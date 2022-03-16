አመራሩ የህዝቡን ችግሮች ለመቅረፍ በቁርጠኝነት መንቀሳቀስ ይጠበቅበታል

ቡታጅራ፤ መጋቢት 7/2014 (ኢዜአ) በየደረጃው የሚገኘው የክልሉ አመራር የህዝቡን አንገብጋቢ ችግሮች ለማቃለል በቁርጠኝነት መንቀሳቀስ እንደሚጠበቅበት የደቡብ ክልል ርዕሰ መስተዳድር አቶ ርስቱ ይርዳው ተናገሩ።
የክልሉ የ2014 የበልግ እርሻ ስራዎች ክልል አቀፍ የንቅናቄ መድረክ ዛሬ በቡታጅራ ከተማ ተካሂዷል።
ርዕሰ መስተዳደሩ በወቅቱ እንደገለጹት፤ አመራሩ የህዝቡ ተስፋ እንዲለመልም ፋና ወጊ ተግባራትን ማከናወን አለባት።
አመራሩ መስራት እንችላለን ብሎ መነሳት እንደሚጠበቅበት አመልክተው፤ ”ችግሮችን ለመፍታት በቁርጠኝነት መንቀሳቀስ ከሁሉም አመራር ይጠበቃል” ብለዋል።
አሁን ላይ ህዝቡን ያማረረው የኑሮ ውድነት አመራሩ መስራት ባለበት ልክ ባለመስራቱ እንደሆነ ጠቁመው፤ የህዝቡን መሰረታዊ ችግሮች ለማቃለልና ሁለንተናዊ ተጠቃሚነቱን ለማረጋገጥ በቁርጠኝነት መንቀሳቀስ እንደሚጠበቅበት ተናግረዋል።
”የኑሮ ውድነቱን ችግር ለማርገብ ቁልፉ በአመራሮች እጅ ነው” ያለው ያሉት አቶ ርስቱ፤ ህዝቡን በአግባቡ በመምራት በበጋ መስኖ የተገኘውን አበረታች ውጤት በበልግና መኸር ምርታማነትን በማሳደግ መድገም እንደሚገባ አሳስበዋል።
የደቡብ ክልል በተፈጥሮ ጸጋ የታደለና የማያበቅለው አዝርዕት አለመኖሩን ያመለከቱት ርዕሰ መስተዳደሩ፤ ”ጊዜ ሳናባክን ያሉትን አማራጮች በመፈተሽ የህዝባችንን ተጠቃሚነት እውን ለማድረግ መስራት አለብን” ብለዋል።
በምክትል ርዕስ መስተዳድር ማዕረግ የገጠር ልማት ክላስተር አስተባባሪና የደቡብ ክልል ግብርና ቢሮ ሃላፊ አቶ ኡስማን ስሩር በበኩላቸው፤ የዘንድሮን የበልግ እርሻ በተሻለ መንገድ ለመምራት የሚያስችል አቅጣጫ መቀመጡን ተናግረዋል።
ባለፈው ዓመት የተገኙ መልካም ልምዶችን በመጠቀም ውጤቶችን በማጠናከርና ጉድለቶችን በማረም የተሻለ ምርትና ማርታማነትን በሁሉም ሰብሎች ለማስመዝገብ እንደሚሰራ አመልክተዋል።
”በምርት ዘመኑ ከሚዘራው ሰብል 75 በመቶ የሆነውን በኩታ ገጠም የአመራረት ስርዓት እንከተላለን” ያሉት አቶ ኡስማን፤ ለዚህ እውን መሆን የግብርና ኤክስቴንሽን የምክር አገልግሎት መስጠት ልዩ ትኩረት ተሰጥቶታል ነው ያሉት።
በዘንድሮው በልግ እርሻ በአዝርዕት፣በስራስር፣በአትክልትና ፍራፍሬ 1 ሚሊዮን ሄክታር መሬት ለማልማት ታቅዶ ተግባራዊ እንቅስቃሴ ውሰጥ መገባቱን የተናገሩት ደግሞ የክልሉ ግብርና ቢሮ ምክትል ኃላፊ አቶ ዳንኤል ዳምጠው ናቸው ።
በምርት ዘመኑ ከሚለሙት መካከል በቆሎ፣ማሽላ፣ድንች፣ቦለቄ፣ስኳር ድንች፣ካሳቫ፣ ሰሊጥና ጎደሬ ከፍተኛ ድርሻ እንዳላቸው ጠቅሰው፤ ከምርት ዘመኑም 885 ሚሊዮን ኩንታል ምርት ለማግኘት መታቀዱን አስታውቀዋል።
ለእቅዱ ስኬት በአመራሩ፣በባለሙያውና በአርሶ አደሩ ዘንድ የሚታዩ የአመለካከትና የክህሎት ችግሮችን ለመፍታትና የቴክኖሎጂ አጠቃቀም ችግር ለማቃለል በየደረጃው ስልጠና መስጠት መጀመሩን ጠቁመዋል።
በልማት ስራው ላይ ከ2 ሚሊዮን በላይ አርሶና ከፊል አርብቶ አደሮች፣ወጣቶችና ሴቶች እንደሚሳተፉ ጠቁመው፤ በግብአትነትም 1 ነጥብ 5 ሚሊዮን ኩንታል ማዳበሪያና ምርጥ ዘር ለማቅረብ እየተሰራ መሆኑን ተናግረዋል።
ከመድረኩ ተሳታፊዎች መካከል በወላይታ ዞን ቦሎሶ ሶሬ ወረዳ የብልጽግና ፓርቲ ጽህፈት ቤት ኃላፊ አቶ አየለ ሎኮ፤ ለበልግ እርሻ ልማት ስኬታማነት እስከ ቀበሌ ወርደው አርሶ አደሩን ለመደገፍና ለመከታተል በቁርጠኝነት እንደሚሰሩ ተናግረዋል።
ለአንድ ቀን በተካሄደው መድረክ የክልል ከፍተኛ አመራሮች፣ የዞንና የልዩ ወረዳ አስተዳዳሪዎች፥፣የግብርና ሴክተር የስራ ሃላፊዎችና ባለድርሻ አካላት ተሳትፈዋል።