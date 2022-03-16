የአማራ ክልል ርዕሰ መስተዳድር በኢትዮጵያ ከአሜሪካ አምባሳደር ተወካይ ጋር ተወያዩ

ባህር ዳር ፤ መጋቢት 7/2014 (ኢዜአ) የአማራ ክልል ርዕሰ መስተዳድር ዶክተር ይልቃል ከፋለ በኢትዮጵያ ከአሜሪካ አምባሳደር ተወካይ ትሬሲይ ጃኮብሰን ጋር በክልሉ ወቅታዊ ሁኔታ ላይ ተወያዩ።
ርዕሰ መስተዳደሩ ከውይይቱ በኋላ ለጋዜጠኞች እንደገለጹት፤ በክልሉ ሰላምና ጸጥታ ፣ የህወሃት የሽብር ቡድን በአካባቢው ወረራ በፈጸመበት ወቅት ስለአደረሰው ጉዳትና መደረግ ስላለበት ሰብአዊ ድጋፍ ዙሪያ ከተወካይዋ ጋር መክረዋል።
በዚህም በቀጣይ በሚከናወኑ የመልሶ ግንባታ ስራዎች ላይ ከልዩ ልዩ ረጅ ድርጅቶች ጋር እንደሚሰሩና የተጀመረው የሰብዓዊ ድጋፍም ተጠናክሮ እንደሚቀጥል መግባባት እንደደረሱም ዶክተር ይልቃል ተናግረዋል።
በኢትዮጵያ የአሜሪካ አምባሳደር ተወካይ አምባሳደር ትሬሲይ ጃኮብሰን በበኩላቸው፤ በተፈጠረው ችግር በአማራ ክልል ለችግር የተጋለጡ ዜጎችን የመደገፉን ስራ አጠናክረው እንደሚቀጥሉ ገልጸዋል።
በውይይቱ የአማራ ክልል ከፍተኛ አመራሮች፣ በኢትዮጵያ የአሜሪካ ኢምባሲ ተወካይና የስራ ባልደረቦቻቸው ተሳትፈዋል።