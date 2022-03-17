የዩኒቨርሲቲ ተመራቂ ተማሪዎችን የስራ ፈጠራ ክህሎት ለማዳበር የተጀመሩ ጥረቶች ተጠናክረው ይቀጥላሉ

መጋቢት 08 ቀን 2014(ኢዜአ) የ የዩኒቨርሲቲ ተመራቂ ተማሪዎችን የስራ ፈጠራ ክህሎት ለማዳበር የተጀመሩ ጥረቶች ተጠናክረው እንደሚቀጥሉ የስራና ክህሎት ሚኒስቴር አስታወቀ።
የዩኒቨርሲቲ ተመራቂ ተማሪዎች በዩኒቨርሲቲዎች የስራ ፈጣሪነት ክህሎታቸውን እንዲያዳብሩ ለማስቻል የሚያግዝ “የግብርና ስራ ፈጠራ ውድድር 2022” ተካሂዷል።
ውድድሩ የስራና ክህሎት ሚኒስቴር ከጀርመን ልማት ድርጅት እና ከማስተርካርድ ፋውንዴሽን ጋር በመተባበር የተዘጋጀ እንደሆነም ተገልጿል።
በዛሬው አለትም በዩኒቨርሲቲዎች ውስጥ የፈጠራ ስራዎቻቸውን ሲያበለፅጉ የቆዩ ወጣቶች ስራዎቻቸውን ለእይታ አቅርበዋል።
በውድድሩ የተመረጡ አምስት ስራ ፈጣሪዎች ለስራ መጀመሪያ የሚሆን የ230 ሺህ ብር ሽልማት እንደሚበረከትላቸውም ተጠቁሟል።
በስራና ክህሎት ሚኒስቴር ከፍተኛ የፕሮግራም ኃላፊ አቶ ሮቤል ሳምሶን እንደገለጹት፤ በውድድሩ ከአዳማ፣ ሃዋሳ፣ ደብረማርቆስና ባህርዳር ዩኒቨርሲቲዎች በፈጠራ ሃሳብ ማበልፀጊያ ሃሳባቸውን አደራጅተው ወደ ምርትነት መቀየር የቻሉ ተማሪዎች ተሳታፊዎች ናቸው።
ይህም በአገር አቀፍ ደረጃ በዩኒቨርሲቲዎች ተወዳድረው በግብርናው ዘርፍ የተሻለ የፈጠራ ሃሳብ ይዘው የሚመጡ ወጣቶች ድጋፍ የሚያገኙበት እንደሆነም ገልጸዋል።
ከዚህ ቀደም በአራቱ ዩኒቨርሲቲዎች ከ200 በላይ ለሆኑ ወጣቶች የስራ ፈጠራ ክህሎት ስልጠና የተሰጠ ሲሆን፤ ከእነዚህም 56 የሚሆኑት ወደ ሃሳብ ማበልፀጊያ ማዕከላት እንዲገቡ መደረጉን ተናግረዋል።
በዛሬው እለትም 17 የስራ ፈጠራ ሃሳቦች ለእይታ መቅረባቸውን ጠቅሰው፤ ከእነዚህም 12ቱ ለብሔራዊ ውድድሩ የተመለመሉ መሆናቸውን አንስተዋል።
ተመራቂ ተማሪዎችን ስራ ፈጣሪ ማድረግ ደግሞ የውድድሩ ዓላማ መሆኑን ጠቁመዋል፡፡
በቀጣይ አመትም የዩኒቨርሲቲ ተመራቂ ተማሪዎችን የስራ ፈጣሪነት አቅም ለማሳደግ በሚያስችል መልኩ ውድድሩን በሁሉም ዩኒቨርሲቲዎች ለማደረግ መታቀዱንም አስረድተዋል።
የጀርመን የልማት ድርጅት ተወካይ ላርስ ፌች፤ ስራ ፈጣሪዎችን ማበረታታት ጀርመን ከኢትዮጵያ ጋር በመተባበር የምትተገብረው የትምህርትና ስልጠና መርሃ-ግብር ዋና አካል መሆኑን ገልጸዋል፡፡
በኢትዮጵያ በየዓመቱ ከፍተኛ ቁጥር ያላቸው ወጣቶች የስራ ገበያውን እንደሚቀላቀሉ ገልፀው አምራች ዜጎችን በመጠቀም የአገሪቱን እድገትና የህዝቦቿን ብልፅግና ማረጋገጥ ይቻላል ብለዋል።
የውድድሩ ተሳታፊዎች በበኩላቸው ውድድሩ የፈጠራ ሃሳባቸውን ወደ ተግባር እንዲቀይሩ እገዛ እንደሚያደርግላቸው ተናግረዋል።
በግብርናው ዘርፍ ያለውን ችግር ሊፈቱ የሚችሉ ምርቶችን እንዲፈጥሩ ያስቻላቸው እንደሆነ ተናግረዋል።
የኮፊሊፍቲ ዋና ስራ አስፈፃሚ አድነው ተመስገን በአዳማ ዩኒቨርሲቲ ለወራት የስራ ፈጠራ ስልጠና ያገኘ ሲሆን በአሁኑ ወቅትም በቡና ቅጠል ያመረቱትን የሻይ ቅጠል በማስተዋወቅ ስራ ላይ ይገኛል።
የብራይት ማኑፋክቸሪንግ መስራች ሰለሞን መገርሳ በበኩሉ በቆይታቸው ሃሳባቸውን ወደስራ የመቀየር ክህሎት ማግኘታቸውን ገልጾ፤ በተያዘው አመት ስራቸውን ለማስፋት ማቀዳቸውን ተናግሯል፡፡