ስልጠናው ሃላፊነታችንን በአግባቡ ለመወጣት የሚያስችል ተጨማሪ አቅም ይጨምርልናል-የምክር ቤት አባላት

ሀዋሳ፣ መጋቢት 8/2014 (ኢዜአ) በምክር ቤቱ የአሰራርና የአባላት ስነ ምግባር ደንብ ላይ የተሰጣቸው ስልጠና ሃላፊነታቸውን ለመወጣት እንደሚያስችላቸው የደቡብ ክልል ምክር ቤት አባላት ገለጹ፡፡
ምክር ቤቱ ለ6ኛ ዙር ተመራጮች በምክር ቤቱ አሰራርና ስነ ምግባር ደንብ ላይ ያተኮረ ስልጠና ሰጥቷል፡፡
የምክር ቤት አባላት ለኢዜአ እንደገለጹት እንደ ምክር ቤት አባል በስልጠናው ያገኙት ዕውቀት ተጨማሪ አቅም ለመፍጠር አስችሏቸዋል፡፡
ከባስኬቶ ልዩ ወረዳ የመጡት የምክር ቤት አባል ወይዘሮ ፍሬህይወት ዱባለ ምክር ቤቱ አዲስ እንደመሆኑ መጠን በምክር ቤቱ አሰራርና ስነምግባር ደንብ ላይ ግንዛቤ መጨበጥ መሰረታዊ ጉዳይ መሆኑን ተናግረዋል፡፡
”የመረጠንን ህዝብ ክብር በሚመጥን መልኩ የምክር ቤቱን አሰራሮች በተገቢው ማወቅ በምክር ቤቱ የሚነሱ ጉዳዮችን ለመረዳትና ለመተግበር ያስችለናል” ብለዋል።
የምክር ቤት አባላት ደንቡን አስቀድመው በማንበብ ግልጽ ባልሆኑ ጉዳዮች ላይ ለመወያየት የሚያስችል መድረክ መፈጠሩን የተናገሩት ወይዘሮ ፍሬህይወት፣”ሥልጠናው የበለጠ አውቀን እንድንሰራ የሚያደርግና በሥራ ዘመኑ በሃላፊነትና በተጠያቂነት ተልእኳችንን ለመወጣት የሚያስችል ነው” ሲሉም ተናግረዋል፡፡
በክልሉ ከፍተኛ የስልጣን ባለቤት የሆነው ምክር ቤት አባላት ህዝብን መሰረት ባደረገ መልኩ አስፈጻሚውን መከታተልና በደንቡ ላይ ያሉትን አሰራሮች መተግበር እንደሚያስፈልግ ገልጸዋል፡፡
ከወላይታ ዞን የመጡት የምክር ቤት አባል ፕሮፌሰር ታከለ ታደሰ በበኩላቸው “ምክር ቤቱ የሚያከናውናቸውን ዋና ዋና ተግባራት ለመፈጸም ቁርጠኝነትና ተነሳሽነት ያስፈልጋል” ብለዋል፡፡
እንደ ምክር ቤት አባል የክትትልና ቁጥጥር ስራውን ሲያከናውኑ ለህዝብ አርአያነት ያለው ስነምግባር በመላበስ በኢትዮጵያዊ አንድነት ላይ ለመስራት መዘጋጀታቸውን አስረድተዋል፡፡
እሳቸውን ጨምሮ በርካቶች ለምክር ቤቱ አዲስ እንደመሆናቸው መጠን ከስልጠናው በቂ እውቀት ማግኘታቸውን ገልጸው፣ ወደ ትግበራ ሲገቡ የክትትልና ቁጥጥር ሃላፊነታቸውን በተገቢው መንገድ እንደሚወጡ አስታውቀዋል፡፡
የመልካም አስተዳደር ችግሮች፣ብልሹ አሰራሮችን በመከላከልና በበጀት አጠቃቀምና ሌሎች ጉዳዮች ላይም ያላቸውን ልምድና እውቀት ተጠቅመው በሃገሪቱ የተጀመረውን የለውጥ ሂደት እንደሚያጠናክሩ ገልጸዋል፡፡
ሥልጠናው የተሰጣቸውን ሃላፊነት በአግባቡ ለመወጣት የሚያስችላቸው መሆኑን የተናገሩት ደግሞ ከጋሞ ዞን የመጡት የምክር ቤት አባል ወይዘሮ አየሁብርሃን ውቤ ናቸው፡፡
እንደ ህዝብ ተወካይ በስነ ምግባር ሞዴል መሆንና ብልሹ አሰራሮችን በማጋለጥ ከህዝቡ ጋር እንደሚሰሩና ክትትልና ቁጥጥር በማድረግ ሃላፊነታቸውን እንደሚወጡ አስታውቀዋል፡፡
ሥልጠናውን የሰጡት በኢፌዴሪ የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ጽህፈት ቤት ምክትል ዋና ፀሐፊ ዶክተር ሄኖክ ስዩም “ስልጠናው አባላቱ የምክር ቤት ስራቸውን በአግባቡ አውቀው የህዝብ ውክልናቸውን በትክክል እንዲወጡ ያስችላል” ብለዋል፡፡
ስልጠናው የምክር ቤቱን አባላት ሥራ ውጤታማ ለማድረግ እንደሚያግዝ አመላክተዋል።
አባላት ሲሰበሰቡ፤ ሲነጋገሩና ሲወስኑ ህዝብን ተጠቃሚ ያደርጋሉ ተብለው በወጡ ህጎች፣በጀት በአግባቡ በመጠቀምና አስፈጻሚውን አካል በመቆጣጠር ያላቸውን ሚና ከማሳየት አንጻር ስልጠናው ፋይዳ እንዳለው አስረድተዋል፡፡
”አባላት ምክር ቤቱ ከፍተኛው የህዝብ ሉአላዊነት የሚረጋገጥበት የስልጣን አካል መሆኑን ማመን ይጠበቅባቸዋል” ያሉት ዶክተር ሄኖክ፣ አስፈጻሚው አካል ለህግ ተገዢ ሆኖ መስራት አለመስራቱን ህጎቹ ለህዝብና ለሃገር ልማት ጠቃሚ መሆናቸውን ማረጋገጥ እንዳለባቸው ተናግረዋል፡፡
አስፈጻሚው የበላይ ሆኖ የሚታይበትን አሰራር ማስተካከልና ማረም ከምክር ቤቱ አባላት እንደሚጠበቅ አስገንዝበዋል፡፡
የደቡብ ክልል ምክር ቤት ዋና አፈ ጉባኤ ወይዘሮ ፋጤ ሰርሞሎ በስልጠናው ማጠቃለያ ላይ እንዳሳሰቡት የምክር ቤቱ አባላት የክትትልና ቁጥጥር ስርዓቱን በማጠናከር ከስልጠናው የተገኘውን ግንዛቤ በተግባር ማረጋገጥ ይጠበቅባቸዋል፡፡
የምክር ቤቱ የቀጣይ አምስት ዓመታት ጉዞ የተሳካ እንዲሆን የአባላቱ የነቃ ተሳትፎ እንደሚያስፈልግ አመልክተው፣ ለክልሉ ማህበራዊ፣ ኢኮኖሚያዊና ፖለቲካዊ እድገት መፋጠን የሃገሪቱን ነባራዊ ሁኔታ ከግንዛቤ በማስገባት ሃላፊነታቸውን በአግባቡ እንዲወጡ አስገንዝበዋል፡፡