መጋቢት 8/2014 /ኢዜአ/ የአዕምሮ ዕድገት ውስንነት ያለባቸው ዜጎችን ተሳትፎና ተጠቃሚነት ለማጎልበት ትኩረት ሊሰጥ እንደሚገባ ፍቅር የአዕምሮ ዕድገት ውስንነት ብሔራዊ ማህበር ጥሪ አቀረበ፡፡
ማህበሩ ዓለም አቀፍ የአዕምሮ ዕድገት ውስንነት ያለባቸው ህጻናት ቀንን በማስመልከት መግለጫ ሰጥቷል።
እለቱም “አካታችነት መብት እንጂ ችሮታ አይደለም” በሚል መሪ ሀሳብ በዓለም አቀፍ ደረጃ ለ11ኛ በኢትዮጵያ ደግሞ ለ7ኛ ጊዜ መጋቢት 12 ቀን እንደሚከበር ተገልጿል፡፡
የማህበሩ ፕሬዝዳንት ምህረት ንጉሴ በኢትዮጵያ ከ4 ሚሊዮን በላይ የአዕምሮ ዕድገት ውስንነት ያለባቸው ዜጎች ቢኖሩም ተገቢው ትኩረት እየተሰጣቸው እንዳልሆነ ተናግረዋል፡፡
የአዕምሮ ዕድገት ውስንነት ያለባቸውን ዜጎች አካቶ በመስራት በኩል ሰፊ ክፍተት መኖሩን ጠቁመው፤ በአገሪቱ ውስን ትምህርት ቤቶች ብቻ የአዕምሮ ዕድገት ውስንነት ያለባቸው ዜጎችን ተቀብለው እንደሚያስተምሩ ተናግረዋል፡፡
ከዚህ ባለፈ በቂ የልዩ ፍላጎት ትምህርት ስልጠና የወሰዱ መምህራን ባለመኖራቸው ምክንያት ልዩ እገዛ እንደማይደረግላቸውም ነው የገለጹት፡፡
በመሆኑም የአዕምሮ ዕድገት ውስንነት ያለባቸው ዜጎችን ተሳትፎና ተጠቃሚነት ለማጎልበት ትኩረት ሊሰጥ ይገባል ነው ያሉት፡፡
ፍቅር ኢትዮጵያ የአዕምሮ ዕድገት ውስንነት ብሔራዊ ማህበር ከተቋቋመ 27 ዓመታትን ያስቆጠረ ሲሆን፤ ከ15 ሺህ በላይ አባላት አሉት።