በዞኑ የድርቅ ተጋላጭነትን ታሳቢ በማድረግ የሰባት ዘመናዊ የመስኖ መሰረተ ልማት ግንባታ ጥናት ተጠናቀቀ

ነገሌ መጋቢት 09/2014 (ኢዜአ) በጉጂ ዞን የድርቅ ተጋላጭነትን ታሳቢ ያደረገ ሰባት ዘመናዊ የመስኖ መሰረተ ልማት ግንባታ ፕሮጀክቶች ጥናት መጠናቀቁን የዞኑ መስኖና አርብቶ አደር ልማት ጽህፈት ቤት አስታወቀ፡፡
በጽህፈት ቤቱ የመስኖ ልማት ጥናትና ቁጥጥር ቡድን መሪ ኢንጅነር ዳውድ ሀምዛ ለኢዜአ እንዳሉት የዘመናዊ የመስኖ ልማት ጥናቱ የተደረገው በዞኑ አዶላ፣ ዋደራ፣ ግርጃ፣ ሰባቦሩ፣ ጉሚኤል፣ ደሎና ኡራጋ ወረዳዎች ነው ፡፡
“በዞኑ ከ2013 በጀት አመት አጋማሽ ጀምሮ እስካሁን በተደረጉ ጥናቶች በዘመናዊ መስኖ ሊለማ የሚችል ምቹና ሰፊ መሬት መኖሩ ተረጋግጧል” ብለዋል፡፡
ጥናቱ በመሬት አቀማመጥ፣ በህዝብ ብዛትና አሰፋፈር፣ በውሃ ሀብት አቅምና አጠቃቀም ላይ ያተኮረ መሆኑን አመልክተዋል፡፡
በዞኑ አዲስ የተጠኑት የመስኖ ፕሮጀክቶች 350 ሄክታር መሬት በማልማት ከ5 ሺህ በላይ ከፊል አርብቶ አደርና የአርሶ አደር ቤተሰብ አባላትን ተጠቃሚ የሚያደርጉ መሆናቸውን ጠቅሰዋል፡፡
የፕሮጀክቶቹን የግንባታ ስራ ለመጀመር የ80 ሚሊዮን ብር በጀት መያዙንና ለግንባታው ጨረታ ለማውጣት የሚያስችል ዝግጅት መደረጉን አስታውቀዋል።
የመስኖ ፕሮጀክቶችን በማስፋፋት ከፊል አርብቶ አደሩንና አርሶ አደሩን ከዝናብ ጥገኝነት ለማላቀቅ እቅድ ተይዞ እየተሰራ መሆኑን የጠቆሙት ቡድን መሪው” በዞኑ በዘመናዊ መስኖ በበጋ ወቅት ሊለማ የሚችል ሰፊ መሬትና ምቹ ሁኔታ መኖሩ ተረጋግጧል” ብለዋል።
በተያያዘ ዜና በዘንድሮ በጋ ወቅት በአከባቢው ያለውን የውሃ ሀብት በመጠቀም ባህላዊ መስኖ ከ15 ሺህ ሄክታር በላይ መሬት በአትክልትና ስራ ስር ሰብሎች መልማቱን የዞኑ ግብርና ጽህፈት ቤት ገልጿል፡፡
በጽህፈት ቤቱ የመስኖና የሰብል ልማት ባለሙያ አቶ መንግስት ሂርባዬ ለኢዜአ እንዳሉት በመስኖ ከለማው አትክልት 2 ነጥብ 8 ሚሊዮን ኩንታል ምርት እንደሚጠበቅ አመላክተዋል፡፡
በባህላዊ መስኖ ልማት ስራውም ከ42 ሺህ በላይ ከፊል አርብቶ አደሮችና አርሶ አደሮች መሳተፋቸውን ጨምረው ገልጸዋል።
በዞኑ በጥናት የተለዩት ፕሮጀክቶች ግንባታ ሲጠናቀቅ አሁን ያለውን ባህላዊ መስኖ ልማት ወደ ዘመናዊ በማሳደግ የሚለማውን መሬትና የሚገኘው ምርት እንደሚጨምር አስታውቀዋል፡፡