በሐረሪ ክልል የህዝቡን ጥያቄዎች ለመመለስ አመራሩ መረባረብ ይጠበቅበታል

መጋቢት 9 ቀን 2014 (ኢዜአ) ህዝቡ የሚያነሳቸውን የልማት እና የመልካም አስተዳደር ጥያቄዎች ለመመለስ አመራሩ መረባረብ እንደሚጠበቅበት የሐረሪ ክልል ርዕሰ መስተዳድር አቶ ኦርዲን በድሪ ተናገሩ።
የኢፌዴሪ የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት በቅርቡ ከክልሉ ህዝብ ጋር በሚያደርገው ምክክር ላይ ዛሬ ውይይት በተካሄደበት ወቅት ርዕሰ መስተዳድሩ እንደተናገሩት፤የክልሉ ህዝብ የሚያነሳውን የልማት፣የመልካም አስተዳደር እና ሌሎች ጥያቄዎችን ለመመለስ ከህዝብ ጋር የሚካሄደው ውይይት የጎላ ጠቀሜታ አለው።
ይህም አመራሩ በምርጫው ወቅት ለህዝቡ በገባው ቃል መሰረት የተከናወኑ እና ክፍተት የሚታይባቸውን ስራዎች በማመላከት አቅጣጫ ለማስቀመጥ እንደሚረዳ ተናግረዋል።
እንዲሁም በአመራሩና አስፈጻሚው ላይ የሚታዩ ክፍተቶችን በግልጽ የሚያሳይ እና ምላሽ ለመስጠትም የሚያግዝ አካሄድ ነው ሲሉም ገልጸዋል።
በተጨማሪም በአፈጻጸም የሚታዩ ክፍተቶችን ለማስተካከልና አመራሩም ሃላፊነቱን እንዲወጣ መንገድ የሚያመቻች መሆኑንም አመላክተዋል።
ክፍተቶችን የሚያሳዩ የህብረተሰብ ተወካዮች በውይይቱ ማሳተፍ እንደሚገባም ተናግረዋል።
በዚህም በተለይ በውይይቱ ህብረተሰቡን ባለቤት በማድረግ ነጻ እና ዴሞክራሲያዊ በሆነ መንገድ ሃሳቡን እንዲሰጥ መደረግ አለበት ብለዋል ርዕሰ መስተዳድሩ።
ህብረተሰቡ በክልል እና ፌዴራል ደረጃ እንዲፈታላቸው የሚነሱትን የልማት እና የመልካም አስተዳደር ጥያቄዎችን ለመመለስ አመራሩ ከወዲሁ በመዘጋጀት መረባረብ እንደሚጠበቅበት ተናግረዋል።
የክልሉ ምክር ቤት አፈ-ጉባዔ አቶ ሱልጣን አብዱሰላም በበኩላቸው፤ ህብረተሰቡን ያሳተፈ ውይይቱ መዘጋጀት በክልሉ የሚታዩ የመልካም አስተዳደር ችግሮችን ለማቃለልና የተጀመረውን ልማት ለማፋጠን እንደሚረዳ ተናግረዋል።
በተለይ የክልሉ ህዝብ በፌዴራል ደረጃ ለሚያነሳቸው ጥያቄዎች ምላሽ እንዲያገኙ እድል እንደሚፈጥር ነው የተናገሩት።
በኢፌዴሪ የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት የውጪ ግንኙነት እና የሰላም ጉዳዮች ቋሚ ኮሚቴ ምክትል ሰብሳቢ ዶክተር ፈትሂ ማሕዲ በበኩላቸው፤ውይይቱ የህዝቡን የልማት እና የመልካም አስተዳደር ችግሮች በመለየት ለአስፈጻሚው አካል እንዲደርስ ለማድረግ እንደሚያግዝ አስረድተዋ።
በተለይ በፌዴራል ደረጃ ሊመለሱ የሚገባቸው ጥያቄዎችን የማደራጀት ጉዳዩ ለሚመለከተው አካል እንዲደርስም ጠቀሜታው የጎላ መሆኑን ገልጸዋል።
ለውይይቱ መሳካት የክልሉ ምክር ቤት አባላት እና ከወረዳ እስከ ከፍተኛ ደረጃ ያሉ አመራሮች እገዛ ማድረግ እንደሚጠበቅባቸው አመልክተዋል።
በዛሬው ውይይት የክልሉ ምክትል ርዕሰ መስተዳድር ወይዘሮ ሚስራ አብደላ፣የሐረሪ ጉባዔ አፈ ጉባዔ አቶ ሙህየዲን አህመድ፣የብልፅግና ፓርቲ ተወካይና ሌሎች የክልሉ ከፍተኛ አመራሮች ተሳትፈዋል።
በቀጣይም እስከ ታችኛው አስፈጻሚ አካል እንዲሁም ባለሀብቶችና የመንግስት ሰራተኞችን ጨምሮ የተለያዩ የህብረተሰብ ክፍሎች፣ የንግድ ምክር ቤት፣የሸማቾች፣ የጥቃቅንና አነስተኛ ማህበራትና የሸማቾች ማህበራት ተወካዮች ያሳተፈ ውይይት እንደሚካሄድ የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት አባል ወይዘሮ ሰሚራ ዩሱፍ ይፋ አድርገዋል።