የህብረተሰቡ ደም የመለገስ ባህል እያደገ በመምጣቱ የአቅርቦት እጥረት እየተቃለለ ነው-ቢሮው

ባህርዳር መጋቢት 8/2014 (ኢዜአ) የህብረተሰቡ ደም የመለገስ ባህል እያደገ በመምጣቱ በጤና ተቋማት ይስተዋል የነበረው የደም አቅርቦት እጥረት እየቀነሰ መምጣቱን የበአማራ ክልል ጤና ቢሮ አስታወቀ።
በቢሮው የደም ባንክ አስተባባሪ አቶ አንዳርጌ አጥናፉ ለኢዜአ እንደገለጹት የህብረተሰቡ ደም የመለገስ ባህሉ በየጊዜው እያደገ ከመምጣቱ ጋር ተያይዞ በበጀት አመቱ የደም አቅርቦት ችግር አላጋጠመም።
በክልሉ ባለፉት ስምንት ወራት በዘመቻና ከመደበኛ ከበጎ ፍቃድ ደም ለጋሾች 54 ሺህ 489 ዩኒት ደም ተሰብስቦ ለ144 ጤና ተቋማት መሰራጨቱን ተናግረዋል።
“የተሰራጨው ደም በወሊድ ወቅት ደም ለሚያስፈልጋችው እናቶች ፣ በህልውና ዘመቻው ጉዳት ለደረሰባቸው የፀጥታ ሃይሎችና ለድንገተኛ አደጋ ተጎጂዎች ጥቅም ላይ እንዲውል ተደርጓል” ብለዋል።
በወራቶቹ ለጤና ተቋማት ተሰራጭቶ ጥቅም ላይ የዋለው የደም መጠን ባለፈው ዓመት ተመሳሳይ ወቅት ከለጋሾች ተሰብስቦ ጥቅም ላይ ከዋለው ጋር ሲነፃፀር በ3ሺህ 942 ዩኒት ብልጫ እንዳለው አመልክተዋል።
የሚሰበሰበው ደም እየጨመረ የመጣው ህብረተሰቡ በበጎ ፍቃድ ደም የመለገስ ባህሉ እያደገ በመምጣቱና በዘመቻ የመሰብሰብ ስራ በመሰራቱ መሆኑን አብራርተዋል።
“የበጎ ፈቃደኛ ደም ለጋሾች ቁጥር እያደገ መምጣቱ አሁን ላይ በደም አቅርቦት ችግር ምክንያት ህይወቱ የሚያልፍ ሰው እንዳይኖር አስችሏል” ሲሉ አክለዋል።
በቀሪው አራት ወራት በክልሉ በሚገኙ 10 ደም ባንኮች አስተባባሪነት ተጨማሪ 26 ሺህ 626 ዩኒት ደም ለመሰብሰብ ጥረት እየተደረገ መሆኑን አስተባባሪው አስታውቀዋል።
”ከበጎ ፈቃደኞች በተገኘ ደም ህይወቴን ማትረፍ ችያለሁ” ያሉት ደግሞ ከማዕከላዊ ጎንደር ዞን ምስራቅ በለሳ ወረዳ መጥተው በፈለገ ህይወት ሪፈራል ሆስፒታል የህክምና እርዳታ ሲደረግላቸው የነበሩ ወይዘሮ ብርቱካን አድጎ ናቸው።
“ከወሊድ ጋር በተያያዘ በምጥ ወቅት አጋጥሞኝ በነበረ የደም መፍሰስ ችግር በሃኪሞች እርዳታና ጥረት በጎ ፈቃደኞች በለገሱት ሁለት ዩኒት ደም ህይወቴ ሊተርፍ ችሏል” ብለዋል።
“ጤንነቴ ሲስተካከል በቋሚነት በመለገስ ደም ለሚያስፈልጋቸው ወላድ እናቶችና ሌሎች ወገኖች የድርሻዬን ለማበርከት ፈቃደኛ ነኝ” ብለዋል።
የባህር ዳር ከተማ ነዋሪ አቶ ስጦታው ሙሉ በበኩላቸው በበጎ ፈቃደኝነት ደም መለገስ ከጀመሩ ከሶስት ዓመት በላይ እንደሆናቸው ተናግረዋል።
“በበጎፍቃድ አራት ጊዜ ደም በመለገስ በደም እጥረት ሳቢያ ህይወታቸው ሊያልፍ ይችሉ የነበሩ ወገኖችን ህይወት በመታደጌ የህሊና እርካታ አግኝቻለሁ” ብለዋል።
በክልሉ በ2013 በጀት ዓመት ከበጎ ፍቃደኛ ደም ለጋሾች 64 ሺህ 500 ዩኒት ደም ተሰብስቦ ጥቅም ላይ እንዲውል መደረጉን ከቢሮው የተገኘ መረጃ ያመለክታል።