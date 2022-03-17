በሚዛን አማን ከ10 ሚሊዮን ብር በላይ በሆነ ወጪ ሞዴል የአረንጓዴ ፓርክ ሊገነባ ነው

ሚዛን፤ መጋቢት 8/2014 (ኢዜአ) የከተማና መሠረተ ልማት ሚኒስቴር በቤንች ሸኮ ዞን ሚዛን አማን ከተማ ከ10 ሚሊዮን ብር በላይ በሆነ ወጪ ደረጃውን የጠበቀ ሞዴል አረንጓዴ ፓርክ እንደሚገነባ አስታወቀ።
በቀድሞ የአማን አውሮፕላን ማረፊያ አካባቢ የሚገነባው ፓርኩ በአጭር ጊዜ ውስጥ የዲዛይን ሥራው ተጠናቆ ወደ ተግባር እንደሚገባ የከተማና መሠረተ ልማት ሚኒስትር ጫልቱ ሳኒ ተናግረዋል።
በ10 ሚሊዮን ብር ወጪ የሚገነባው ሞዴል አረንጓዴ ፓርኩ ለከተማ አስተዳደሩ ገቢ የሚያስገኝ እንደሆነ አስታውቀዋል።
አውሮፕላን ሜዳው በአካባቢው ህዝብ ለረጅም ዓመታት በአግባቡ ተጠብቆ በመቆየቱ አድናቆታቸውን ገልጸዋል።
ከተሞች ለነዋሪዎች ምቹና በቂ አገልግሎት መስጠት እንዲችሉ በትኩረት መስራት እንደሚያስፈልግ ተናግረዋል።
የሚዛን አማን ከተማ በኢትዮጵያ ታዳጊ ከተሞች ተብለው የድጎማ በጀት በከተሞች ተቋማዊና መሠረተ ልማት ማስፋፊያ ፕሮግራም በመታቀፍ ከፍተኛ ዕድገት እያሳየች መሆኗ ፕሮጀክቱን ለማስጀመር መወሰናቸውን ነው ያመለከቱት።
ሚኒስቴሩ በተጨማሪም በደቡብ ምዕራብ ኢትዮጵያ ህዝቦች ክልል ውስጥ የሚገኙ የተለያዩ ከተሞችን ለማልማትና ደረጃቸውን ለማሻሻል ድጋፉን አጠናክሮ እንደሚቀጥል አስታውቀዋል።
አካባቢው በተፈጥሮ ሀብቶች የታደለ በመሆኑ አቅዶ በመስራትና በእውቀት በመምራት ሌሎች ዕድሎችን ወደውጤት ለመቀየር አመራሩ ተግቶ መስራት እንደሚጠበቅበት አመልክተዋል።
የደቡብ ምዕራብ ኢትዮጵያ ህዝቦች ክልል ከተማ ልማትና ኮንስትራክሽን ቢሮ ኃላፊ አቶ የማታዓለም ቸኮል በበኩላቸው ፤ አረንጓዴ ፓርኩ ለሌሎች ከተሞች ሞዴል ሊሆን የሚችል መሆኑን ገልጸዋል።
ከተሞችን ለነዋሪዎች ምቹና መሠረተ ልማት የተሟላላቸው ለማድረግ በተነሳሽነት መስራትን እንደሚጠይቅ ጠቁመው፤ እንደ ቢሮ የተለያዩ ፕሮጀክቶችን ከፌደራል መንግስት ጋር በመቀናጀት በከተሞች ለመስራት በቁርጠኝነት እየተንቀሳቀሰ መሆኑን ተናግረዋል።
ሚኒስቴሩ በአዲሱ ክልል በአካል ተገኝቶ የልማት ስራዎችን ለመደገፍ እያደረገ ላለው ጥረት ምስጋናቸውን አቅርበዋል።
ሊሰራ የታሰበው አረንጓዴ ፓርክ የከተማዋ ዕድገት ላይ የራሱን አዎንታዊ ሚና እንደሚጫወት የገለጹት ደግሞ የሚዛን አማን ከተማ አስተዳደር ከንቲባ አቶ ጌታሁን ቢንያም ናቸው።
የወጣቶች ማዕከል ላይ እየተሰራ ያለው አረንጓዴ መናፈሻ እና በሴፍትኔት ፕሮግራም ከተጀመረው የአረንጓዴ ልማት ስራ በተጨማሪ በሚኒስቴሩ የሚገነባው ፓርክ ከተማዋን ለመኖር ምቹ ከማድረግ ባሻገር ለበርካቶች የሥራ ዕድል የሚከፍት መሆኑን አስረድተዋል።
“ፕሮጀክቱ ቶሎ እንዲጠናቀቅ ከተማ አስተዳደሩ የበኩሉን ሚና ይወጣል” ብለዋል።
አዲሱ የሚዛን አማን አውሮፕላን ማረፊያ በሌላ ስፍራ እየተገነባ መሆኑን ታውቋል።
የከተማና መሠረተ ልማት ሚኒስቴር በከተሞች ተቋማዊና መሠረተ ልማት ማስፋፊያ ፕሮግራም የከተማ ልማት ፖሊሲና ስትራቴጂ ላይ ያዘጋጀው ሥልጠና በሚዛን አማን ከተማ እየተካሄደ መሆኑን ኢዜአ ቀደም ብሎ ዘግቧል።
በሥልጠናው በደቡብ ምዕራብ ኢትዮጵያ ህዝቦች ክልል የካፋ፣ ሸካና ቤንች ሸኮ ዞኖች ከፍተኛ አመራሮች እየተሳተፉ መሆኑ ተመልክቷል።