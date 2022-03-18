ማህበሩ ሴቶች በአገራዊ ምክክሩ ንቁ ተሳታፊ እንዲሆኑ እየሰራ ነው

አዲስ አበባ መጋቢት 09/2014 (ኢዜአ) በአገራዊ ምክክሩ ሴቶች በየደረጃው ተሳታፊ እንዲሆኑና ምክክሩን ውጤታማ ለማድረግ የበኩሉን ለመወጣት እየሰራ መሆኑን የአዲስ አበባ ከተማ ሴቶች ማህበር ገለጸ።
በኢትዮጵያ በተለያዩ የፖለቲካና የሃሳብ መሪዎች እንዲሁም በኅብረተሰብ ክፍሎች መካከል መሠረታዊ በሆኑ አገራዊ ጉዳዮች ላይ ያለውን የሃሳብ ልዩነቶችና አለመግባባቶች ለማርገብና ለመፍታት አካታች አገራዊ የሕዝብ ምክክር ለማድረግ አስፈልጓል።
ይህንንም ተከትሎ በኢፌዴሪ ሕገ-መንግሥት አንቀጽ 55 (1) መሰረት፤ አገራዊ ምክክሩን በገለልተኝነት የሚያስተባብርና የሚመራ ተቋም በማስፈለጉ የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት አገራዊ የምክክር ኮሚሽን በአዋጅ ቁጥር 1265/2014 አቋቁሟል።
ምክር ቤቱ ኮሚሽኑን ለመምራት በሕዝብ ከተጠቆሙ 632 እጩዎች መካከል 42 ግለሰቦች ተለይተው፤ ከእነዚህ ውስጥ ደግሞ የ11 ገለልተኛ እጩዎች ሹመትም በህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ጸድቋል።
ኮሚሽኑም በቅርቡ ሥራውን ይጀምራል ተብሎ የሚጠበቅ ሲሆን፤ በዚህ አገራዊ ምክክር ውስጥ ሴቶች የተሻለ ተሳትፎ እንዲያደርጉና ውጤታማ ምክክር እንዲካሄድ እየሰራ መሆኑን የአዲስ አበባ ሴቶች ማህበር ገልጿል።
የማህበሩ ፕሬዝዳንት ሁሉአገርሽ ታዘዝ ለኢዜአ እንደገለጹት፤ በአገራዊ ምክክሩ ሴቶች በየደረጃው ተሳታፊ እንዲሆኑ ለማድረግ እየተሰራ ነው።
ለዚህም ወደ 6 ሺህ 50 የሚደርሱ አባላቶቹን በአገራዊ ምክክሩ ጠቀሜታና ሴቶች ሊኖሯቸው የሚችሉ ሚናዎችን አስመልክቶ የግንዛቤ ማስጨበጫዎች እየተሰጡ መሆኑን ጠቁመዋል።
እነዚህ አባላቶች ሥልጠናዎችን ካጠናቀቁ በኋላ በየአካባቢያቸው የሚገኙ ሴቶች ስለ አገራዊ ምክክሩ ግንዛቤ እንደሚያስጨብጡና ሴቶች በምክክሩ ንቁ ተሳታፊ እንዲሆኑ ያበረታታሉ ብለዋል።
የምክክር መድረኩ ነጻና ሴቶችን አሳታፊ በማድረግ በቀጣይ ለአገሪቷ አስተማማኝ የፖለቲካ ሥርዓት ለመገንባት ትልቅ አስተዋጽኦ እንዳለው ገልጸዋል።
ሴቶችም አገራዊ ምክክሩ ለአገሪቱ የሚሰጠውን ዘርፈ-ብዙ ጥቅሞች ከግምት በማስገባት ምክክሩ ሲጀመር በየደረጃው ንቁ ተሳታፊ መሆን እንዳለባቸው አሳስበዋል።
ሴቶች ከአጀንዳ መረጣ ጀምሮ እስከ ከፍተኛው የምክክሩ ሂደት በስፋት መሳተፍና በዚህ ታሪካዊ ሂደት የራሳቸውን አሻራ ማኖር እንዳለባቸውም ነው የገለጹት።
በዚህ አይነት ትልቅ መድረክ ላይ ሴቶችን ተሳታፊ በማድረግ በቀጣይ በሚሰሩ አገራዊ ሥራዎች ላይ ትኩረት መስጠት ያስፈልጋል ብለዋል።