፋፋት ላይ ብቻ ማተኮር፣ አካባቢያዊነት፣ የትምህርት ውጤትን በገንዘብ መለወጥ እና በሌላ ሰው አሰርቶ ማቅረብ ዋንኞቹ የጥራት ችግር ምንጮች መሆናቸውን ጠቁመዋል።
የትምህርት ሥርዓቱ ባለፉት 40 ዓመታት በተለያዩ ምክንያቶች መጎዳቱ መሰረታዊ ማህበራዊ ችግሮችን መፍጠሩንም ተናግረዋል።
“በአብሮነታችን ላይ የሚታዩ ችግሮች አንዱ መንስኤው ይኸው ነው” በማለት ገልጸው፤ ከዚህ ችግር ለመውጣት የትምህርት ማህበረሰቡ ተቀራርቦ በመነጋገር ለችግሮቹ መፍትሄ እንዲያስቀምጥ ማድረግ ጊዜ የማይሰጠው ጉዳይ መሆኑን ተናግረዋል።