ኢትዮጵያዊያንና ትውልደ ኢትዮጵያዊያን ለተፈናቀሉ ወገኖች 1 ነጥብ 3 ሚሊየን ብር ግምት ያለው ድጋፍ አደረጉ

ሰቆጣ መጋቢት 8/2014 (ኢዜአ ) በጅቡቲ የሚኖሩ ኢትዮጵያዊያንና ትውልደ ኢትዮጵያዊያን በዋግ ኽምራ ብሄረሰብ አስተዳደር ዞን በአሸባሪው ህወሓት ወረራ ከቀያቸው ለተፈናቀሉ ወገኖች 1 ነጥብ 3 ሚሊየን ብር ግምት ያለው የምግብና አልባሳት ድጋፍ አደረጉ።
በጅቡቲ የኢትዮጵያዊያን ማህበረሰብ ተወካይ አቶ ሱልጣን መሃመድ ለኢዜአ እንዳሉት በጦርነቱ ምክንያት ከቤት ንብረታቸው የተፈናቀሉ ወገኖች የገጠማቸውን ችግር ለማቃለል ለሁለት ወራት ገቢ የማሰባሰብ ስራ ተከናውኗል።
በተለያዩ ንግድ ስራዎች ከተሰማሩ ኢትዮጵያዊያንና ትውልደ ኢትዮጵያዊያን በጥሬ ገንዘብና በአይነት ከ2 ነጥብ 7 ሚሊየን ብር በላይ ግምት ያለው ድጋፍ መሰብሰቡን ተናግረዋል።
የተሰበሰበው ምግብና አልባሳት በአማራና አፋር ክልሎች በአሸባሪው ህወሓት ወረራ ለተፈናቀሉ ወገኖች ድጋፍ መቅረብ መጀመሩን ገልጸዋል።
በዛሬው እለት 1 ነጥብ 3 ሚሊየን ብር ግምት ያለው 200 ኩንታል የዳቦ ዱቄትና 30 ኩንታል አልባሳት በዋግህምራ ብሄረሰብ አስተዳደር ዞን ወለህ መጠለያ ጣቢያ ለሚገኙ ተፈናቃዮች መቅረቡን ተናግረዋል።
ቀሪው ምግብና አልባሳት በሰሜን ወሎ ቆቦና በአፋር ክልል ለሚገኙ ተፈናቃዮች የሚከፋፈል መሆኑን አስታውቀዋል።
“ተፈናቃዮች ያሉበት ሁኔታ እጅግ አስቸጋሪ መሆኑን ተገንዝቢያለሁ ” ያሉት አቶ ሱልጣን በጅቡቲም ሆነ በሌላ ሀገራት ያሉ ኢትዮጵያዊያንና ትውልደ ኢትዮጵያዊያን ከመኖሪያ ቀያቸው ተፈናቅለው በመጠለያ ለሚገኙ ወግኖች የሚያደርጉትን ድጋፋ አጠናክረው እንዲቀጥሉ ጠይቀዋል ።
የዋግ ልማት ማህበር ምክትል ዳይሬክተር አቶ ሙላው ደምሴ ማህበሩ በሀገር ውስጥና በውጭ የሚኖሩ ኢትዮጵያዊያን ለተፈናቀሉ ወገኖች ድጋፍ እንዲያደርጉ ማስተባበሩን ገልጸው ማህበሩ በጅቡቲ የሚኖሩ ኢትዮጵያዊያን ያደረጉትን ድጋፍ የትራንስፓርት አገልግሎት ማመቻችቱን ተናግረዋል።
የብሄረሰብ አስተዳደሩ የአደጋ መከላከልና ምግብ ዋስትና ፅህፈት ቤት የቅድመ ማስጠንቀቂያ ምላሽ ቡድን መሪ ወይዘሮ ዝናሽ ወርቁ ” በብሄረሰብ አስተዳደሩ 53 ሺህ 900 ተፈናቃዮች ይገኛሉ” ብለዋል።
በጅቡቲ የሚኖሩ ኢትዮጵያዊያን ያደረጉት ድጋፍ ተፈናቃዮች ያሉባቸውን ችግር ታሳቢ ያደረገ መሆኑን ጠቅሰው ለተደረገው ድጋፍ አመስግነዋል።